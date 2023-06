Padres de jóvenes desaparecidos bloquean carretera Victoria-Monterrey

Por Roberto Aguilar/Foto cortesía FM-Noticias

Ciudad Victoria.- Tras dos horas de manifestación, por la desaparición de dos jóvenes, los padres y familiares de Alex Sabino Mar García y José Rodolfo Nájera Olvera liberaron la circulación vehicular de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey, que estaba bloqueada a la altura del kilómetro 27.

La decisión de concluir el bloqueo carretero se tomó después de que acudió al lugar de la manifestación, el secretario general de Gobierno del Estado, Héctor Joel Villegas González, y sostuvo un diálogo con los familiares de los dos jóvenes.

Por la mañana, portando cartulinas con mensajes los familiares de Alex (19 años de edad) y Rodolfo (18 años de edad) bloquearon la carretera federal 85, que comunica a Ciudad Victoria, Tamaulipas, con Monterrey, Nuevo León.

En una de las cartulinas estaba escrito un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Señor presidente necesito de su apoyo para encontrar a mi hijo Alex Mar”.

En una manta estaba la fotografía del joven, y la de José Rodollfo Nájera, quien es de nacionalidad norteamericana. Ambos desaparecieron el 10 de junio de este año, cuando habían salido a divertirse al río del ejido El Roble, ubicado en el municipio de Güémez.

“Hago todo esto porque quiero que me escuchen, que todo Tamaulipas me escuche, que me duele perder a mi hijo nada más de la noche a la mañana, es un joven estudiante que salió al río a refrescarse y ya no apareció”, expresó la mamá de uno de los dos muchachos desaparecidos.

Al sitio llegó el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas, quien explicó a los familiares los trabajos de búsqueda que realizan no solo en este caso, sino también en otras situaciones.

“Hemos estado trabajando en el caso de sus hijos”, les dijo.

Mencionó que, “con todo respeto, las acciones son múltiples, estamos en el caso de ustedes y en el caso de Soto La Marina, estamos trabajando, Fiscalía nos ayudó con un helicóptero para la búsqueda en las partes alta”.

En su desesperación, los familiares insistieron que falta fuerza de búsqueda, “lo que te pido es que nos mandes patrullas”.

Y el funcionario les insistió: “Estamos trabajando, vamos a la Fiscalía para sentarnos a ver toda la situación; nosotros hacemos nuestra parte y seguiremos en la búsqueda”.