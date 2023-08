Marco Antonio Vázquez Villanueva

A pelearse los pellejos…

En una jugada que podría calificarse como magistral el presidente Andrés Manuel López Obrador acabó con su oposición, con la perversidad que dan los años infló a Xóchitl Gálvez para inventarle una candidata al frente opositor, un frente que difícilmente ganará la elección presidencial pero que con su crecimiento acaba con todas las posibilidades de una fuga de sus corcholatas y disminuye la fuerza de otros poderes políticos emergentes.

Me explico: con el Frente Amplio por México fortalecido ni Marcelo, mucho menos Ricardo Monreal o Adán Augusto querrán competir contra una posible candidatura de Claudia Sheinbaum enfundados en el color naranja de Movimiento Ciudadano como muchos lo llegaron a predecir, pero eso no significa que tenga que ser Claudia la candidata por fuerza, también el aumento en la popularidad de Xóchitl puede ser argumento del presidente para lanzar a Adán o a Marcelo, mientras que Monreal se instala en la comodidad de una candidatura a la jefatura de la Ciudad de México.

Vaya pues, la única forma de competir ahora contra esa jugada es que el frente opositor fuera verdaderamente amplio, es decir, que pueda sumar además del PRI-PAN-PRD a los grupos políticos que no comulgan con Morena, principalmente, a Movimiento Ciudadano y al antilopezobradorismo, cosa que no sucederá nunca porque todos tienen ambiciones personales y de grupo de las cuales difícilmente se despojarían o sacrificarían por México y menos en aras de tener una candidata competitiva por una razón más, aún con todo ese “frente amplio” las posibilidades de que pierdan son muy grandes en este momento.

Y, ¿cuáles son las repercusiones en Tamaulipas?, pues bastantes, en muchos municipios y distritos ya se estaban lamiendo los bigotes “nuevos miembros” de Movimiento Ciudadano que pretendía con Monreal o Marcelo de candidatos a la presidencia ganar espacios en lo local y en las cámaras federales, por lo menos la primera minoría en el Senado y Diputaciones federales de representación proporcional.

Además le pega al panismo, el pastel será muy chiquito para tantas ambiciones de los cabecistas que quieren dejar sin nada a sus antiguos socios de su mismo partido y a los tricolores que ya perdieron hasta la dignidad, pero nunca la esperanza de volverse a colar a los presupuestos, en esas condiciones las disputas por el poder serán cruentas, se van a tirar con todo y es probable que se desbaraten solos.

Hay una situación más, el cabecismo es dueño del PAN en Tamaulipas, dueño de la voluntad del PRI estatal, capaz de agandallar a todos los azules que desde hace mucho se mueven tratando de ganar espacios, pero también son los más odiados por el pueblo, nunca hicieron nada por nadie, solo se llevaron todo lo que pudieron y eso solo significa un desastre.

En esas circunstancias existe la certeza de que si el cabecismo encabeza las candidaturas del Frente Amplio en el Estado serán vapuleados por Morena, aunque no correrán el riesgo de caer a la tercera fuerza como se observaba hace unos meses que podía suceder si no conseguían una candidata o un candidato que llamará la atención del electorado o por lo menos construyeran la idea de que era enemiga del presidente como hoy ocurre.

Y ahí viene otra repercusión en la política estatal, la situación obligará a una verdadera operación en lo local que permita eliminar a los cabecistas de las listas de candidatos, desde lejos se observa algo complicado ya que ni siquiera han podido hacer que inicie la disputa por la dirigencia estatal azul en manos del Cachorro, ni siquiera el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader, ha sido capaz de reclamar su legítima aspiración de ser candidato a Senador lo que significa que también el cabecismo lo tiene sometido o de plano el edil tampiqueño no entiende que por ese camino no llegará a ninguna parte, ni siquiera a proponer al sucesor en su puesto.

En fin, esto apenas comienza, en un mes, más o menos, se estará dando el arranque del año electoral y a esas alturas ya será imposible cambiar dirigencias de partidos lo que significará que con lo que hay se tendrá que competir en la futura elección.

Y si, lo indudable es que el presidente se divierte con todos, tiene la agenda de todos los aspirantes a la presidencia de la república en sus manos, tiene en su poder las candidaturas de todos los partidos y, por si ello fuera poco, con un movimiento, con una sola acción que todavía nadie entiende, ya se jodió a todos sus opositores, los dividió y los pondrá a pelearse por pellejos…

HAY BUENOS INDICADORES EN SEGURIDAD PÚBLICA… Los indicadores nacionales en materia de seguridad pública son favorables para Tamaulipas y han demostrado que la objetividad, el respeto, la profesionalización y la suma de esfuerzos son el camino, aseguró Juan Antonio Centeno Quevedo, director del Observatorio Ciudadano Tamaulipas, quien puso de ejemplo la encuesta del INEGI, que ubica a Tampico como la sexta ciudad más segura del país.

“Hoy de acuerdo a la encuesta de seguridad del INEGI, Tampico es la sexta ciudad con mejor percepción y Victoria se encuentra por debajo de la media nacional de las 75 ciudades estudiadas”, expresó.

“Necesitamos trabajar en mejorar la imagen de Tamaulipas, romper prejuicios y hablar bien de nuestra casa, no creemos en imposibles, la seguridad se construye, no sirve para hacer política”, agregó.

En su exposición durante el encuentro de la Coordinación Estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, celebrado en esta capital, Centeno Quevedo indicó que de acuerdo a un análisis de los 98 delitos que muestra el catálogo del Sistema Nacional, del 100% de delitos registrados a junio de 2023, por municipios, Nuevo Laredo con el 27%, Matamoros con el 24%, El Mante con 23% y la zona conurbada del sur con el 23% registran la violencia familiar como el principal delito, mientras que en el caso de Ciudad Victoria con el 20 % y Reynosa con el 21 muestra que la violencia familiar es el segundo más frecuente, solo después del robo en todas sus modalidades.

De acuerdo a las estadísticas del Observatorio Ciudadano de Tamaulipas, el porcentaje acumulado de delitos por municipio de enero a junio de 2023, Reynosa suma 7,252, seguido por Victoria con 6,201, Matamoros con 3,341 y Tampico 2,738.

Agregó que la violencia familiar, robo, daño a la propiedad, lesiones y amenazas registran la mayor incidencia delictiva en el estado.

“La violencia familiar es un tema peculiar, más que con armamento se debe combatir con instituciones, desde el factor humano, promoviendo los valores y la paz, la prevención de la violencia y el trabajo comunitario derivado de la participación ciudadana, se vuelve una verdadera posibilidad de atender el problema”, mencionó.

“Prevenir este delito es clave para romper los espirales de violencia”, aseguró y llamó a los integrantes de las Mesas Ciudadanas, a seguir siendo agentes de cambio en favor de las y los tamaulipecos.

CREA UAT NUEVAS VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR… En un esfuerzo por abordar los desafíos que enfrenta la industria cañera en la región de El Mante, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha destacado por su labor pionera en el desarrollo de nuevas variedades de caña de azúcar.

Como parte de las acciones primordiales de la máxima casa de estudios en la entidad, el rector Guillermo Mendoza Cavazos ha dirigido los esfuerzos de esta institución para promover la investigación y la innovación en la agricultura, marcando un hito en la búsqueda de soluciones para este importante sector productivo de nuestro estado.

En ese contexto, bajo la supervisión del Mtro. José Reyes Hernández y otros profesores del programa académico de Ingeniero Agrónomo de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, se han puesto en marcha proyectos de investigación enfocados en abordar estos retos, entre los que destacan los estudios para determinar las variedades más destacables de la caña de azúcar en esta región del sur de Tamaulipas.

En una reciente entrevista, el investigador resaltó la innegable importancia del cultivo de caña de azúcar en la región, donde más de cuarenta mil hectáreas de tierra se dedican a esa actividad agrícola en la zona. Sin embargo, la industria ha enfrentado una serie de desafíos que amenazan su sostenibilidad.

En particular, el cambio climático ha provocado un aumento en la temperatura, lo que ha propiciado la propagación de plagas que afectan los cultivos. Además, la explotación intensiva del suelo durante décadas ha conducido a la degradación de su calidad, la disminución de la materia orgánica y la reducción de la actividad microbiológica.

Entre las propuestas, se destacan enfoques innovadores para controlar plagas, como el uso de feromonas sexuales para atrapar insectos, así como la revitalización de la materia orgánica en el suelo.

Un avance significativo fue el proyecto experimental iniciado en 2020 en el campo experimental La Posta, propiedad de la UAT.

En este proyecto se han evaluado catorce variedades de caña de azúcar con el objetivo de encontrar alternativas que pudieran igualar o superar a las variedades comerciales en términos de rendimiento y calidad de jugo. Los resultados fueron prometedores, pues se identificaron variedades como XMEX 91-917 e IMMEX 95-25, que se destacaron por su rendimiento agroindustrial y valores favorables en los parámetros del jugo. La variedad XMEX 91-917, ha demostrado un peso y contenido de azúcar sobresalientes, además de una madurez temprana.

Este descubrimiento abre nuevas perspectivas para la industria cañera y podría marcar un cambio significativo en la forma en que se abordan los desafíos agrícolas en la región.

El esfuerzo en la investigación y desarrollo de innovadoras variedades de caña de azúcar demuestra el compromiso de la UAT no solo con la educación, sino también con la innovación y el progreso de la comunidad agrícola, sentando las bases para un futuro más sostenible y próspero en esta importante industria.

