Martha Isabel Alvarado

‘No podemos negar lo obvio’

.-Pregunta el PAN: ¿Quién para candidato?

.-Encuesta coloca a Anaya, en primer lugar

.-Santiago Creel se cae a la cuarta posición

.-¿Dónde está el Comisionado de Migración?

Aunque ya casi nadie se acuerda del ex candidato presidencial, RICARDO ANAYA CORTÉS, una encuesta publicada esta semana por la firma “Demoscopia Digital”, lo coloca a la cabeza de los prospectos del PAN rumbo a las elecciones del 2024.

Como bien se ha de recordar, fue en agosto de 2021 cuando Anaya Cortés anunció que se iba de México, bajo el siguiente argumento:

“López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, arguyó Anaya en aquellos ayeres, diciendo que se iba “por una breve temporada”.

Ni tan breve temporada, pues casi se cumplen dos años de que Anaya emigró a Estados Unidos, lapso durante el cual ha buscado mantenerse ‘presente’ publicando un video cada lunes, en sus redes sociales, al que por cierto dan poca difusión los medios ‘tradicionales’.

Está por verse, si el Partido Acción Nacional deja que en 2024 repita como candidato presidencial “Ricky, Riquín, Canallín”. Mote que le endilgó su entonces competidor por la presidencia de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en un debate realizado en 2018.

Todo parece indicar que por parte del PAN (que iría en alianza con el PRI y el PRD), la candidatura presidencial estaría muy ‘peleada’ considerando que SANTIAGO CREEL MIRANDA y LILLY TÉLLEZ, ya se asumen como ‘punteros’ por el bando albiazul.

“Santo que no es visto, no es adorado”, dice conocido adagio. En ese sentido, Anaya tendría que darse prisa en retornar a México, pues difícilmente entusiasmaría al potencial electorado, un proyecto político por vía remota.

La encuesta de “Demoscopia Digital” a la que aludimos al inicio de este texto, ante la pregunta: ¿Quién le gustaría que fuera el candidato del PAN?, publicó la siguiente evaluación:

En primer sitio aparece RICARDO ANAYA con 20.5 por ciento, mientras que en segunda posición coloca a LILLY TÉLLEZ con 17.2 por ciento de aceptación.

Llama la atención, que en tercer lugar de dicha encuesta, con 14.7 por ciento, aparece el ex gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por encima de SANTIAGO CREEL, a quien ‘mandó’ al cuarto lugar con 12.6 por ciento.

Aquí hemos comentado que, entre los gobernadores emanados del PAN, el mejor calificado a estas fechas, por sus resultados en Seguridad y Desarrollo Económico, entre otros rubros, sería FRANCISCO VILA DOSAL de Yucatán, quien ha manifestado su aspiración por la presidencia de México.

Suena medio raro, que con todo y sus buenas calificaciones, la encuesta de “Demoscopia Digital” asignó un quinto lugar a Mauricio Vila, con 11.4 por ciento de popularidad respecto a sus competidores por la candidatura albiazul.

En fin, cada encuesta tiene sus ‘particularidades’.

Por otro lado, para nadie es secreto que las situaciones de riesgo se siguen presentando con frecuencia en algunos puntos de Tamaulipas.

Durante la jornada de ayer, uno de esos ‘eventos’ tuvo lugar a la altura del puente internacional Reynosa-Pharr (en Reynosa), en el cual elementos del ejército protagonizaron una persecución contra civiles armados y corporaciones americanas dispararon desde arriba del puente, presuntamente, en un hecho inusitado.

La frase de la semana, podría ser esta que expresó el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, SERGIO CHÁVEZ GARCÍA, a propósito de los sucesos violentos de los últimos días: “No podemos negar lo obvio”.

Y reiteró el General en retiro: “No se pueden ocultar los hechos, jamás se han negado, siempre se ha salido a atender a la prensa cuando suceden este tipo de eventos”. Ojalá funcione la estrategia.

El que no se ha dejado ver últimamente, es el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, FRANCISCO GARDUÑO YÁÑEZ, quien se encuentra sujeto a un proceso judicial, derivado del caso de los 40 migrantes muertos en una estación migratoria de Ciudad Juárez, pese a lo cual permanece en el cargo.

Precisamente en esta fecha en que se extingue la vigencia del llamado Título 42, se recrudece la crisis migrante en ciudades como Matamoros y Reynosa. Veremos cómo reacciona la Federación, ante la actitud del gobierno norteamericano de endurecer las acciones de seguridad en su frontera con México.

CONTRAFUEGO: Somos el vecino incómodo.

Hasta la próxima.