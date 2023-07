Por Martha Isabel Alvarado

Incertidumbre en Reynosa

.-Alcalde de Reynosa tiene orden de aprehensión

.-Exigen cumplimentación a la Fiscalía de Justicia

.-Sería la Comapa ‘el cochinito’ para la reelección

.-CEAT y Diputados de Morena, “pasan por boba”

Reynosa vive en estos días la incertidumbre de que, bien a bien, no se sabe qué está pasando con el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, quien la semana pasada ‘reveló’, a través de un video de redes sociales, que fue librada una orden de aprehensión en su contra.

No se ha dejado ver físicamente el alcalde Peña Ortiz, y en redes sociales, sobre todo en Facebook, sus empleados lo ‘defienden’ bajo la consigna: “Carlos no está solo”. Nadie lo ha visto.

Bajo ese contexto, se anuncia que mañana miércoles estará en Reynosa el director del INFONAVIT, CARLOS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, para desarrollar agenda de trabajo junto con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

La pregunta es: ¿Reaparecerá el alcalde en esta importante gira?.

Para acabarla, se habla de que la ‘patrona’ del alcalde de Reynosa, en cuanto a la toma de decisiones en el Ayuntamiento, que no es otra que su mamá y antecesora en el cargo, MAKI ORTIZ, afronta un supuesto quebranto de salud.

La propia ex alcaldesa publicó en su cuenta de Facebook, el fin de semana: “Queridos amigos, agradezco a todas las personas que me han llamado o mandado mensajes para preguntar por mi salud y me disculpo por las invitaciones a las que no he podido asistir”.

“Les platico, fuí a la Cd. De México a un evento, de vuelta en el aeropuerto, me caí en la escalera eléctrica y me fracturé tres costillas y me hice un hematoma en el hígado, no puedo moverme mucho y sólo estoy en cama y estaré así varias semanas, ya llevo más de una, la verdad duele mucho pero así tardan las fracturas”.

Si el alcalde anda “huído” y su señora madre está enferma, queda en el aire la pregunta: ¿Cuál de las dos ‘cabezas’ que tiene el Ayuntamiento de Reynosa hará presencia en la gira del Gobernador y el titular de INFONAVIT?.

Por su parte, el diputado local de Morena por el distrito 04 con sede en Reynosa, MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN, hizo una declaración de prensa, mediante la cual pide al alcalde Carlos Peña Ortiz, que solicite licencia al cargo.

Lo anterior, bajo el argumento de que, con su problema legal, el alcalde está “atrofiando” la labor del Ayuntamiento.

“Debe resolver su situación a final de cuentas, entiendo la falta de confianza que tiene en las autoridades, pero él como autoridad tendría que solucionar sus temas”, dijo el legislador.

“Es necesario para la certeza de la ciudadanía, pues la primera autoridad debe trabajar libremente”, agregó Gallegos Galván.

Llama la atención esta declaración del diputado Marco Gallegos, considerando que pertenece a Morena, Partido cuyas siglas ‘utilizó’ Maki Ortiz para ‘colocar’ a su hijo al frente del Ayuntamiento, en su propio relevo, con el ‘patrocinio’ de dineroso empresario.

Mientras son peras o manzanas, el Fiscal de Justicia del Estado, IRVING BARRIOS confirmó que la Orden de Aprehensión de Reynosa está vigente, y que data de una denuncia interpuesta por un particular en 2021. No es algo ‘nuevo’ como dice “Makito”.

A todo esto, si en verdad quieren hacer algo los de Morena, respecto a lo que pasa en Reynosa, sus diputados locales y el titular de la Comisión Estatal del Agua, RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ, ya estuvieran poniéndole mano a la Comapa local.

Existe la presunción de que, desde dicha dependencia, presuntamente por conducto del gerente administrativo ROBERTO RODRÍGUEZ, se estarían “canalizando” recursos al supuesto proyecto del alcalde de Reynosa, para buscar la reelección.

Si desde Ciudad Victoria no “se ponen las pilas” y le quitan este ‘cochinito’ a “Makito”, que luego no se quejen.

¿Tampoco pueden los diputados locales de Morena impulsar el relevo en la gerencia de la Comapa de Reynosa?.

¿Qué pasa si el alcalde de Reynosa no se presenta a las sesiones del Consejo Consultivo de la Comapa, que le corresponde presidir?. La semana pasada hubo una, y el encargado de Seguridad Pública, ALFONSO PEÑA, acudió en su “representación”. Nada que ver.

Al cierre de estas líneas, se conoció la convocatoria a sesión extraordinaria del Cabildo de Reynosa, para ayer a las 18:30 horas, cuyo Orden del Día tendría que ver con un asunto de la Comisión de Agua Potable, enfocado al reúso de aguas y su concesionamiento por 25 años, a la Fundación. Sin descartar la posibilidad de una solicitud de licencia del alcalde, vía remota.

CONTRAFUEGO: Hijo de pilla, pillito.

Hasta la próxima.