Muñoz Ledo llama a Monreal y Ebrard a formar corriente democrática

EL UNIVERSAL

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard a unirse a otros partidos a fin de poder contener por la Presidencia de la República en 2024.

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que al interior de Morena ya hay dedazo, y ante dicho escenario, ambos políticos debería “formar una corriente democrática”.

“@RicardoMonrealA se insurge contra el dedazo y @m_ebrard se opone a la cargada. Deberían formar una corriente democrática de Morena como nosotros la creamos en el PRI y en su caso, un frente Democrático Nacional aliado a otros partidos. Siguiendo de”corcholatas” solo se degradan”, escribió.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó el apoyo que algunos gobernadores han expresado hacia Claudia Sheinbaum.

De acuerdo a una revisión de esta casa editorial, de los 21 gobernadores de Morena y aliados (sin contabilizar a la Ciudad de México), hasta el momento 10 han manifestado abiertamente su apoyo a Claudia Sheinbaum, cuatro respaldan a Adán Augusto López; uno se muestra cercano a Marcelo Ebrard y otro a Ricardo Monreal, mientras que hay dos gobernadores que han manifestado sus apoyos a por lo menos, dos aspirantes: Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) y Ricardo Gallardo (San Luis Potosí).

Si la encuesta la lleva a cabo Morena, no participaré”: Monreal

El senador Ricardo Monreal anunció que si Morena es quien realiza la encuesta para elegir al candidato de ese partido a la Presidencia de la República, él no participará, y llamó a los gobernadores y presidentes municipales a “sacar las manos” de la contienda interna.

“Si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección, porque ya no un dime o un direte o una posición personal, ahora es una posición del secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación”.