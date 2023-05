Martha Isabel Alvarado

Sin miedo al ridículo

.-Dos ‘gallos’ perfilados por el PAN hacia 2024

.-Reynosa y Tampico, tendrían perfiles a mano

.-Lily Téllez pichicatea en el tema de las firmas

.-¿Qué fue lo que falló al PVEM en Tamaulipas?

Por lo menos son dos ‘gallos’, dos, los que ya se encuentran ‘perfilados’ por el Partido Acción Nacional, para contender por sendas alcaldías en las elecciones del 2 de junio del 2024.

Se trata de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro, actual dirigente del PAN tamaulipeco, que sería ‘palomeado’ para competir por la presidencia municipal de Reynosa.

Según se sabe, Cantú Galván sigue frecuentando al ex gobernador CABEZA DE VACA, con quien a menudo se deja ver en restaurantes del Valle de Texas, departiendo amenamente.

De acuerdo a un trascendido, el propio ex mandatario ha comentado en su círculo cercano, que la ‘carta’ con la que el PAN buscaría reconquistar la alcaldía de Reynosa, es precisamente Cantú Galván.

Para que tome nota algún otro alborotado que ande por allí.

Otro ‘gallo’ que empieza a asomar en el horizonte mediático rumbo a los comicios del año que viene, es el Secretario de Servicios Públicos y Ecología del Ayuntamiento de Tampico, JOSÉ SCHEKAIBÁN ONGAY, con miras a relevar a CHUCHO NADER en la alcaldía porteña.

Cabe mencionar que, para el relevo de Nader, la baraja de opciones de Acción Nacional es amplia, y como parte de la misma estarían considerados la diputada federal ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA y el diputado local EDMUNDO “Món” MARÓN MANZUR.

Sin embargo, todo indica que Schekaibán estaría ganando terreno, al tenor del programa “Tampico Brilla”, puntal de la actual gestión encabezada por Nader Nasrallah, que ha ganado premios a nivel nacional en el rubro de limpieza pública.

Por cierto, en Tamaulipas, uno de los primeros en reaccionar en torno al tema del millón de firmas solicitado por el CEN del PAN a quienes aspiren a la candidatura a la presidencia de México, fue el dirigente estatal, Luis René Cantú Galván.

Al ser abordado por reporteros en la capital victorense, El Cachorro Cantú aseguró que el ex gobernador Cabeza de Vaca tiene la posibilidad de reunir las firmas requeridas, sin problema alguno.

“Es una persona que le sabe al tema, que no es la única contienda que lleva, lleva todas, las que pueda tener, y al final de cuentas él sabe y debe llevar una estrategia en la cual debe valorar la situación”, dijo Cantú Galván sobre el proyecto presidencial del ex gobernador.

La que ya “abrió el agua” diciendo que costará mucho dinero reunir el millón de firmas que pide la dirigencia nacional del PAN, es la Senadora LILY TÉLLEZ que, por lo visto, todo lo quiere arreglar a puro grito, y que las cosas le salgan gratis.

Menudo problema para el súper asesor de la también ex conductora de TV Azteca, ROBERTO GIL ZUARTH, que antes trabajó para un gobernador sobrado de ‘lana’, como Cabeza de Vaca. ¡OMG!.

El que sigue haciendo esfuerzos denodados, sin miedo a caer en el ridículo, con tal de sumar apoyos a su candidato al gobierno de Coahuila, ARMANDO GUADIANA, es el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO.

Dicho lo cual, por la ‘invitación’ que Delgado Carrillo hizo al Senador MANUEL VELASCO, a participar en la encuesta de las “corcholatas” para definir al candidato que buscará relevar a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la presidencia de México.

¡Válgame Dios!. Pero si al ex gobernador de Chiapas y actual coordinador de la bancada del PVEM en el Senado, sólo le alcanzaría para ser considerado una “fichita lisa”.

Se infiere que es mucha la desesperación de Mario Delgado por mandar la señal de que el Partido Verde se suma a Morena, en el intento de ganar Coahuila, estado en el que parece inminente el triunfo del PRI y su candidato, MANOLO JIMÉNEZ.

En días pasados, ya había dicho Manuel Velasco que, no, no y no, apoyarían a Morena en Coahuila. ¿Acaso cambió de opinión?.

“Siempre he creído que las elecciones las ganan los candidatos, no los Partidos”, expresó recientemente el propio Manuel Velasco.

¿Qué le pasaría entonces al Verde en Tamaulipas, con un candidato relativamente fuerte como MANUEL MUÑOZ CANO, en la reciente elección extraordinaria para Senador?.

Como es sabido, dicha elección la ganó Morena (y PT) con su candidato JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR” que contabilizó un total de 429 mil 988 votos. Mientras que en segundo lugar quedó la candidata del PRI, PAN, PRD, IMELDA SANMIGUEL con 130 mil 496 sufragios, y en tercera posición de la tabla, MANUEL MUÑOZ y el PVEM con 23 mil 764 votos, muy lejos del ganador.

CONTRAFUEGO: Los números cuentan historias.

Hasta la próxima.