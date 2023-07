Marco Antonio Vázquez Villanueva

Llegó a Tamaulipas el exsecretario de gobernación Adán Augusto López, lo hace en su calidad de aspirante a candidato a la presidencia de la República por Morena aunque, por esas cuestiones de la legalidad, anda disfrazado de aspirante a coordinar la Cuarta Transformación, una frase que solo existe para ellos, para el INE y ya, porque para el resto de los mortales viene siendo algo así como el amigo imaginario.

Para ser exactos desde el lunes anda en el Estado y su presencia hubiera sido imperceptible de no ser por una declaración que se aventó acusando al delegado regional de Sebien en Reynosa, un personaje de apellido Iglesias, de haberle boicoteado su evento en aquel municipio, de estar repartiendo despensas para que la gente no acudiera a escucharlo mientras el organizaba su acto.

Claro, el aspirante a presidente de la República se vio desesperado, su actitud no es de un político que tenga confianza en ganar una elección, más bien fueron palabras que parece nacen en el chisme, la intriga y los apetitos personales de quienes le representan en Tamaulipas o, peor aún, de sus asesores.

¿Cuántas posibilidades tiene Adán Augusto de ser el candidato?, un 33 por ciento, como lo tienen Ebrard y Claudia, mientras que el resto de los que se apuntaron en la contienda se conformaran con repartirse el 1 por ciento que sobra, otra realidad es que todos dependen de lo que ordene el presidente y hasta hoy los tres mencionados tienen todo su querer, a Claudia Sheinbaum, quien parece lleva la delantera, la ve como una hija y la posibilidad de trascender históricamente al heredar el poder a una mujer, Adán Augusto es el hermano de lucha, quien le ha cuidado la espalda y los dineros, y Marcelo, pues Marcelo es su carnal, con quien ha hecho los acuerdos políticos y logrado triunfos históricos, quien una vez se sacrificó para que Andrés Manuel haya llegado hasta donde está ahora, de ese grado son las relaciones y lo que impide descartar a cualquiera de los tres.

La condición de los aspirantes más fuertes hace pensar que no les jugarán chueco, que las encuestas que decidan quien es más popular y querido serán reales y las que definan el futuro, es ahí donde se nota la desesperación de Adán y su equipo, hay regiones que no le conocen, donde nunca tuvo la prudencia de hacer política, como en Tamaulipas, un Estado cuyos apoyos son únicamente de personajes que han llegado a ocupar puestos bajo la sombra del partido y otras figuras, pero no por si solos, es más, cuando han ido a contiendas apostando con su nombre han perdido y por eso no han logrado que el nombre del exsecretario retumbe en este rincón de la patria.

Hay otra variable, los tres, Claudia, Marcelo y Adán, dependen de lo que decida el presidente, cualquiera que sea el elegido ganará la elección presidencial con la fuerza de Andrés Manuel, el resto tendrá que aceptar lo que les ofrezcan o quedarse sin nada ya que en la oposición no pintan, no ganarían ni una regiduría, menos ahora que la panista Xóchitl Gálvez ha tomado el liderazgo que nadie podía en Va por México o como le vayan a llamar ahora.

Por lo demás, la visita de Adán Augusto a Tamaulipas deja claro que todos los aspirantes van a ser apapachados, tendrán sus querientes, unos más otros menos, y más que eso, confirma que el exsecretario de gobernación se desesperó, que no parece político de peso completo, que le entró a los pleitos internos en un tiempo en el que requiere más sumar que dividir y, todo, le insisto, por los chismes y ambiciones personales de quienes le representan en el Estado…

LLEGAN FUERZAS ESPECIALES A CUIDAR A LOS TAMAULIPECOS… Luego de lamentar el ataque armado que sufrió el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas, el gobernador Américo Villarreal Anaya informó que está abierta la investigación para esclarecer los hechos y reiteró su compromiso para garantizar la seguridad de las y los tamaulipecos, para lo cual se cuenta con todo el respaldo del Gobierno Federal.

“Lamentamos mucho que le haya pasado a alguien tan cercano a este gobierno, afortunadamente no hubo ninguna consecuencia, ni hay heridos; ya tenemos todo un proceso de investigación y también apoyo, como lo acaba de refrendar el secretario almirante de Marina, todo el apoyo del Gobierno Federal”, expresó.

Entrevistado luego de la puesta en marcha de los trabajos de dragado en el Puerto del Norte de Tamaulipas, sobre la agresión que sufrió el secretario general de Gobierno, Villarreal Anaya refirió que se cuenta con el apoyo del gobierno federal y confirmó la llegada de nuevas fuerzas especiales del Ejército Mexicano, que, con labores de vigilancia, refuerzan la seguridad en las diferentes vialidades de la entidad.

Reiteró que se encuentra en proceso ya una carpeta de investigación sobre estos hechos que se registraron a las 4:50 de la mañana de ayer lunes y están a la espera de los resultados.

RESPALDA PRESIDENTE AL GOBERNADOR… El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque que sufrieron los vehículos donde viajaba el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González. Consideró que luego del triunfo del gobernador Américo Villarreal quedaron “resentidos” y “reaccionarios”, quienes quieren enrarecer la vida pública del Estado.

“Reitero que fue una hazaña del pueblo de Tamaulipas, el haber elegido al doctor Américo Villarreal como gobernador, porque llevaban muchísimo tiempo en Tamaulipas sin un gobernador con esas características. Lamentablemente habían padecido de muy malos gobernadores. Y ahora tienen un hombre íntegro en el gobierno, una gente honesta, limpia. Y desde luego quedaron algunos resentidos como es natural, y están queriendo enrarecer la vida pública en Tamaulipas”, apuntó.

En la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal refrendó que ya se está realizando la investigación correspondiente de los hechos, de los que -dijo-, afortunadamente salió ileso el secretario de Gobierno y sus acompañantes.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, el primer mandatario de la nación fue enfático en señalar que el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya tiene todo su apoyo, y mencionó que instruyó al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán acudir a Matamoros para externar todo el apoyo y solidaridad del Gobierno de México.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador explicó que al llegar la Cuarta Transformación a Tamaulipas quedaron inconformes grupos reaccionarios.

“Siempre suceden estas cosas. Hay reacciones, de ahí viene la palabra reaccionario, el término reaccionario, que se aplica con más intensidad cuando se da la confrontación entre liberales y conservadores, en la época de la lucha del presidente Juárez. Y así sigue, pero vamos a seguir adelante”.

Es importante mencionar que el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas se mantiene laborando en sus actividades con toda normalidad, así como las oficinas e instituciones públicas del Estado trabajan en sus horarios habituales para las y los tamaulipecos.

OFRECERÁ UAT EDUCACIÓN INTEGRAL… Como parte fundamental de la reforma curricular UAT 2023 y para alcanzar la formación que plantea su nuevo modelo educativo y modelo académico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está trabajando en el diseño de nuevos programas que tienen como propósito fortalecer la educación integral, la trayectoria estudiantil y la vida universitaria.

En el marco de la décima quinta reunión del Colegio de Directores de las facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT, se presentaron los avances del Catálogo de Vida Universitaria, programa que se pondrá en práctica a partir de agosto de este año con la entrada en vigor de la nueva reforma curricular en la casa de estudios.

En la reunión, efectuada presencialmente en la sala ejecutiva del Edificio Gestión del Conocimiento del Campus Victoria y en modo virtual en las distintas sedes de la UAT en el estado, el rector Guillermo Mendoza Cavazos presidió los trabajos en los que se destacaron los avances para implementar el programa Vida Universitaria, que busca preparar al estudiantado en habilidades que complementen su formación profesional.

Sostuvo que es uno de los ejes rectores de su administración que atiende un cambio importante que impactará de manera positiva en los jóvenes a través de las unidades de formación integral (UFI).

Detalló que los planteles de la UAT ya cuentan con la mayoría de las actividades extraescolares que se van a proyectar, pero con el nuevo modelo se busca institucionalizarlas.

En este marco, la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica, expuso detalles del programa Vida Universitaria, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades, aptitudes, actitudes y valores que faciliten el aprender a ser y aprender a convivir, y fomenten la responsabilidad social por medio de actividades extracurriculares que fortalecen la unidad, sostenibilidad, innovación, cultura y deporte.

Asimismo, se refirió al nuevo modelo de tutoría efectiva, que se implementará también como parte de la reforma curricular; además, habló del reporte general de convocatoria perfil deseable e informó del Plan de Trabajo Docente del periodo 2023-1.

Por su parte, la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado, presentó la convocatoria para el registro de proyectos de investigación con recursos propios, así como la propuesta de formato del Día de la Investigación UAT 2023.

De igual forma, la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar, informó respecto a las cifras de inscripción de los cursos de verano y de la proyección de la UAT en cuanto a matrícula para el periodo que se inicia en agosto.

En el marco de esta reunión, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos dio la bienvenida al nuevo secretario de Administración, Marco Antonio Batarse Contreras, quien se incorpora a las funciones de su cargo y a las sesiones de este cuerpo colegiado de directivos universitarios. En su mensaje, el rector resaltó el compromiso de sumar esfuerzos para el fortalecimiento institucional.

También participó el director de Infraestructura Tecnológica, Mtro. Carlos Enrique Portes Flores, quien habló respecto a los avances de la Universidad en áreas como conectividad, y de las metas a corto plazo para hacer más eficiente a la UAT en rubros como equipamiento e internet.

