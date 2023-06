Marco Antonio Vázquez Villanueva

No se calienten…

“Si quieren participar, alístense, pero para el 2027”, las palabras son de Américo Villarreal Anaya a su gabinete, no les mandó recados, es más, les dejó claro que “no se calienten” ya que para ellos no son momentos de grilla ni de política sino de seguir un liderazgo que ya marcó línea, que ya dejó claras las reglas del proceso para el 2024.

La reunión fue el sábado pasado y no solo fue para dar el manotazo en la mesa a su gabinete, también tuvo para alcaldes, Diputados y demás funcionarios púbicos de elección y administrativos, dos reglas para ellos, “alístense en las encuestas”, “solo es lealtad, o están con la cuarta transformación o están contra ella”.

Por supuesto, las palabras abren el proceso local con una primera encomienda, “respetar las reglas del proceso entre los cuatro aspirantes a la presidencia de la República, elegir primero a quien habrá de coordinar de manera nacional la Cuarta T, en palabras llanas, a la candidata o candidato a presidente.

Y si, es probable que de necesitar a alguien de candidata o candidato y forme parte del gabinete echarán mano de este, de eso no hay duda, sin embargo, las palabras que les dijo el gobernador van en el sentido de que esas acciones no van a depender de la movilización o la grilla que puedan hacer ellos o ellas de aquí al proceso sino de meros intereses estatales y nacionales, como quien dice, les dejó claro, por lo menos a su gabinete, que las ambiciones personales, por más que pretendan hacerlas valer, no van a jugar en la siguiente elección.

De acuerdo a los presentes, se notó a un gobernador enérgico, que amarró un gabinete con el cual se siente a gusto, que con esa acción pretende dos cosas, la primera evitar los golpeteos innecesarios a su equipo cercano; segunda que se concentren en el trabajo para que fueron contratados, en dar resultados para cosechar votos.

Para los presentes, lo que más llamó la atención fue el llamado a la lealtad, a la unidad, porque sin decir nombres retumbó en el ambiente la idea de que hay información sobre los pasos de cada uno de los aspirantes a puestos de elección y los que no, o por lo menos así se interpretó la frase “o están con la transformación o están contra ella”, misma que en otras palabras se puede decir, o conmigo o en mi contra.

El acto del sábado pasado también fue para marcar territorio, para dejar claro quien define las líneas, hacer un contundente el mensaje del liderazgo del presidente y la cercanía con el mandatario que permitirá que nada se mueva sin los consensos necesarios.

Para resumir, Américo Villarreal Anaya en su calidad de gobernador asumió la responsabilidad como primer morenista del Estado, lo hace en buen momento, ya que apenas llegan los tiempos de definir los procesos a seguir, para quitar tentaciones de traicionar, para alentar a quienes pretenden medirse en las urnas, dígalo si no las palabras de uno de los presentes:

“Se vio un gobernador que ha construido un liderazgo en base a su trabajo, el respeto a los demás, y a una fuerza moral que nadie le discute, con un añadido, también se sostiene ese liderazgo por el presidente Andrés Manuel que lo tiene dentro de sus consentidos. El líder es uno y nadamás, así será de hoy en adelante”.

Y si, la reunión sorprendió a propios y extraños, porque sin darse cuenta el gobernador ya les estaba definiendo el camino a seguir, en un mensaje claro, sin lugar a interpretaciones, les explicó que entiende, sabe y conoce los tiempos políticos y que él se los habrá de marcar, que si bien les dio el banderazo de salida para el proceso local este pasa obligadamente por el nacional como el primer paso en lo que viene, la instrucción fue dada, sin medias tintas, fue clara y contundente, a los de casa, “no se calienten”, a los de afuera, “las encuestas y la lealtad marcarán su destino, o están con la Cuarta T o están en contra”, entonces, se buscan candidatos, candidatas de esos que a veces son escasos, de los que no traicionan, de los que saben de lealtades…

CAPACITA LA UAT EN LENGUAJE DE SEÑAS A PERSONAL DE SALUD… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros (FMISCM), fue sede del curso-taller “Lengua de Señas Mexicana”, que se impartió al personal de las instituciones del sector salud, así como a estudiantes y docentes de la carrera de Medicina, en esa ciudad fronteriza.

El programa fue organizado con el Gobierno Municipal de Matamoros, mediante el Sistema para la Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) y la participación del Sistema DIF Matamoros.

En ese contexto, el Mtro. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, director de la Facultad, resaltó los esfuerzos de la Universidad por vincularse con distintos sectores de la sociedad y, en ese caso, contribuir en un tema de gran relevancia como es la inclusión de las personas con discapacidad auditiva.

El taller realizado durante tres semanas, y que inició el pasado 5 de junio en el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, contó con la participación de docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados de la carrera de Médico Cirujano de la UAT, así como médicos pasantes del área de la salud y dental del sistema DIF Matamoros.

Entre las ponentes estuvieron la maestra de Lengua de Señas Mexicana, Sol Soto, quien resaltó la importancia de esa técnica y su incursión en los servicios de salud; así como la intérprete, licenciada Rocío Balderas García, que impartió el tema “Comunidad sorda”.

La actividad busca resaltar la importancia del lenguaje de señas entre el personal de salud, debido a que es importante contar con técnicas de comunicación en la atención de los pacientes con deficiencia auditiva.

Para la UAT también es importante que sus estudiantes cuenten con esas competencias para prepararse en escenarios que puedan enfrentar durante su trayectoria laboral. Se destacó que los trabajos tuvieron como meta que el personal mejore su desempeño en servicios y programas de salud que se realicen con una perspectiva de promoción y respeto a los derechos humanos, mejorando el impacto de las intervenciones institucionales y la satisfacción de la población usuaria.

Cabe señalar que en la ceremonia de clausura estuvieron presentes, la presidenta del Sistema DIF Matamoros, Marsella Huerta Sosa de López; la directora general del DIF Matamoros, Miroslava de la Garza Luna; el jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina de Matamoros, Héctor Ernesto Montalvo López, Melissa Beatriz García de León, responsable del SIPRODDIS, y representantes de la Asociación Civil “Éxodos, Señas y Voces por la Inclusión”.

