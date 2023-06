Marco Antonio Vázquez Villanueva

Que jodidos andan…

El exgobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y sus secuaces replicaron ayer un twit en el cual hacen pública una presunta encuesta en la que el prófugo aparece como número dos de los favoritos a la candidatura a la presidencia de la República.

Por supuesto que festinaron los resultados de esa presunta encuesta que les da 18 puntos de aceptación, era tanta la algarabía que daban la impresión que ya se hacen despachando desde palacio nacional, vaya pues, fue tanta su enajenación que parecían no darse cuenta de que su atractivo máximo de esa falsa encuesta, y hasta hoy, es algo así como la tercera o cuarta parte de los ciudadanos que tiene a favor Morena, con cualquiera que resulte electo su candidato al mismo cargo.

Lo más triste es que para aparentar una fuerza que no tienen, en dicha encuesta colocan a Lili Téllez como la número uno en el atractivo panista pero ya a tiro de piedra para ellos, a menos de dos puntos de distancia, es decir, que ni los dos juntos, ni los que se agreguen, podrán hacerle algo de daño a sus acérrimos enemigos.

Hay una verdad y una mentira en los números de Cabeza, el eterno embustero, lo falso es eso de que esté en un segundo lugar en el atractivo para ser candidato a la presidencia de la República de la coalición que formarán PAN-PRI-PRD y organizaciones sociales enemigas de la cuarta transformación, es más, ni únicamente en el PAN logra esa posición, las encuestas serias apenas le dan un cuatro o cinco por ciento de atractivo y ya, lo que si es real es que la coalición anda muy lejos de preocupar a Morena para la próxima elección, por lo menos en este momento su mejor escenario es de un 20 por ciento de los votos totales, superados incluso por Movimiento Ciudadano si los naranja se deciden a colocar de candidato a Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, hijo de aquel político que habría sido presidente de México si no lo matan, se dice, sus mismos compañeros de partido.

Para sintetizar, la única forma de que sea competitiva la coalición que le hará frente a Morena es sumando a Movimiento Ciudadano y aceptando que los naranja pongan de candidato a Colosio que resulta atractivo más por una cuestión sentimental que por capacidad para gobernar el país.

Más triste se le pone el panorama a los cabecistas cuando los números marcan que la otra forma de no hacer el ridículo, de no aceptar la coalición Movimiento Ciudadano, es que es frente del PRI-PAN-PRD tenga de candidata a Beatriz Paredes o a Enrique De la Madrid, exacto, a tricolores ya que solo quitándole el azul desprestigiado el electorado podría voltear a verlos.

Lo peor es que esos números y esa percepción nacional se replican en Tamaulipas, es decir, de nada le servirá a los secuaces del cabecismo alentar a su ídolo en el escario nacional porque lo que logren será inversamente proporcional en daño a su atractivo en territorio local, en la gente o ciudadanía de Tamaulipas a la que aspiran convencer de que voten por ellos solo les provocarán que les odien más.

Qué significa, pues que en la medida que crezca Cabeza de Vaca en lo nacional en Tamaulipas se caerá su atractivo y quienes ahora lo alientan no podrán aspirar ni a ser regidores porque la ciudadanía los va a rechazar, peor aún, se tendrán que ver obligados a apoyar a priístas en las candidaturas a los principales puestos de elección popular.

Y si, ya cuando los priístas son vistos como lo decente de una coalición hay pex, ya cuando los tricolores son de más confianza que el resto que les acompañe es como para decirle a la coalición Va por México, o como quiera que vayan a querer llamarle, de verdad, que jodidos andan…

SEMANA DE SUSTENTABILIDAD EN LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inauguró la Semana de la Sustentabilidad Universitaria 2023, que se desarrollará del 26 al 30 de junio con una serie de actividades que tienen como propósito promover el cuidado del medioambiente y la concientización social respecto a este importante tema.

El rector estuvo acompañado del director general de la empresa Flex Américas, Om Prakash Mishra, en el evento de apertura realizado en el Centro de Excelencia del Campus Sur, donde destacó que para la UAT es muy importante trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que impulsa la Organización de las Naciones Unidas.

El contador Guillermo Mendoza Cavazos refirió que con este tipo de eventos se avanza a la meta de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la urgencia de llevar acciones que contribuyan al cuidado del ambiente, entre las cuales se destaca el tema del reciclaje.

En ese contexto, agradeció la participación de la empresa Flex Américas, pionera en México en economía circular y todo lo relacionado con el reciclaje de plásticos, con la cual la UAT ha establecido alianzas que contribuirán a fortalecer la cultura de la sustentabilidad.

Por su parte, Om Prakash Mishra, director general de Flex Américas, agradeció a la UAT la apertura para trabajar en conjunto respecto al tema del reciclaje y el cuidado del medioambiente.

Comentó que la empresa tiene más de quince años trabajando en la zona sur de Tamaulipas con una fuerza laboral de más de ochocientas personas. Subrayó que cuentan con una tecnología de punta para reciclar plásticos en su planta ubicada en Altamira, donde les dan a estos residuos un segundo y tercer uso.

En el evento estuvo también la secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, Dra. Mariana Zerón Félix, quien explicó las actividades que se estarán desarrollando durante la Semana de la Sustentabilidad Universitaria 2023 en diferentes sedes de la máxima casa de estudios en el estado.

Por la empresa Flex Américas también asistieron el gerente general para América Latina, Amit Miglani, y el director de Administración y Recursos Humanos, Sergio Álvarez Pérez, quien dictó la conferencia “Reciclaje en una economía circular, estrategia para evitar el cambio climático”.

La Semana de la Sustentabilidad Universitaria 2023 contempla más de quince eventos a desarrollarse en todo el estado, en modalidad presencial y a distancia, con actividades culturales, talleres, conferencias científicas, paneles, cuidado y mantenimiento de espacios verdes, entre otras.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com