Alcalde de Reynosa dice que no hay Estado de Derecho en Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, señaló que, “desgraciadamente hay que reconocer que no hay un Estado de Derecho aquí en Tamaulipas”.

En entrevista con diferentes medios, en Reynosa, Peña se refirió de esta forma al control que presuntamente aún ejerce en el Poder Judicial y en la Fiscalía General de Justicia del Estado, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, aunque evitó llamarlo por su nombre.

“Y mientras esté coptado, por una persona que ya dejó el estado, pero que sigue mandando desde el exterior, vamos los que somos oposición verdadera, a seguir teniendo ese tipo de problemas”, expresó el presidente municipal.

-¿Entonces el gobernador no manda ahorita? preguntó una reportera.

-“El gobernador está haciendo el mayor esfuerzo, acaba de entrar y está haciendo todo el esfuerzo, pero también necesita todo el apoyo de los ciudadanos, necesita el apoyo de los alcaldes para que podamos tener una verdadera transformación en los 43 municipios”, respondió Peña, quien es conocido como “Makito”, por ser hijo de la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez.

El tema fue abordado debido a que el alcalde fue cuestionado sobre la resolución del Juez Décimo Segundo de Distrito, quien la semana pasada modificó la suspensión definitiva sobre la orden de aprehensión que existe contra Carlos Peña.

Al respecto, el edil aseguró que todas las órdenes de aprehensión en su contra son ilegales.

Afirmó que ya está acostumbrado a este tipo de amagos: “En el 2021 cuando yo corrí para alcalde, me metieron una orden de aprehensión en plena campaña; en el 2022 cuando apoyé al gobernador Américo Villarreal, me metieron otra orden de aprehensión; cuando trataron de sacar su carta de residencia, me volvieron a meter otra; y estoy seguro que en el 2024 cuando me vuelva a reelegir me van a volver otra también, pero es normal, porque así es este ambiente”, explicó Carlos Peña.