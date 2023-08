Marco Antonio Vázquez Villanueva

¿Y el divino tesoro?…

Parece albur, pero en realidad es de lo más serio en este momento, ¿qué pasa con nuestros muchachos?, la verdad es que la situación que atraviesan es muy complicada y que resulta difícil debatir sobre la misma, vaya pues, ni siquiera hemos podido abrir una página de un libro de texto de primaria porque antes de discutir sus contenidos los de hoy acusan que los padres conservadores que rechazan estos ni siquiera vigilan las tareas de los niños y menos conocen los textos mientras que los conservadores hablan de un comunismo que sería imposible instaurar en México y del que tampoco se menciona en los mismos, entonces, plantear un debate sobre adolescentes y jóvenes adultos parece imposible.

El tema viene a colación porque el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud y en México, créalo, casi la tenemos perdida, apenas alcanza un promedio de escolaridad de 10 a 12 años, lo que significa que no terminaron ni la prepa, siendo precisos, que un número considerable no concluyó ni la primaria, menos la secundaria.

Con eso y todo, existen datos alentadores en las encuestas del INEGI, por ejemplo, en los últimos años más de 83 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años se conservan en instituciones escolares, están estudiando, lo que significa que no han caído de gravedad en los vicios y menos a la delincuencia, también que pronto se mejorarán los promedios de escolaridad en el país lo que no solo significa un número, sino que también revela que será más competitivo y preparado para afrontar esa indolencia con ellos.

Ahora, a fuerza de ser sinceros la realidad es que se debe meter mano, y pronto, a las escuelas que atienden a estos muchachos, muchas están descontroladas en las conductas, en bastante riesgo y con altas posibilidades de empeorar. Entonces, la atención, además, debe ser con urgencia.

Hay otras cifras que en realidad espantan, las que se refieren a los jóvenes que trabajan, aparecen muchos en el rango de los 12 a los 17 años, uno de cada diez jóvenes, es decir, son menores que se corre el riesgo de que deserten de la escuela y en un momento dado puedan ser parte de la delincuencia si no se les atiende en sus necesidades.

Por supuesto que la situación de los muchachos de hoy resulta más sencilla que la nuestra, ya no tienen que ir a las bibliotecas a estudiar, tampoco generan mucho gasto en sus investigaciones, las becas y apoyos son más abundantes, aunque, con todo y eso, todavía hay más de dos millones de jóvenes que se tienen que cambiar de ciudad, incluso de Estado, para estudiar la carrera de su preferencia y ese también es un motivo importante para la deserción escolar.

Los números de muchachos que han ingresado a la delincuencia también son importantes al grado que se hace imposible no guiar un estudio que descubra las causas para ir inhibiendo el problema o eliminarlo.

Conclusión, celebraremos este 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud y, créalo, lo hacemos con una amplia necesidad de debatir y analizar la misma, de buscar soluciones a sus muchos problemas, como evitar la gran deserción escolar que existe en este momento, las pocas posibilidades laborares, la tentación de buscar dinero por el lado malo, exacto, no basta solo con decir que tendrán un porcentaje de espacios en la política que nadie sabe en que los han beneficiado, y no, tampoco se trata solo de festejar y hasta vanagloriarnos de que los muchachos son nuestro futuro sino de preguntarnos, ¿y nuestro divino tesoro?…

APRUEBA IMPACTO AMBIENTAL SEGUNDA LINEA DE ACUEDUCTO A VICTORIA… La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), emitió el resolutivo favorable a la “Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria”.

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, manifestó que, gracias a la intervención directa del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como a las gestiones que llevó a cabo el diputado federal Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuentas Públicas en el Congreso de la Unión, fue posible acreditar a favor del proyecto de la segunda línea del acueducto esta importante resolución.

Señaló que sin el estudio, no podría acreditarse la inscripción en la cartera de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este proyecto, el cual resolverá el problema de abasto de agua de la ciudad capital de Tamaulipas.

Dijo que el resolutivo de manera oficial, fue recibido mediante oficio con número de folio SRA/DGIRA/DG-03101-23 de fecha 07 de agosto 2023, correspondiente al proyecto “Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria”.

Recordó que la primera línea del acueducto, que se inauguró el 1 de junio de 1992 por el gobernador Américo Villarreal Guerra, solventó las necesidades de una población de 207 mil habitantes, aportando más de 1,000 l/s, que se agregaron a las aportaciones del acueducto de “La Peñita” en el sector poniente y el sistema de pozos de la zona norte.

Indicó que para atender actualmente las crecientes necesidades domésticas de ciudad Victoria, así como de los sectores comercial e industrial, la importancia de esta obra radica en que vendrá a cubrir la demanda de la capital tamaulipeca.

FIRMAN UAT Y CRUZ ROJA CONVENIO DE COLABORACIÓN… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la delegación estatal de la Cruz Roja Mexicana formalizaron un convenio de colaboración que permitirá a los prestatarios de servicio social de las carreras de Medicina, Enfermería y Psicología de Matamoros apoyar en las acciones que realiza la benemérita institución.

En una ceremonia celebrada en la sala ejecutiva del Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el convenio fue firmado por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, y la Sra. Graciela Guerra de Araujo, delegada estatal de la Cruz Roja en Tamaulipas.

En su mensaje, el contador Mendoza Cavazos dijo que aun cuando la Universidad se ha distinguido por colaborar con la Cruz Roja en sus campañas, es la primera vez que la casa de estudios firma un acuerdo para formalizar una colaboración que ofrecerá la oportunidad de participar en los programas de salud.

Refirió también que, a partir de esta labor que se inicia con la delegación de Cruz Roja en Matamoros, se buscará replicar este esfuerzo hacia otras sedes de la UAT en la entidad que cuentan con áreas de la salud. Resaltó que el acuerdo es importante porque, además, es parte del nuevo modelo educativo que impulsa la UAT, cuya misión es involucrar a sus estudiantes en aspectos que les brinden formación en el rubro de la responsabilidad social.

Al agradecer la colaboración, la delegada de la Cruz Roja en Tamaulipas, Graciela Guerra de Araujo, dijo que es importante sumar esfuerzos para atender las acciones que realiza esta institución en el estado, y subrayó la disposición de la UAT para apoyar estas nobles causas en de la sociedad.

Correspondió al Mtro. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, director de la Facultad de Medicina de Matamoros, exponer los motivos; comentó que el acuerdo permitirá a médicos pasantes colaborar y apoyar las acciones que la Cruz Roja realiza en beneficio de la sociedad.

Por su parte, la Dra. Yolanda Castillo Muraira, directora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, refirió que para prestatarios de la carrera de Enfermería es importante aprender de las diferentes técnicas de auxilio que usan los paramédicos de la Cruz Roja, y que, además, este acuerdo les ofrece a estudiantes y prestatarios de servicio social de la carrera de Psicología aportar sus conocimientos en programas de la noble institución.

Cabe señalar que al evento asistieron, por la UAT, la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar, y el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general. Por la Cruz Roja acudieron el Ing. Mario Alberto Ramírez Andrade, presidente del Consejo; el Lic. José Espronceda Galván, coordinador general estatal; el Dr. José Arturo Sibaja Perales, coordinador de la Delegación Matamoros; el Lic. Juan Felipe Aguirre, director administrativo de la Delegación Matamoros, y Armando Guajardo González, expresidente de Cruz Roja en Matamoros.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmil.com