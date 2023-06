Marco Antonio Vázquez Villanueva

Quien no enseña no vende…

Por el lado que usted quiera verlo la visita de los embajadores de países europeos a Tamaulipas debe dejar inversiones y muchas ganancias a corto, mediano y largo plazo, las razones son muchas, tan solo su presencia permitirá que Tamaulipas se exhiba en el mundo por algo más que inseguridad.

Vendrá de ello la posibilidad de inversión europea en el Estado, atraer dinero fresco y permanente en negocios que ellos tienen bien desarrollados y para los cuales siguen buscando mercados o la posibilidad de ir aumentando su productividad con nueva mano de obra y materia prima que en el Estado hay de sobra y de calidad.

Por supuesto, no hay que olvidar que tenemos lugares únicos en el planeta como la biosfera de El Cielo que es una zona protegida y poco explotada turística y sustentablemente, en eso son expertos los europeos y seguramente los tamaulipecos van a encontrar socios tarde o temprano para ello.

Y lo mismo sucede con la petroquímica, tema que por muchos años se debió intentar desarrollar en esta Entidad, pero nunca se ha alcanzado su mejor nivel por cuestiones de ambiciones de políticos, su promoción y la llegada de inversiones de en este rubro no les dejaba nada de dinero a los poderosos de los gobiernos locales y por ello jamás lo intentaron donde se debía, si no lo cree busque la entrevista que dio el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, que al preguntarle si alguna vez se había promovido el Estado por aquellas tierras dijo más menos, “ni siquiera sabíamos que existía Tamaulipas, era invisible”.

Y es que los europeos invierten dinero en negocios caros, quizá de menos mano de obra, pero que dejan suficiente recurso en toda una región, es decir, empleos de mucha calidad, bien pagados y la compra de materia prima, pero representaban un problema para los anteriores gobiernos locales que no sabían otra cosa que chantajear y pretender quedarse con dinero, las empresas del viejo continente no saben y no le entran a eso de moches, las transas las denuncian, menos se dejan extorsionar para que les ayuden con sus obligaciones, por eso no los buscaban, preferían a los gringos, chinos o sudamericanos que venían a contratar mano de obra barata, es más, empresas que de la noche a la mañana desaparecían como si nada o dejaban de pagar las prestaciones a los trabajadores.

Por eso le insisto, la visita de embajadores de 14 países europeos, que buscan donde invertir su dinero de manera segura y productiva, que tienen ideas para desarrollar lo que nunca pudimos hacer en este Estado, es buena por el lado que se le vea.

Y algo más, nunca en Tamaulipas estuvieron tantos embajadores juntos, 14 países europeos representados, un embajador de la unión europea, y la percepción cuenta mucho en el negocio, el solo interés que han tenido para pasar cinco días en el Estado significará para los inversionistas de otras naciones un atractivo adicional o los obligará a voltear a estas tierras para competir, no lo olvide, tenemos la aduana más importante de México, tenemos los puertos de los más importantes de México, ahora hay comunicación de primera con los consumidores más grandes del planeta, eso es atractivo pero si nadie lo ve no se compra, como hasta hoy sucedió.

Algo más, a México, más a Tamaulipas, ya le urge dinero fresco, competencia a los Estados Unidos y los Chinos que no se atreven a mucho y tampoco dejaban hacer más.

En resumen, es un punto bueno para el gobernador Américo Villarreal Anaya el que toda una comitiva de altos funcionarios diplomáticos estén por Tamaulipas, un punto bueno a la Secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deandar, porque, más allá del tiempo en que tarden en aterrizar inversiones, es una lógica empresarial que quien no enseña no vende, y esta vez el plan es mostrarlo todo, más en lo que los europeos son expertos como el turismo, la generación de energías limpias y, por supuesto, la industria petroquímica y demás derivados.

LLEVA UAT DIVERTICIENCIA A ESCUELAS VULNERABLES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a sus docentes, investigadores y estudiantes a participar en el programa Diverticiencia UAT en tu Comunidad, que tiene como propósito acercar el conocimiento científico que se genera en esta casa de estudios a niños de escuelas primarias de zonas vulnerables.

Con ese motivo se lanzó la convocatoria para integrar el repositorio de los proyectos que conformarán este encuentro, cuyas actividades se realizarán en las sedes universitarias de Ciudad Victoria y Reynosa durante la tercera semana de agosto.

La Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT informó que el propósito es divulgar el conocimiento científico generado por investigadores de la Universidad en el territorio tamaulipeco, y a la vez estimular el interés por la ciencia en los niños de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad, mediante el aprendizaje basado en experiencias y en los temas de su región.

Así pues, se invita a investigadores, profesores y alumnos de la UAT que cuenten con proyectos de investigación para que envíen sus trabajos que integrarán el repositorio. Se establece que los proyectos deben fomentar la creatividad, imaginación y acceso universal al conocimiento, y deben traducirse en actividades recreativas, como espectáculos científicos, ferias de ciencias, exposiciones interactivas y demostraciones prácticas.

El registro de proyectos estará abierto del 21 de junio al 21 de julio de 2023. Para más información, los interesados deberán comunicarse al teléfono 834 318 1800, extensión 2909, o bien a través del correo electrónico sip@uat.edu.mx y las redes sociales de la Secretaría de Investigación y Posgrado, cuyas oficinas están ubicadas en el Centro Universitario Victoria. Diverticiencia UAT en tu Comunidad se ha desarrollado en escuelas primarias de los municipios tamaulipecos de Miquihuana, San Carlos e Hidalgo.

En esta ocasión se va a realizar en Ciudad Victoria y Reynosa, dirigido a niños de escuelas que colindan con los campus universitarios de esos municipios. En Reynosa, el evento contará con la participación de investigadores de los planteles de esa ciudad y de Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso y Nuevo Laredo.

