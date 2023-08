Vocero de Seguridad de Tamaulipas pronostica más hallazgos de fosas clandestinas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Sobre el tema del hallazgo de fosas clandestinas en la frontera, el vocero de Seguridad del gobierno de Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, pronosticó que, “se van seguir encontrando, porque la violencia desafortunadamente no es nueva”.

En la rueda de prensa semanal que ofrece en el palacio de gobierno, Cuéllar reconoció que en las últimas semanas se han encontrado fosas.

“Eso es producto de que se está apoyando a los grupos ciudadanos que se dedican a esta tarea y se les acompaña a través de la Comisión de Búsqueda y también de la Fiscalía de Justicia del Estado, que es la dependencia responsable y la única, además, que puede realizar procedimientos que tienen que ver con la exhumación de los cadáveres, posterior pruebas que se realizan de ADN y de otro tipo para encontrar las personas”, expresó el funcionario estatal.

Respecto a las búsquedas, aseguró que se acompañará con las autoridades correspondientes, “la Guardia Nacional también reporta que ha estado acompañando cuando se les ha solicitado para acompañar a las personas”.

Al preguntarle sobre los enfrentamientos en Río Bravo y las patrullas quemadas en Reynosa, el Vocero de Seguridad dijo lo siguiente:

“Primero lo de Río Bravo, hubo ahí durante diferentes momentos en horas de la madrugada, enfrentamientos entre grupos de personas de civiles armados y desafortunadamente tuvimos como consecuencia del deceso de una persona inocente y otra persona lesionada que está haciendo atendida”.

Añadió que, “ese es el resultado lamentable que se tuvo y se sigue trabajando en esta parte, donde ustedes saben que hemos tenido problemas, que está muy focalizado y decir que está focalizado porque luego después preguntan ¿y Tamaulipas? Tamaulipas tiene 43 municipios y tenemos una zona que está muy localizada y que se está atendiendo y que se está trabajando, que se ha reforzado”.

Sobre las patrullas quemadas en Reynosa evitó abordar el tema, “Reynosa es una ciudad que es la más grande en población del estado, territorialmente también es grande, entonces sí Reynosa es muy injusto, yo creo que hay que hay que precisar y hay que decir en qué parte de Reynosa, para que la gente sepa y que fuera de Tamaulipas no se genera una percepción equivocada que no corresponde a una realidad, pero que sí hay esa percepción”.

Cuéllar exhortó a colaborar todos para ir cambiando esa percepción y ser más precisos, además de hablar bien de Tamaulipas, “porque Tamaulipas es una tierra que ofrece tanto a tantos visitantes como lo hemos vivido recientemente, como hemos recibido este a grupos hace poco de motociclistas, como hemos recibido a embajadores, como recibimos a tantos vecinos nuestros de Nuevo León, de Coahuila, de San Luis, de Zacatecas, de Ciudad de México, Estado de México”.

Y el funcionario se refirió a muchas cosas buenas que hay para hablar de Tamaulipas, incluso habló de gran cantidad de compositores de música que han nacido en la entidad; también mencionó a la escritora matamorense, Cristina Rivero, así como a la pintora Esther González, y a la triunfadora de Broadway, Blanca Marroquín, “todo esto es para sentirnos orgullosos y sentirnos, y también promover todo esto y no solamente tenemos problemas como los que hemos mencionado, perdón me extendí un poquito, es que me emocioné”.

ESTADO DE DERECHO Y LA INVITACIÓN A LOS TACOS

Al final de la rueda de prensa, un reportero le preguntó sobre la postura del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quien dijo que no hay Estado de Derecho en Tamaulipas.

-Perdón, ¿tu nombre?

-Alejandro Paz, del Periódico La Expresión.

-La semana pasada quedamos de platicar, te estuve esperando.

-No, yo estuve esperando que usted me agendara.

-Te invito unos tacos luego.

-No me gustan los tacos, estoy a dieta. Pero el Estado de Derecho, ¿Hay o no hay en Tamaulipas?

-Claro que hay.