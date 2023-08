Marco Antonio Vázquez Villanueva

El Tiburón…

“Yo pongo los primeros $20,000… ¿quién se suma? 😌😎”, la frase es de la cuenta de twitter de Ricardo Salinas, dueño de Tv Azteca y viene acompañada de una fotografía sobre la captura de un sujeto apodado el Tiburón quien golpeó hasta casi matar a un empleado del Subway de San Luis, por supuesto, conocedor de la ley no menciona nada más aunque las intenciones sean claras o por lo menos la interpretación de seguidores y amigos iba en un solo sentido, en que sí las autoridades no pretenden hacer justicia que en la cárcel se encarguen de ello, “que le pongan una igual y así como a él le gusta que lo atiendan, rápido y con birote entero”, expresaban.

Haciendo historia. El lunes de la semana anterior se indignaron y se incendiaron las redes sociales con un video que distribuyó la empresa Subway, se trata de la golpiza que propinó un sujeto de nombre Fernando Medina, quien se autodenomina El Tiburón, a un joven de 15 años, trabajador de una de sus sucursales en San Luis Potosí.

El mencionado sujeto le quebró la nariz y le provocó presuntamente lesiones en la cabeza, de mucha gravedad, al muchacho nomás porque no le atendió rápido o le solicitó que se formara para tomar su orden.

El video por supuesto que escandaliza, el empleado, casi un niño, ni siquiera se defendió, quienes estaban cerca y atendían fueron incapaces de apoyarlo, tampoco acudió pronto la seguridad privada o publica ante la evidente desventaja del joven de 15 años contra El Tiburón que es entrenador de karate en un gimnasio de su propiedad, sin duda que puede decirse que se trató de un intento de homicidio y si no lo mató fue por cansancio o por falta de tiempo.

Luego de ello, por fortuna, las redes sociales fueron útiles en el caso, en pocas horas y con el video disponible ya lo habían identificado, subieron otros videos del mismo Tiburón golpeando a otra persona, dieron a conocer la dirección de sus negocios, vaya pues, hicieron imposible que huyera o quedara en la impunidad el caso, hasta el gobernador de aquel Estado se ocupó del mismo, subió en twitter una gráfica de la detención del sujeto qué, para su desgracia, evidencia más complicidades que ganas de hacer justicia, la foto parece como si fuera familiar, el acusado aparece riendo, como posando, los policías vestidos de dominguear, casi como si lo abrazaran y hasta en chanclas, o Crocs como les llaman.

Por supuesto, la indignación ante esas evidencias subió el tono del twitter, nadie en México se tragó la especie de que habrán de aplicarle el rigor de la ley al detenido con todo y que anunciaba la fiscalía de San Luis su petición de 50 años de cárcel para el mismo y de ahí derivaron deseos de que en su detención le aplicaran la ley del Talión.

Al, “Yo pongo los primeros $20,000… ¿quién se suma? 😌😎”, le siguieron otros personajes cooperando, pero en forma que parece real, miles de comentarios felicitando “Al tío Richie”, como le llaman los usuarios de esa red social a Ricardo Salinas, qué, insisto, jamás hizo una propuesta de golpear o matar al llamado Tiburón, pero no hacía falta.

“Si suben la nota de como quedó en TV Azteca me contrato a Total Play por toda la vida”, “Yo le entró con los cinco mil de mi quincena”, “Coopero con otros 20”, “Van mis 5 k”, y claro es, quienes tenían cuentas certificadas, como las de Salinas, tampoco mencionaron nada de agresiones, pero la gran mayoría si esperaba que al Tiburón alguien lo golpee hasta dejarlo igual o peor que al joven que golpeo, lo expresaban, lo pedían, lo exigían.

Lo escandaloso del caso es por tres cosas, 1.- El nivel de agresividad y la impunidad que campea en las calles; 2.- La desconfianza en el actuar de las autoridades y; 3.- las ansias locas de un pueblo por hacerse justicia en propia mano, por acabar con los abusivos.

Obvio, el tema es para los estudiosos sociales, algo le pasa a nuestra sociedad y nadie quiere invertirle para saber qué es o de plano les da miedo y mejor lo dejan por la paz; y más concretamente hay un mensaje para los gobiernos, ya tienen al pueblo harto, ya cansaron las injusticias y poco falta para que se desborde la situación en violencia, vaya pues, urge que se apliquen y no es para echar en saco roto la enseñanza en este caso de El Tiburón…

VALORAN GOBERNADOR Y ESPOSA ACCIONES DEL DIF TAMAULIPAS… Con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas asistenciales a favor de los grupos prioritarios del estado, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María Santiago de Villarreal, junto a su esposo, el gobernador Américo Villarreal Anaya y el director general del Sistema DIF Tamaulipas, Geancarlo Bonetta Cavazos, se reunieron con los directivos esta noble institución.

En la reunión celebrada en Casa de Gobierno, el mandatario estatal reafirmó el apoyo para seguir trabajando con humanismo por el bienestar de las familias y exhortó a los funcionarios a redoblar esfuerzos para continuar ofreciendo mejores condiciones de vida a las y los tamaulipecos que más necesitan.

Asimismo, la doctora María Santiago de Villarreal, valoró el compromiso de todo su equipo, y dijo, “hoy nos reúne el deseo de compartir experiencias que nos permitan seguir avanzando para que toda niña, niño, joven, mujer, adulto mayor, persona con discapacidad y migrante se sientan atendidos y respetados”.

Durante la jornada de trabajo se valoraron los avances de las diferentes áreas y programas, como: Lazos del Bienestar, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Familiar, Atención a Población Prioritaria, Alimentación, así como los servicios que ofrece el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Defensa del Adulto Mayor.

REANUDA UAT ACTIVIDADES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda este lunes 7 de agosto sus actividades administrativas tanto en las oficinas dependientes de la Rectoría como en las dependencias académicas distribuidas en las zonas norte, centro y sur del estado.

Por instrucciones del rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, las diferentes áreas y dependencias de la UAT darán seguimiento a las actividades para el inicio del ciclo escolar 2023-3 (período de otoño).

Después de un periodo vacacional que abarcó del 24 de julio al 4 de agosto, el personal administrativo y directivo regresa a sus actividades, con lo cual se estará trabajando para el inicio de las clases del periodo que comprende de agosto a diciembre.

Conforme lo marca el calendario escolar-administrativo 2023 de la UAT, se han programado una serie de actividades clave para la comunidad estudiantil en las próximas semanas.

En ese sentido, se inició con el periodo de reinscripciones para los estudiantes que cursan las diferentes licenciaturas que ofrece la máxima casa de estudios del estado, cuyo proceso estará abierto todo el mes de agosto.

A partir del 11 de agosto se darán a conocer los resultados del examen CENEVAL de ingreso al nivel superior (EXANI II), y posteriormente, a partir del 14 de agosto se abrirán las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso.

El 21 de agosto está programado el inicio de clases del ciclo escolar de otoño, con lo cual se pondrá en marcha el nuevo modelo educativo y académico de la UAT, que ha sido implementado por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, con el propósito es fortalecer la educación integral, la trayectoria estudiantil y la vida universitaria.

Para más información sobre fechas y procedimientos del período de inscripciones y reinscripciones, se recomienda a estudiantes y familiares visitar el sitio web oficial y redes sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas o contactar directamente a la dependencia académica correspondiente.

