Doce nuevos camiones recolectores de basura, primera acción del Fondo de Capitalidad: Secretaria de Finanzas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria. – Derivado de la firma del fideicomiso denominado “Fondo de Capitalidad”, el gobernador Américo Villarreal Anaya, hizo entrega de 12 nuevas unidades recolectoras de basura que darán servicio a los habitantes de Ciudad Victoria y con ello, mejorar la calidad de vida de las y los capitalinos.

“Esta primera acción es el resultado del compromiso que el doctor Américo Villarreal hizo hace un año, cuando fue candidato a la gubernatura y hoy es una realidad; con ello se demuestra que este es un gobierno que tiene palabra, que es un gobierno del pueblo y para el pueblo”; expresó la secretaria de Finanzas de Tamaulipas; Adriana Lozano Rodríguez.

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya afirmó que todas las acciones de su gobierno buscan alcanzar el bienestar de los ciudadanos y que se siempre se mantendrán como ejes rectores los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Tamaulipas.

El Fideicomiso Fondo de Capitalidad consiste en dotar de más recursos presupuestales a Ciudad Victoria para dar respuesta a las demandas de bienes y servicios públicos que la ciudad tiene por su condición de capital y sede de los poderes públicos. Este evento tuvo lugar en la colonia Américo Villarreal Guerra de la capital tamaulipeca.