Ven grave detención de jueza que cuenta con un amparo

AGENCIAS

La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., Emilia Molina de la Puente, expresó su preocupación por la actuación de las autoridades en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida este viernes en la Ciudad de México, afuera del hotel donde se hospedaba, por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

LA magistrada calificó de “muy grave” la agresión a la independencia judicial y hacia la jueza, quien, expuso, sigue siendo víctima de violencia institucional de parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, porque dictó una resolución en acatamiento a una sentencia de amparo.

“A todas las personas juzgadoras nos preocupa esta forma de actuación, que tememos sea ya una forma institucionalizada para logar lo que quieren o para atacar cuando no se ha logrado una resolución a favor”, expresó.

En este marco, Molina de la Puente afirmó que los jueces no quieren popularidad, sino respeto a su independencia judicial, pues una sociedad donde no haya jueces libres “es una dictadura, no se puede decir de otra manera”.

Y añadió: “Los jueces, las juezas estamos convencidos de nuestro trabajo, estamos firmes haciendo nuestro trabajo con total independencia”.

Afirmó que los jueces del país ven este caso “como algo que puede pasar a todas y todos, lo estamos viendo como una escalada de violencia institucional hacia las personas juzgadoras y aunque la jueza no sea federal, lo cierto es que todos estamos alzando la voz porque el que le hagan esto a una persona juzgadora, nos lo están haciendo a todas las demás”, enfatizó.

Agentes no se identificaron

La jueza local de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, en compañía de su hija Ingrid Gómez Sánchez, acudió a la Ciudad de México para exponer el caso de su primera detención de 45 horas por la supuesta agresión a un policía, en la que, acusó, fue víctima de tortura, y a solicitar ayuda de las instituciones.

La jueza de Control del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, asistió el jueves al Senado de la República, donde el expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, le comentó que había sido detenida por resolver con independencia.

No obstante, en entrevista Ingrid Gómez Sánchez acusó que los guardias nacionales que detuvieron a su mamá no se identificaron, iban vestidos de civil, no le mostraron la orden de aprehensión ni le leyeron sus derechos y no respetaron la suspensión provisional que una jueza federal de Veracruz le otorgó el 9 de junio pasado contra cualquier orden de aprehensión.

“En este país un amparo de la justicia no te sirve”, afirmó Gómez Sánchez, quien acusó al gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, de emprender una persecución política en contra de su mamá, a quien ha señalado de tener nexos con el crimen organizado.

“Estos individuos jamás le dieron a conocer sus derechos a mi mamá, jamás se identificaron con nosotros, no nos dieron nombres”, acusó la joven que atestiguó la detención de la jueza.