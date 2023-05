Carlos López Arriaga

Demasiadas advertencias

Cd. Victoria, Tam.- Uno tras otro, los problemas no acaban para el fiscal anticorrupción de Tamaulipas RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, quien se aferra al cargo con una terquedad digna de mejores causas.

Lo curioso es que hasta ahora lo ha logrado. Resiliencia, le llaman, capacidad de adaptación ante situaciones francamente adversas.

Empezando por aquella primera advertencia que le mandó en octubre pasado el general AUDOMARO MARTÍNEZ (director del CNI) informando que RAÚL había reprobado los exámenes de confianza.

Mas reciente fue la demanda penal interpuesta desde la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas (UIFE) por vía de su titular RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, señalando irregularidades graves como “destrucción de información digital y saqueo de 50 bienes muebles”.

En el inter ocurrió también la polémica en torno a las quejas de RAMÍREZ CASTAÑEDA cuando se dijo perseguido por los medios y desprotegido por la autoridad del Estado.

La cual se habría negado a proporcionarle vehículo blindado, servicio de guardaespaldas y permiso para portar armas de fuego.

Y fue polémico el caso porque el propio fiscal IRVING BARRIOS desbarató los argumentos de RAMÍREZ cuando reveló que el propio quejoso había rechazado dicha ayuda. Y, peor aún, la negativa al porte de armas le viene de haber reprobado los exámenes de confianza.

Al respecto, en este espacio me permití comentar la necesidad de que la opinión pública se entere con más detalle sobre el asunto de las pruebas reportado por el general AUDOMARO.

Cuáles de dichos exámenes reprobó, es importante saberlo, ¿médico, toxicológico, psicológico, poligráfico, de entorno social y situación patrimonial?

PAGO DE MARCHA

Pero ahí no paran las broncas. Otro acto de probable corrupción le está siendo señalado en una nueva denuncia donde se dice que cobró una liquidación de 421 mil 946 pesos al dejar la titularidad de la UIFE en 2021, para mudarse a su actual responsabilidad, la fiscalía contra la corrupción.

Había trabajado cuatro años y una semana, del primero de septiembre de 2017 al 7 de septiembre de 2021 y le entregaron una indemnización que muchos burócratas no reciben por el trabajo de toda una vida. Servicios prestados, dicen.

Ello, pese a que la constitución estatal prohíbe en su artículo 160 realizar pagos que no se encuentren previstos por alguna ley. Citan textual:

-“No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que estos se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.”

En complemento, el código penal vigente, en su artículo 222, señala que comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor “que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.”.

Para añadir que:

-“Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este artículo.”

Es por esto que la gratificación se otorgó sin sustento alguno en los supuestos que establece la Ley del Trabajo en relación a los servidores públicos del Estado. El pago fue ilegal, pues.

CON ENEMIGOS ASÍ…

Ya está la denuncia en la fiscalía de IRVING. Veremos si procede, avanza, trasciende o se estanca. Lo significativo es que el señor RAMÍREZ sigue acumulando manchas en su desempeño como funcionario público.

Reclamos que en cualquier otro caso ya habrían derivado en una renuncia, así nomás por pura dignidad. O bien su remoción por parte del congreso local.

El problema es que la bancada morenista de Tamaulipas tiene una escolaridad francamente baja y un perfil profesional tan pobre que muy apenas tuvieron argumentos para cuestionar al susodicho cuando finalmente compareció ante la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, hace un par de semanas.

Dejaron ir la oportunidad. Doña ÚRSULA es de las que necesitan que le expliquen las cosas con manzanitas y aun así no liga muy bien una frase con otra, un concepto con otro. Nomás pela los ojos.

Digamos que ante el desconocimiento del caso y la notoria ausencia de puntería mostrada por sus sinodales, RAMÍREZ les comió el mandado. Lejos de afectarlo, lo vacunaron, lo inocularon. Hizo callo el hombre.

Viendo el video de la comparecencia, quizás el único que en verdad le atora al asunto con seriedad y consistencia es HUMBERTO PRIETO HERRERA, diputado de mayoría por el distrito 07 de Reynosa, expanista, hoy integrado a la bancada guinda.

Y si nos asomamos a la estructura del partido, pues hombre, está igual o peor en capacidades. Y luego les platico del piso tres. Sencillamente, no hay operadores profesionales y esto es trágico cuando se tiene enfrente a un adversario tan correoso, agresivo, inescrupuloso, como es y ha sido CABEZA DE VACA.

Un reverendo costal de mañas. Bravucón, como aquellos boxeadores de barrio que por cada golpe recibido devuelven dos, saben pegar abajo del cinturón y, mire usted, golpean hasta con la cubeta si lo consideran necesario.

