Autoridades reportan solo daños materiales tras explosión de pipas en Matamoros

Matamoros.- Un total de tres pipas calcinadas es el único reporte de daños que Carlos Ballesteros, secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, reconoce luego de que el día de ayer, se registrara un incendio y explosión en un terreno en el Ejido Las Rusias, al poniente de la ciudad.

El funcionario negó que se cuente con personas fallecidas, ya que solo se cuenta con un elemento del Ejército Mexicano lesionado no por la explosión, sino por un accidente ajeno a estos hechos.

Cabe destacar que el siniestro, inició la tarde-noche del domingo, luego de que se realizaran maniobras en los patios de una empresa que contaba con pipas para el transporte de combustible.

Ante estos hechos, fue necesario cerrar la carretera para evitar riesgos mayores para los conductores y permitir la salida rápida de algunas pipas.

El Secretario del Ayuntamiento brindó información, ya que, dijo, buscan disipar todo lo que hasta el momento circula en redes sociales como datos falsos sobre este incendio.

“Es falso que hay heridos, no hay uno solo, hubo uno por parte de un soldado, pero nada qué ver con el incendio, fue por un accidente, por parte de Protección Civil se está trabajando, no hay todas las explosiones que se dicen, el fuego está controlado aunque va a seguir encendido”.

Se informó que al interior del terreno, se encuentran 11 contenedores con aceite en los cuales se está trabajando para mantenerlos en enfriamiento y evitar que se incendien.

Por su parte, Pedro Astudillo, director de Protección Civil de Matamoros, informó que hasta el momento no cuentan con los datos del dueño del predio donde se encontraban las pipas.

“No tenemos datos del dueño, no se ha presentado nadie, no hay razón social, ahorita, nos estamos dedicando a apagar el fuego que es lo principal, es un material muy inflamable y no hemos podido acabarlo”.

Mencionó que ya no se han registrado explosiones y que en ocasiones podrán escucharse algunos estruendos, pero se trata de los trabajos que se realizan para evitar que se avive el fuego.

“A veces se escuchan explosiones, pero es por el mismo choque del agua que con lo caliente, hace esa reacción, una explosión es cuando sale volando una lámina o algo así. Tuvimos el apoyo de bomberos de Reynosa, Río Bravo, Nuevo Progreso y Valle Hermoso, esto está controlado, aunque continúa encendido”.