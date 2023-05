Marco Antonio Vázquez Villanueva

Hace falta más rigor…

Las actitudes del Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, y del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, ya rayan en la burla a los tamaulipecos, hacen lo que quieren, actúan protegiendo los intereses del pasado y, como si su pasado fuera impecable, nada ni nadie los quiere tocar, destituir.

Se puede echar a ambos, por supuesto, hay actos de su actual encomienda que son suficientes para perderles la confianza, en el caso del Fiscal, el haber reprobado sus exámenes de control y confianza, el haberse auto indemnizado con casi medio millón de pesos y, recientemente, mantener en la congeladora todas las denuncias que manchan la imagen de su exjefe, del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca; lo del auditor todavía es más evidente, como aquellas facturas del periodo de Xico en la presidencia de Ciudad Victoria, una presunta mansión con costo mayor a los 10 millones de pesos, el haber aprobado cuentas que ahora tienen miles de señalamientos y, por supuesto, aquel audio de una llamada que se reconoció como auténtico y en el cual su hijo afirmaba que su padre, el Fiscal del Estado y el Secretario General lo harían alcalde de Reynosa pero para ello andaba comprando votos de regidores a cinco millones de pesos cada uno para destituir al presidente electo en las urnas.

Ahora, con pedirles las Declaraciones Patrimoniales, Declaraciones Fiscales y de Conflicto de Intereses a los mencionados quizá sea suficiente para hacerlos a un lado, saber cómo llegaron y con qué cuentan hoy.

Porque podrán decir lo que quieran pero también son sujetos a auditarles de ya ante los indicios de corrupción, y además la ley para ellos incluye la extinción de dominio si se les encuentra que hay enriquecimiento ilícito y otros delitos parecidos, es decir, pueden ser llamados a cuentas y se les podrá quitar todo lo que se robaron en cuando se les sentencie como culpables.

Es la corrupción el problema más grave de todo el país, los políticos, en ese afán de robarse el dinero, poco les importa dañar áreas tan sentidas como la educación o la salud, no sienten remordimiento alguno en quitarle la comida de la boca a los pobres y tampoco les importan las pocas oportunidades que le dejan a los muchachos al dejarlos sin becas.

Y es un hecho que Tamaulipas ha sido víctima de esos agandalles, de ese saqueo del dinero público, la situación del Estado no deja lugar a dudas, cada vez hubo más pobres, mayor violencia e inseguridad, la calidad de la educación es de las más bajas del país y sus servicios de salud tenían que pedir apoyos económicos o hasta curitas y mejoralitos a quienes tienen pacientes internados en los hospitales así fueran derechohabientes y en cambio las nóminas eran un paraíso para familiares, amigos, novias, novios y compadres de los encumbrados.

La misma corrupción permitió que la impunidad sea tan alta que cualquiera se atrevía a delinquir, expertos afirmaban que solo dos de cada 100 delitos se perseguían, que solo tres de cada cien denuncias terminaban con un culpable en la cárcel o pagando una sanción de otra manera.

El caso es que la parálisis en el combate a la corrupción del pasado tendrá que poner por fuerza a trabajar a los Diputados y a la actual administración, ojalá lo hagan con dignidad, ojalá puedan sorprender a los tamaulipecos apoyando realmente al ejecutivo, vaya, urge que sanciones porque el pueblo merece justicia.

Es tiempo de ver digno al Congreso, si lo es, hoy las sospechas son de que los tienen comprados o, peor aún, son inútiles y no pueden hacer justicia, nada existe para que el poder legislativo se ponga a chambear, parece imposible, pero ojalá y nos sorprendan y hagan lo mejor para que el Fiscal Anticorrupción y el Auditor terminen por irse pronto, solo a partir de ahí las cosas podrían ir mejorando en Tamaulipas, créalo, lo necesitamos, ya hace falta más rigor en el combate a la corrupción del pasado, por lo menos, para ya no sentir que tanto el Fiscal como el Auditor se carcajean de todos…

PREPARA UAT CLASES DE VERANO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció las fechas de inscripción e inicio de clases del periodo de verano (2023-2), disponible para sus estudiantes que deseen regularizar asignaturas o adelantar materias en ese ciclo escolar.

Tras finalizar su ciclo de primavera (2023-1) en este mes de mayo, la UAT se prepara para comenzar el periodo de verano, cuyas fechas de inscripción serán del 1 al 15 de junio mediante el sistema de inscripciones en línea de la Universidad.

De acuerdo con el calendario escolar y administrativo de la máxima casa de estudios, la fecha límite para el pago correspondiente es el 16 de junio.

El ciclo de verano, cuyas clases iniciarán el 5 de junio y concluirán el 21 de julio, consta de siete semanas, en las que se imparte un número de materias determinado por las unidades académicas y facultades de la UAT.

Según los lineamientos de la Universidad, cada estudiante podrá registrar hasta tres asignaturas, lo que les da la oportunidad de recuperar o adelantar materias de su plan de estudios.

Quienes deseen inscribirse al periodo de verano deberán mantenerse en contacto con la facultad o unidad académica a la que pertenecen mediante los respectivos sitios web y redes sociales oficiales, a fin de obtener toda la información requerida del proceso de inscripción y apertura de materias.

LLAMAN A PREVENIR EL DENGUE… Después de las recientes lluvias registradas en la mayor parte de la entidad, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, exhortó a la población a eliminar cacharros y objetos que pudieran ser criaderos del mosco transmisor del dengue.

Dijo que en lo que va del año, en Tamaulipas, se han registrado 22 casos de dengue, de los cuales 18 fueron detectados en la jurisdicción sanitaria de Tampico y 4 en la jurisdicción de Altamira, sin que hasta el momento se diagnostiquen pacientes con zika y chikungunya.

“Con la presencia de las lluvias, el riesgo de que se registren casos de dengue crece, por ello con el apoyo del gobernador, Américo Villarreal Anaya, se han destinado los recursos necesarios para no bajar la guardia en ninguna de las zonas detectadas como de riesgo”, destacó Hernández Navarro.

Las acciones se enfocan a realizar nebulización (fumigación) en la vivienda de los pacientes detectados, además de las cuatro casas contiguas al domicilio del paciente, acción que se atiende dentro de las primeras 72 horas en todos los casos probables, para evitar su propagación y los cuales son notificados por el área de epidemiología.

Destacó que la Secretaría de Salud, a través del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, mantiene las acciones preventivas de fumigación y control larvario de manera continua en las zonas de riesgo.

Exhortó a la población a mantener limpio su patio, sin objetos inservibles que acumulen agua para evitar criaderos de zancudos, cubrir los recipientes utilizados para almacenar agua, lavar cubetas, piletas, tinacos y voltear los objetos que no se utilicen o en su caso desecharlos.

Recomendó a la población utilizar ropa de manga larga, repelente, colocar telas mosquiteras, evitar tener floreros y plantas con agua dentro de la casa o cambiarla mínimo cada tres días, igual que los bebederos de las mascotas, así como aplicar abate en los recipientes que se utilizan para almacenar agua, el cual se encuentra disponible en todos los centros de salud y es gratuito.

Solicitó a la población que ante síntomas como fiebre alta y repentina, dolor muscular, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor de huesos y articulaciones, sarpullido ocasional, entre otros, no dude en acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana para recibir la atención médica adecuada.

