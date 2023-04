Marco Antonio Vázquez Villanueva

De risa el alcaldito…

Publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y arroja resultados que dejan muy mal parados a algunos actores políticos locales, sobre todo en temas relacionados al bienestar de la población, aunque eleva a otros.

Por lo pronto, para quienes hablan de reelección, como el alcalde de Victoria, Eduardo Gattas, le hacen saber que en Victoria subió el número de personas que atestiguaron delitos en más de un 10 por ciento, que ocho de cada 10 victorenses consideran los baches y el agua el principal problema, más aún, a la hora de medirle la confianza apenas anda en la mitad de ella, en la mediocridad pues…

Sobre el tema principal de esta encuesta, la percepción de violencia, Nuevo Laredo fue el municipio donde mejores resultados se dieron en comparación al trimestre pasado pues en aquella fecha el 71 por ciento de su población tenía miedo en sus calles mientras que en la última encuesta, esta de marzo, el número bajo al 54 por ciento, de hecho es de las pocas ciudades que observan reducciones estadísticamente significativas, hay otros números más atractivos para su alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas, por ejemplo que apareció en segundo lugar de aceptación, incluso con un atractivo superior al presidente de la República, pues a ella la calificaron con un 8.2 de 10 posibles.

Quien se debe preocupar es el alcalde de Reynosa, Carlos Peña, pues cada día sube la percepción de inseguridad en sus calles y prácticamente cada día lo quieren menos su población.

Quizá de la encuesta los números muy serios y a tomar en cuenta sean los que aparecen en el siguiente párrafo y que dejan muy mal parados a los alcaldes.

“En marzo de 2023, 76.7 % de la población de 18 años y más consideró los baches en calles y avenidas como uno de los problemas más importantes en su ciudad; 56.6 % dijo que lo eran las fallas o fugas en el suministro de agua potable y 55.5 %, el alumbrado público insuficiente. De la población considerada, 34.9 % respondió que los hospitales saturados o con servicio deficiente representan uno de los problemas en sus ciudades”, en resumen, los ediles son el mayor problema de la población ya que son sus tareas las que más descalificaciones encuentran.

Ahora, para los que se adornan en Tamaulipas diciendo que son los mejores del mundo y la galaxia, solo una puede presumirlo con datos oficiales, la de Nuevo Laredo que fue la segunda mejor en este aspecto.

“En marzo de 2023, a nivel nacional, 32.6 % de la población de 18 años y más consideró el gobierno de su ciudad como muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes. Las ciudades donde más se lo percibió así fueron: Apodaca (62.8 %) Nuevo Laredo (61.0 %) y Piedras Negras (60.6 %). Las ciudades donde menos: Tijuana (10.8 %), Zacatecas (13.1 %) y Naucalpan de Juárez (13.4 %)”.

Quizá por esos datos sea la única presidenta municipal de Tamaulipas con mayor atractivo que el presidente con el 8.2 de 10, el alcalde de Victoria es el que menor aceptación tiene de los que se midieron en Tamaulipas con el 5.1, mientras Carlos Peña, de Reynosa alcanzó 5.8 y Jesús Nader, de Tampico 7.5.

Son esos números los que realmente cuentan y no el autopromocionarse haciéndose pasar por trabajador, la terca realidad de algunos políticos les dice que sirven de muy poco y que no será tarea nada sencilla pretender ir a las urnas a reelegirse, no para ellos, aquí encajan principalmente el alcalde de Victoria y el de Reynosa.

Exacto, más que causar inquietud o miedo con sus amenazas de reelegirse, como este jueves prometió hacerlo Eduardo Gattas, lo que provoca el alcaldito es risa ya que la verdad ni Xico Gonzáles a quien él le regala impunidad y que era considerado el peor alcalde de la capital hasta esa fecha tenía tan desmadrada la ciudad con baches y basura como hoy, el 76 por ciento de los victorenses así lo dicen, y más del 56 por ciento le reclama agua…

PRIMER INFORME DEL RECTOR EN LA UAT SERÁ CON EL GOBERNADOR Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE INVITADOS… Todo está listo para que este viernes 21 de abril, a partir de las 11 horas, se lleve a cabo la ceremonia oficial del Primer Informe que rendirá el rector Guillermo Mendoza Cavazos al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y se contará con la presencia del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, como invitado de honor a este acto solemne que se celebra ante la Asamblea Universitaria de la máxima casa de estudios de la Entidad.

El evento contará también con la presencia de representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como de organismos gubernamentales y de los diversos sectores de la sociedad.

En ese contexto, el rector dará cuenta de los avances que ha tenido la universidad durante el primer año de su gestión, tales como la implementación del modelo académico y el modelo educativo, así como la reforma curricular de los programas educativos y el esfuerzo que se ha hecho para aumentar el número de becas en beneficio de más estudiantes.

La ceremonia será transmitida en vivo por la página oficial de la UAT en Facebook, Radio y TV UAT, además de medios de comunicación a nivel local y estatal.

El rector Guillermo Mendoza rendirá cuentas a la sociedad y a la comunidad universitaria sobre las acciones y resultados del trabajo para el desarrollo de la docencia, la investigación, la educación integral, la vinculación social y productiva, la generación, difusión y aplicación del conocimiento en beneficio de la sociedad, además del trabajo sostenido con las dependencias del Gobierno de Tamaulipas y otras instancias oficiales, para contribuir con proyectos científicos, sociales y académicos que serán de beneficio para la comunidad universitaria, pero, sobre todo, para la comunidad en general, poniendo al servicio de la gente el conocimiento que se genera en las aulas.

