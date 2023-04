Marco Antonio Vázquez Villanueva

Futurear es algo que no se le ha dado a quienes han ocupado el puesto de gobernador de Tamaulipas, invariablemente se han equivocado en sus favoritos para la presidencia de la República y lo peor es que a todos les faltaban cuatro años en sus administraciones cuando cometieron ese error.

Valga decirlo, en realidad los gobernadores apostaban muy poco, en lo personal a todos les fue muy bien, presumieron o se les conocieron fortunas que no tenían cuando apenas empezaban en esa responsabilidad o simple y sencillamente las acrecentaron como si el puesto los convirtiera en modernos reyes Midas por aquello de que de la nada hacían oro.

Obvio, la riqueza de los gobernadores era proporcional al crecimiento de la pobreza en el pueblo, a su abandono, la prueba es que no había obra pública federal, se nos reducían los presupuestos, nunca llegaron los apoyos cuando hubo desastres o para apagar los fuegos en materia de seguridad, exacto, quien resultaba presidente castigaba a los tamaulipecos como si cada uno de nosotros hubiésemos obligado a los gobernantes a equivocarse en sus intereses.

Viene el tema a colación por lo sucedido el pasado fin de semana en el cual Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, visitó Reynosa y fue más que evidente el respaldo que recibió, un trato privilegiado si tomamos en cuenta que la apapacharon miles de tamaulipecos durante su estancia, más que eso, hubo fiesta, fue tal la alegría que el acto semejó el arranque de su campaña por la presidencia de la República más que la impartición de una conferencia magistral que fue lo que formalmente se dijo.

Por supuesto, los hechos confirmaron su condición de liderazgo entre los aspirantes a la candidatura presidencial por lo menos en Tamaulipas ya que desde su arribo y hasta que se despidió, hubo porras, pancartas, saludos, abrazos, canciones, muestras de adhesión, fueron la constante de quienes tuvieron la oportunidad de acompañarle en esta visita.

“Que nadie les diga que no pueden cumplir sus sueños, pueden ser abogadas, ingenieras, diputadas, astronautas y presidentas”, fue la frase que más se replicó de su conferencia magistral ofrecida, ponderando la necesidad de luchar contra la desigualdad y la violencia.

Por supuesto, Claudia recibió el apoyo de miles y miles de tamaulipecos encabezados por Quien Manda en el Estado que en sus redes sociales exhibió su apoyo a los actos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, si bien no lo hizo en el tema político electoral porque no son los tiempos, si dejo clara su estimación al proyecto.

Vendrán definiciones, Morena tendrá que descubrir su candidato a la presidencia de la República más pronto de lo que imaginan, ya está visto hacía a donde se han hecho las apuestas y, pudiera ser, que por primera vez en toda nuestra historia los proyectos locales y nacionales viajen en un solo sentido como ha sido hasta ahora con Américo Villarreal y el presidente Andrés Manuel.

¿Es mala la apuesta?, al parecer no, todo indica que la consentida en las encuestas Es Claudia, todo indica que el presidente Andrés Manuel quiere pasar a la historia como quien heredó el poder a la primera mujer presidenta de México, todo indica que Es Claudia y si no, pues también es claro que son otros tiempos, que ya no se vale la simulación y que cada día es más permitido apostarle a lo que se considere mejor para México, mejor para Tamaulipas…

Por cierto, el gobernador Américo Villarreal Anaya ocupo parte de su fin de semana en visitar el albergue Senda de Vida 2, donde dialogó y compartió con migrantes de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Venezuela, Cuba y Ecuador, a quienes ofreció apoyo para su mejor estancia en Tamaulipas, supervisando instalaciones y atención en el refugio, disponiendo servicios de educación, salud, alimentación, seguridad y adelantándoles una “sorpresa” a los menores para la inminente celebración del Día del Niño. Desde ahí hizo pública la convocatoria de todos los tamaulipecos para la empatía y solidaridad con quienes se encuentra en esa situación, a quienes confió les irá bien y en esa media, nos irá bien a todos.

LLEGÓ LA DIRECTORA DEL DIF Y EL VOCERO PRESIDENCIAL… También el fin de semana se dio inicio de los programas Me Escuchas y Lazos de Amistad, para estrechar el contacto y atender las demandas sociales más sentidas de propia voz de los ciudadanos, encabezados por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF estatal y la Directora Nacional, Nuria Fernández, se dio el acompañamiento del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, en visita sorpresa al Estado y evento.

Los tres, acompañados de otros servidores públicos, recorrieron populoso sector de Ciudad Victoria, para escuchar a cada ciudadano, en el desarrollo de un gobierno humanista, cercano y que atiende necesidades reales. Entusiasta, la doctora María de Villarreal celebró la presencia de los visitantes, dando realce al arranque de estas acciones.

EL INFORME DEL RECTOR… La presencia del Gobernador Américo Villarreal Anaya en el primer informe rectoral de Guillermo Mendoza Cavazos que ofreció el pasado viernes deja claras todas las cosas, el discurso fue institucional, por primera vez académico y, por si ello fuera poco, en un ambiente de fiesta, de concordia, de observar el interés superior que es la mejora educativa y el desarrollo de nuestra máxima casa de Estudios.

Fue un informe con esencia universitaria, de fiesta para la juventud, de aplicarse para las autoridades, por primera vez se reconoció la trayectoria de la UAT en sus exrectores presentes, por primera vez se reconoció a quienes la construyen como es su planta docente, por primera vez se reconoció a los jóvenes que con su participación la hacen grande, el rector para todos ellos, y en su momento, pidió el aplauso, los visibilizó.

Tal vez quien mejor pudo describir la situación al asistir como representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al primer informe del rector Guillermo Mendoza Cavazos, fue la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, afirmó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es ejemplo nacional en materia de cobertura de educación superior.

La funcionaria federal acudió al evento desarrollado en el Teatro Juárez de la UAT en representación de la secretaria de Educación Pública, la Mtra. Leticia Ramírez Amaya, así como del secretario de Educación Superior, el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, y subrayó que la SEP aplaude este acto de trasparencia y rendición de cuentas tan relevante para la comunidad universitaria y la sociedad tamaulipeca.

“Es un honor atestiguar como representante del gobierno federal este primer informe de actividades del rector de la UAT, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos. Y que esté en este acto el gobernador, el Dr. Américo Villarreal Anaya, denota el compromiso para el desarrollo y fortalecimiento de la educación superior”, indicó.

Recordó que hace dos años el Dr. Américo Villarreal, siendo senador de la república, impulsó la aprobación de la Ley General de Educación Superior, que, dijo, marca el rumbo del México que debemos tener en esta materia, pues anteriormente solo había una ley de coordinación que databa de 1998.

“Señor gobernador, me congratula realmente estar aquí en su entidad federativa y saber que usted es un gran visionario y trabajador por la educación superior. Nos da gusto que las universidades autónomas puedan convocar a todos los poderes y que todos trabajen a la par por el bien del estado y de la nación”, apuntó.

En ese contexto, destacó la relevancia de la UAT en materia de cobertura, cuyos avances responden a los propósitos del gobierno federal de que todo el proceso de educación llegue a todos los lugares del estado.

“Me da gusto escuchar que la UAT incrementó la matricula. Tamaulipas es de los estados de la república mexicana que tienen una mayor cobertura; en el ciclo escolar 2021-2022 tenemos un promedio de 42.5% de jóvenes que están en edad de estudiar y que lo están haciendo. Tamaulipas rebasa el promedio nacional, está en 43.4%”.

“Los invito a que continúen siendo ese ejemplo nacional en elementos de cobertura de educación superior”, dijo la funcionaria federal.

Felicitó además a los profesores de la UAT por el esfuerzo que hicieron durante la pandemia y destacó la importancia del profesorado en el proceso de mejora de la educación universitaria, que tiene como prioridad egresar profesionales bien preparados y que a la par sean mejores ciudadanos.

“Además, la universidad abrió sus puertas para vacunar a la población. Ese es el tipo de universidad que necesitamos, que esté permanentemente vinculada con la sociedad porque las universidades autónomas le debemos nuestra vida a la sociedad”, subrayó.

“Para que tengamos un México transformado necesitamos que todos en cada uno de nuestros espacios podamos siempre considerar que la educación tiene que ver con la territorialidad, esta intervención de desarrollo territorial que hizo la universidad es muy importante”, explicó.

Puntualizó que la educación es el mejor instrumento para garantizar la equidad y un acceso a una mejor calidad de vida para todos, al ser formadora de talento requerido para la competitividad.

