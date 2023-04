Sistema de salud, “no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor”, dice AMLO en Oaxaca

AGENCIAS

Juchitán, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque sus opositores corruptos se rían de él, el sistema de salud pública de México será mejor que el sistema de salud de Dinamarca.

“Vamos a dejar un sistema de salud pública de primera. Se ríen de mi los adversarios opositores, conservadores, corruptos, cuando digo que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, dicen: ‘jajaja se ríen, no ven que soy hombre de palabra y no va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser va a ser mejor”.

Al “preinaugurar” el hospital Materno Infantil IMSS- Bienestar de Juchitán, acompañado por el gobernador Salomón Jara, el director del IMSS, Zoé Robledo y el beisbolista Jesús Chito Ríos, el presidente López Obrador dijo que en este nuevo plan de salud contratará a 125 mil médicos que tenían contratos eventuales.

Ademas se contará con los equipos, médicos especialistas y medicamentos gratuitos para todas las proseas que no tienen seguridad social.

Convocó a cinco mil médicos especialistas jubilados a incorporarse a este plan en el cual mantendrán su pensión y recibirán además su sueldo de especialistas.

Durante el evento, un par de ciudadanos juchitecos le perdieron al Mandatario quedarse seis años más al frente del gobierno.

“No eso no, yo soy maderista, es sufragio efectivo no reelección. Ya terminaré mi ciclo y estoy contento porque hay relevo generacional y va a ser muy difícil dar marcha atrás a lo que hemos avanzando. Hay relevo generacional, estoy satisfecho con eso, vamos a seguir adelante, ya cierro mi ciclo, me voy a jubilar. No hay que tenerle mucho apego al dinero y al poder, la felicidad es estar bien con uno mismo”, respondió.