Por Martha Isabel Alvarado

‘Batean’ al PRD

.-Define Frente Amplio a sus cuatro finalistas

.-CDV, declinó de última hora a su aspiración

.-Adán Augusto, en segunda visita a Reynosa

.-Noroña el aspirante más autocrítico de la 4T

Sin duda, estamos en presencia de los días más intensos del proceso interno de Morena, así como el del Frente Amplio por México, cuyos respectivos abanderados serán los grandes protagonistas de la elección a efectuarse el 2 de junio próximo.

El dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, refiere que en el bloque que ha conformado su Partido con el PT y el PVEM, están cuidando la unidad y “que no haya ninguna chicanada”. ¿Será?.

Según el presidente del CEN morenista, los aspirantes están advertidos que “deben deslindarse del dispendio que pueda percibirse en la promoción de su imagen”.

Respecto a esto último, viene al caso mencionar que, durante su reciente visita a Tamaulipas, como lo ha hecho en otros puntos del país, el aspirante presidencial del PT, aliado de Morena, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, habló del exceso de anuncios panorámicos alusivos a ADÁN AUGUSTO LÓPEZ.

“Trae un patrocinio ‘cabroncísimo’, por la cantidad de anuncios espectaculares y que están ‘tapizando’ el país”, señaló Noroña.

Agregó que, si bien es derecho del exsecretario de Gobernación tener una estrategia de promoción con decenas de anuncios espectaculares, sí tiene que aclarar cuánto ha gastado en ello y el origen de esos recursos.

Fernández Noroña ha sido el aspirante más autocrítico de todos.

Por cierto, hoy estará Adán Augusto en Reynosa, una de las ciudades con mayor de anuncios panorámicos alusivos a su proyecto político, mismos que lo promocionan como el más cercano al presidente LÓPEZ OBRADOR.

En más de una ocasión, AMLO ha manifestado en sus conferencias mañaneras, que ha pedido a los aspirantes a un cargo de elección popular, no utilizar su nombre en la propaganda electoral.

De modo tal que, suponemos, eso de usar el nombre de AMLO en la propaganda de Adán Augusto, o de cualquier otro aspirante, es cosa de sus amigos “buena onda” que mandan poner los anuncios espectaculares.

Tal como lo hizo el 3 de julio pasado en la colonia “Humberto Valdez Richaud”, Adán Augusto encabezará hoy por la tarde una Asamblea Informativa en Reynosa, esta vez en un salón de la 5ª Blayser, ubicada sobre el Libramiento a Monterrey.

Circula el ‘chisme’ de que ya le dijeron al delegado regional del Bienestar LUIS MIGUEL IGLESIAS, que no se vaya a acercar por allá a repartir despensas, porque puede “matar de un coraje” al aspirante morenista.

Ya que líneas arriba hablamos de Gerardo Fernández Noroña, algo que llama profundamente la atención, es que él se haya abstenido de proponer dos casas encuestadoras, como lo hicieron el resto de los aspirantes de ese bloque para cumplir con lo establecido en las bases del proceso interno.

Según Fernández Noroña, lo que sí hará, es comisionar a 350 personas afines a su equipo, para que acompañen el levantamiento de la encuesta para definir al candidato presidencial.

Por cuanto hace al Frente Amplio por México, resulta que siempre no fueron siete los aspirantes que pasarían a la segunda ronda, como trascendió en una información preliminar. Al final quedaron cuatro: dos del PAN y dos del PRI.

¿Por qué ‘batearon’ tan gacho los del Frente Amplio al PRD?. Ninguno de sus dos prospectos: MIGUEL ÁNGEL MANCERA y SILVANO AUREOLES, pasaron el filtro.

Ambos se inconformaron públicamente porque supuestamente los sacaron de la jugada “a la malagueña”, aunque el más estridente fue el ex gobernador de Michoacán, originario de Carácuaro.

Respecto al ex gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de última hora se bajó de la competencia y dio las gracias a quienes lo apoyaron, con un video en redes sociales.

“En el caso de Francisco García Cabeza de Vaca nosotros preguntamos varias veces aquí: ¿puede aspirar a ser candidato a la presidencia una persona, que por la razón que sea, no está en México, no puede venir a México y no puede venir a México para registrarse?. Nosotros pensamos desde el primer momento que no, esas personas terminan dañando los procesos”, comentó el periodista CIRO GÓMEZ LEYVA en su programa “Por la mañana”.

Qué mala onda, de alguien que recibió tan buen trato.

CONTRAFUEGO: “En política, los amigos son de mentiras…”.

Hasta la próxima.