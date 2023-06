Marco Antonio Vázquez Villanueva

El mismo cochinero…

Más de 28 años observando campañas políticas, procesos electorales o como guste usted llamarle y da tristeza no distinguir ni un solo cambio, siguen siendo el mismo cochinero, las mismas denuncias, las mismas mañas y hasta formas muy parecidas de intentar comprar al ciudadano y, créalo, si es para llorar.

Los resultados no reflejan sorpresa alguna, invariablemente en los mismos se ha observado el hartazgo social, el encabronamiento, muy lejos se quedan las propuestas, no existe un proyecto de Estado que nos lleve a lo que realmente necesitamos que no es otra cosa que llegar a la próxima elección ya sin vicios, privilegiando la democracia, en el peor de los casos, que los triunfadores sean quienes garanticen una vida en paz, digna y de oportunidades para nuestros hijos.

El milagro que esperaba el buen ciudadano no se dio, solo una vez en la vida ocurren y parece que este fue el cambiar de partido cuando nos da la gana, así ha ocurrido, pero ese es nuetro tope.

Es digno de elogio el movimiento y hasta la idea descabellada de que lo ocurrido en las elecciones del Estado de México y en las de Coahuila, que es de lo que hablamos, lo que centra la atención, por fuerza tenga que repetirse en la próxima elección que será nacional, de presidente, Senadores, Diputados, además habrá elecciones en todos los Estados de Alcaldes o Diputados, en algunos casos gobernadores, vaya pues, se trata de que ahora si cambien.

El caso es que el PRI se niega a morir, el caso es que Morena sigue creciendo y eso significa que puede garantizar el triunfo en la presidencia y puede que hasta en el Congreso de la Unión, por lo próximos seis años, tenga mayoría calificada y sea quien defina nuestro rumbo, pero eso no será ningún éxito, es decir, sobre la cabeza del nuevo presidente o la nueva presidenta todavía pesarán los compromisos que hizo Andrés Manuel, quien, para no variar, dejó miles de compromisos y cosas por hacer, como todos los que han ocupado ese cargo antes ha dejado cosas a medias.

Como venga, lo importante será que los partidos vayan aprendiendo a hacer bien las cosas para que no los echen a patadas pronto como ha ocurrido en los últimos tres sexenio, se necesita que haya gobernabilidad el próximo y, créalo, con elecciones que siguen siendo cuestionadas poco se podrá avanzar en ese aspecto.

Por eso, y ya a fondo, hay que decir que en cada elección que ocurre sigue perdiendo este México lindo y querido que no se merece las formas como los partidos quieren ganar elecciones a costa de lo que sea, por sobre quien sea, porque esas salen muy caras para los ciudadanos, las pagamos con violencia, inseguridad, pobreza, mala calidad en los servicios de salud y educación.

Ahora no se duda de la capacidad de quien llegue el próximo sexenio, los hemos visto gobernar casi a todos de manera eficiente cuando quieren, y hablo de todos los colores, en lo que si hay temor es del rumbo que pueda tomar el país porque se pierden consensos, quien venga ya no tendrán todo a su favor, y algo más, no dispondrán de tantos presupuestos porque hay que tapar los hoyos que se van dejando en esta administración.

El futuro no se ve tan halagador y eso es preocupante, es triste porque no se terminó de dar ese paso para perfeccionar nuestra democracia y consolidar las instituciones, le insisto, eso lo vimos ayer en el Estado de México y en Coahuila que serán los últimos procesos de Andrés Manuel López Obrador antes de observar cómo esté México define a su sucesor.

En fin, sigue ganando Morena terreno, ganó la sociedad que voto por un proyecto y un sueño que esperamos se hagan realidad en los próximos años y si, lo que preocupa es que todavía no se ve como podrán resarcir las heridas y regresarnos la esperanza, la fe, y la tranquilidad que todos demandamos, más que eso, cómo podrán hacer para que en las siguientes elecciones ya no se vea el mismo cochinero de siempre…

ESTUDIAN INVESTIGADORES DE LA UAT EL MAGUEY MEZCALERO… Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizan un proyecto que busca preservar las poblaciones naturales de maguey mezcalero que existen en la zona centro de la entidad.

Conscientes de la importancia ecológica y económica de esas especies, los expertos trabajan a nivel biotecnológico para prevenir la pérdida de ese recurso natural ante el auge que se ha presentado en la producción de mezcal.

Al respecto, el Dr. Jacinto Treviño Carreón, líder del proyecto e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), comentó que se trata de un proyecto nacional que involucra a las universidades de los estados en donde se produce mezcal.

Refirió que el trabajo, en lo general, lo dirige la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y responde a una preocupación respecto a la pérdida de especies de maguey.

“Está enfocado a los magueyes mezcaleros, lo que queremos es evitar lo que pasó con el maguey tequilero, que ya no existe en poblaciones naturales, ya todos son clones. Ya no dejan que florezcan y que produzcan semilla, eso lo llevó a una erosión genética”, indicó.

Explicó que se trata de conocer distintos aspectos de las especies que se encuentran en peligro y evitar la pérdida de especies por el uso excesivo de dicho recurso vegetal.

“Estados que ya se terminaron el recurso, como Guerrero y Oaxaca, están viendo hacia otros estados en donde hay magueyes con ese potencial, están viniendo a comprar el recurso a los ejidos que lo tienen”, asentó.

Dijo que se trata de un trabajo a tres años, y en una de las etapas han estudiado las especies de agave montana y agave gentryi, en Miquihuana, lo que ha permitido conocer aspectos como la ecología, la distribución y la ubicación de las poblaciones de magueyes.

“Uno de los trabajos principales es detectar en qué puntos están y en qué condiciones, para cuando vayamos a reintroducirlos para regenerar esas poblaciones, sepamos en dónde enfocarnos, con base en un patrón que ya se estudió”.

“El siguiente punto es trabajar con la biología reproductiva de esos magueyes, eso se refiere a estudiar quiénes lo polinizan y qué tan efectivos son los polinizadores. Porque los magueyes solamente se reproducen una sola vez en su vida, entonces todo el alimento que almacenan durante su vida lo invierten en un solo evento de floración”, señaló.

Detalló que la investigación comprende, en otras fases, obtener las semillas, trabajar en la germinación y en lograr las plántulas, no solo en laboratorio, sino que se buscará llevarlo a campo.

“Son miles de semillas las que produce una planta, queremos ver cuántas se establecen, cuántas llegan a ser juveniles y cuántas llegan a su adultez, porque no se tiene registro de todo eso”.

Resaltó la importancia de conocer todas las fases de una planta de maguey, desde que es una semilla hasta ser productiva, “se necesita aproximadamente un crecimiento de un metro y medio de un maguey de ese tipo para que llegue a su etapa reproductiva; pero ¿cuánto se tarda eso? No sabemos. Algunos indicios con la gente del campo, que sabe mucho de eso, nos han dicho que entre cuarenta y cinco y sesenta años”, añadió.

Concluyó que el proyecto incluye aspectos de sensibilización en las comunidades rurales, y también se dan talleres de germinación de magueyes y cactus a la niñez escolar para que conozcan la importancia de conservar esos dos grandes grupos de especies, de los cuales México es de los países que tiene una mayor diversidad.

