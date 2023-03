En Tamaulipas se acabó el autoritarismo: Américo Villarreal

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- En su mensaje a la población tamaulipeca, luego de entregar su Primer Informe de Gobierno, Américo Villarreal Anaya afirmó en el Polyforum Victoria que, “se acabó el autoritarismo y lo negocios inmorales al amparo del poder público”.

Ante la presencia de César Yáñez, subsecretario de Gobernación y representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador mencionó que la gente está por encima de todo, y eso se ha comprendido mejor, “porque la confianza de la sociedad regresa, porque tenemos un gobierno humanista, promotor de derechos humanos, honesto, que cumple y hace cumplir la ley”.

Advirtió que el combate a la corrupción es un compromiso de su gobierno, “derrotamos la corrupción y el egoísmo; se ha puesto en su sitio a quienes se robaron nuestra tranquilidad, no se trata de venganza, se trata de justicia. Se rendirán cuentas”.

Américo Villarreal informó que hasta el momento se han detectado 392 hallazgos de irregularidades de diversa índole, desde contratos fantasmas, compras a precios irreales u obras no realizadas, ejercicio de recursos sin documentación y violaciones de todo tipo de procedimientos con contratos onerosos para el erario y la opacidad en el destino de 18 mil millones de pesos del periodo 2015-2021.

“Su rapacidad y cinismo no tiene paralelo, ahora que están fuera no les va a funcionar el intento de hacerse las víctimas cuando el pueblo de Tamaulipas los conoce y conoce muy bien, el tamaño de su deshonestidad, de su patológica voracidad y su total falta de escrúpulos. Ya los padecimos. Aquí nadie cree en sus mentiras. Ya no tienen cabida”, expresó.

El mandatario tamaulipeco estuvo acompañado por su esposa, doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas y su familia; así como por los gobernadores de Quintana Roo, María Elena Lezama y de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, además de los integrantes de su gabinete, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, mandos militares y representantes de todos los sectores productivos del Estado.