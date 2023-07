Por Carlos López Arriaga

Bajo la manga, una flor

Cd. Victoria, Tam.- Prestidigitador, ilusionista consumado, ANDRÉS MANUEL cumplió su promesa y en un rápido movimiento, agitó sus dedos entre bolsillo, solapa y manga para sacar una flor, muy mexicana por cierto.

El tabasqueño se adelantó a sus adversarios y develó el misterio. Hete aquí la candidata opositora, XOCHITL GÁLVEZ RUIZ, presunta adversaria de quien gane la contienda interna en MORENA, donde la puntera indiscutible es CLAUDIA SHEINBAUM.

La explicación que AMLO ofreció es amplia y no cabe aquí. Se resume en la palabra dedazo atribuida esta vez al empresario CLAUDIO X. GONZÁLEZ, quien estaría siguiendo instrucciones de un presunto “Bloque Conservador” (video: https://ytube.io/3gJZ).

Sin duda, la señora GÁLVEZ va a resentir en los próximos días el bombardeo frenético de la artillería obradorista en redes. Pero igual se trata de un daño que la posiciona, como pasó en 2005 cuando VICENTE FOX quiso acabar con ANDRÉS MANUEL y terminó catapultándolo en las encuestas.

Los “negativos” de XOCHITL son hoy tema de los tuiteros guindas. Le dicen de todo, que tendría una hermana acusada de secuestro, que de joven consumió peyote y ayahuasca. Cositas así.

Pero está en la pelea. Su proyección abre de nuevo la posibilidad de que dos damas se disputen la Presidencia en 2024. Escenario que se había caído tras la defección de LILLY TÉLLEZ.

Ahí aparece de nuevo la competencia entre mujeres, ahora como augurio presidencial. ¿XOCHITL contra CLAUDIA?… hidalguense versus capitalina, muy parejas en edad, tantito mayor la morenista, un año de diferencia, la primera nació en 1963, la segunda en 1962.

JUEGO DE DAMAS

Sería, por supuesto, un hito interesante en política de género. Ambas de la UNAM, ingeniería en cómputo la señora GÁLVEZ RUIZ, licenciatura en Física la señora SHEINBAUM PARDO.

Las dos fueron alcaldesas en el mismo periodo (2015-2017) de Miguel Hidalgo y Tlalpan, respectivamente. Se sabe además que muy cerca estuvo AMLO de reclutar a XOCHITL en sus filas.

Este lunes, en su columna “Bitácora del director”, PASCAL BELTRÁN comenta la relación de amistad y colaboración que hubo entre CLAUDIA y XOCHITL en ese tiempo.

No tendría caso repetirlo aquí, me parece mejor recomendar su lectura directamente en la versión digital del diario EXCELSIOR, con el respectivo enlace. (https://tinyl.io/8sr2).

Por supuesto, el proceso de selección en las filas opositoras aún empieza y el vaticinio de AMLO en favor de XOCHITL podría tener un abanico amplio de consecuencias, desde el debilitamiento de su precandidatura hasta el efecto que se conoce como “profecía autocumplida”.

Lo cual de alguna manera me recuerda la contienda de 2022 por la gubernatura de Aguascalientes, donde las cinco candidaturas fueron para mujeres: TERESA JIMÉNEZ (PAN), NORA RUVALCABA (MORENA), ANAYELI MUÑOZ (MC), MARTHA MÁRQUEZ (PT-PVEM) y NATZIELLY RODRÍGUEZ (Nueva Alianza). Ganó la panista por un amplio margen de (casi) 30 puntos.

¿SE BAJA CABEZA?

Pregunta oportuna si observamos la fiebre de deserciones que hoy sacude al denominado “Frente Amplio por México”. Aspirantes que dejan de serlo.

La cuenta (al momento de escribir estas líneas) es que de 18 se han bajado 6 y quedan 12. Van la lista de los renunciados, comentada desde ayer en esta columna: LILLY TÉLLEZ, GERMÁN MARTÍNEZ, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, ALEJANDRO MURAT, GUSTAVO DE HOYOS y DAMIÁN ZEPEDA.

Sigue vivo ENRIQUE DE LA MADRID quien este domingo hizo la finta de una probable salida, atrajo hábilmente los reflectores nacionales y finalmente anunció que sigue en la lucha. ¿Por cuánto tiempo?, es otro cantar.

Aunque en el caso del mexicoamericano CABEZA DE VACA la pregunta es algo más compleja. Antes de indagar si “se baja” habría que aclarar si en verdad estaba compitiendo.

O, como antes hemos insistido, su inscripción en dicha lista es una mera simulación en busca de reintegro, propina, el anhelado premio de consolación como es una curul o escaño plurinominal.

En beisbol se diría que quiere “meter carrera de caballito”, sin dar batazo alguno, con solo estar en el lugar adecuado de la lista plurinominal y sin necesidad de hacer campaña.

Entre otras cosas, porque es prófugo de la justicia y ello podría representar algunas dificultades para las presentaciones públicas de una campaña en territorio nacional. Salvo que las hiciera en su patria querida, el estado de Texas.

En efecto, el suspirante #TexMex difícilmente podría bajarse de una competencia a la que nunca se ha subido y donde tampoco tuvo posibilidad alguna.

SIMULACIÓN TODO

Ya le conté aquí lo que un acreditado consultor electoral nos reveló hace días. Que ninguna encuestadora seria le otorga a CABEZA más de un punto porcentual.

Son “maiceados” los supuestos sondeos que lo promueven de manera artificial, a sabiendas de su falsedad, con resultados sobre pedido y al gusto de quien los paga.

Queda claro que cuando los números se deciden de antemano no hace falta preguntar a nadie. Ni contratar encuestadores de verdad. Nada, ni preguntas, ni entrevistas. Sus guarismos son tan chafas como los doctorados que oferta CHAVIRA.

Y bueno, lo anecdótico del caso es que el más joven de los hermanos CABEZA, de nombre ISMAEL y ocupación senador, fue abordado por los medios cuando acudía al ayuntamiento reynosense con una carta poder para tramitar el certificado de residencia de su “manito”, el exgobernador FRANCISCO JAVIER.

Pero el personal del municipio le negó el trámite haciéndole saber que dichos documentos solamente se expiden y entregan de manera directa a la persona interesada. Máxime cuando de sobra se sabe que ya no vive en Reynosa sino en Dallas, Texas. No hubo de piña, pues.

Con una sonrisa nerviosa, ISMAEL tampoco quiso contestar a las insistentes preguntas de las reporteras inquiriéndole sobre la ubicación de “manito”. Su escondrijo o guarida. Nada de nada.

