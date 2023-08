Por Carlos López Arriaga

Sondeos y proceso interno

Cd. Victoria, Tam.- Selección de candidaturas mediante encuesta y de plurinominales por tómbola, estas fueron las novedades que impulsó LÓPEZ OBRADOR desde MORENA en 2018.

Sin adelantar qué tanto avance la tómbola como método, las encuestas están permeando en otros partidos políticos. Asoman (por ejemplo) en el actual proceso interno del Frente Amplio por México.

En Acción Nacional se ha experimentado con diversos grados de éxito la elección por delegados. El PRI ha ensayado métodos diversos, desde el tradicional dedazo, la decisión por delegados y hasta el voto por urnas.

Recuérdese que el triunfo de LABASTIDA sobre MADRAZO en la interna tricolor de 1999, fue en las urnas y sin un filtro que impidiera la participación de votantes ajenos al PRI, es decir, cualquiera que se presentara en la casilla con su credencial de elector.

El problema mayor que padecen los partidos mexicanos de todas las corrientes ideológicas radica en la carencia de un padrón interno de miembros lo suficientemente confiable para elegir dirigencias y candidaturas.

De aquí la búsqueda de caminos distintos y la adopción de la encuesta como factor decisorio. Así ganó su candidatura a gobernador el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Ver para creer, el PAN acaba de anunciar que por esta misma vía elegirá también a su abanderado para la gubernatura de Yucatán, entidad donde el mandatario saliente también es albiazul.

De mantenerse la tendencia, habrá cada día más trabajo para quienes se dedican a las tareas de consultar a la gente, diseñar las muestras, contabilizar respuestas y dar a cada opción un valor estadístico. Los sabios de la demoscopía.

FERIA DE DÍGITOS

El viernes pasado comenté en este espacio los números de la agencia POLLS (https://tinyl.io/98qX) afamada por sintetizar resultados de diversas fuentes y por ello cada una de sus tareas es conocida como “encuesta de encuestas”.

En ocasiones anteriores se han atendido aquí los trabajos de empresas como ELECTORALIA, MITOFSKY, BERUMEN, PARAMETRÍA, COVARRUBIAS, EL HERALDO o MASSIVE CALLER, por mencionar algunas.

El anterior lunes 7 de agosto, EL HERALDO informó que, entre los aspirantes opositores, iría adelante XOCHITL GÁLVEZ (con 29.3%); seguida de SANTIAGO CREEL (14.4%); ENRIQUE DE LA MADRID (12.7%) y BEATRIZ PAREDES (9.6%).

Por su cuenta, EL FINANCIERO dio a conocer el pasado martes 8 de agosto los resultados de sus sondeos donde contrapuso la opción de XOCHITL frente a una factible candidatura de CLAUDIA SHEINBAUM y también la confrontó ante la hipotética nominación de MARCELO EBRARD.

En la primera, SHEINBAUM aparece con 42%, ocho puntos arriba de GÁLVEZ, quien figura con 34%. En la segunda EBRARD tendría 44% ante los mismos 34% de GALVEZ (diez puntos de diferencia, en este caso).

Iría abajo XOCHITL en ambos comparativos (ante CLAUDIA y MARCELO), pero la noticia es que habría subido 4 puntos con respecto a la anterior encuesta del mismo diario.

Más reciente es el trabajo publicado este viernes 11 de agosto por ELECTORALIA, cuya versión completa puede ser descargada en PDF (https://tinyl.io/98qd).

Son muchos los datos, me detengo en dos de sus cuadros. El de las preferencias por género, donde el 37% de los entrevistados se inclina porque la silla presidencial quede en manos de una mujer. Por la opción de hombre el apoyo fue del 30% (siete puntos abajo).

Otro resultado relevante indica que, sin importar el origen partidista (incluyendo a corcholatas y taparroscas en el mismo conteo), CLAUDIA encabeza la tabla con 34%; seguida de XOCHITL (23%); MARCELO (20%); ADÁN AUGUSTO (10%); MONREAL (4%); FERNÁNDEZ NOROÑA (también 4%) y empatados con 1% (uno por ciento), ahora sí que en calidad de coleros, COLOSIO, DE LA MADRID y PAREDES.

Por alguna razón no aparece en dicha lista SANTIAGO CREEL, pero la anterior encuesta del 27 de julio ofrece un dato útil. Andaba en 2%, muy abajo, pues.

Que SHEINBAUM vaya adelante ya no sorprende. Sobre todo si consideramos el gigantesco despliegue de promoción nacional que la ha catapultado en el último año, lo cuál incluye espectaculares, giras y (por supuesto) las conferencias mañaneras.

Lo interesante es que (al menos en el trabajo referido) XÓCHITL haya rebasado a MARCELO con tres puntos (23% contra 20%). Los principales adversaros de la señora GÁLVEZ dentro del bloque opositor aparezcan de sotaneros.

Todo pinta, pues, para una contienda entre mujeres, como se manejó en este espacio el pasado miércoles nueve de agosto (https://tinyl.io/98qi).

NARANJA PÁLIDO

Por cierto, el tercer jugador de este competencia (Movimiento Ciudadano, MC, partido naranja) se encuentra atorado (trenzado, diríamos) en un forcejeo interno del que no vemos, hasta ahora, salida.

Ocurre que el brujo DANTE DELGADO se siente propietario absoluto del membrete. Y cuando se reúne con los principales de su organismo, escucha (o hace como que escucha), toma nota (o finge tomar nota) pero se reserva de manera absoluta la última palabra.

Y mire usted que hay gente con autoridad y peso entre sus interlocutores, como por ejemplo, los gobernadores de Jalisco y Nuevo León (ENRIQUE ALFARO y SAMUEL GARCÍA), amén de dos alcaldes de ciudades grandes, como son el regio DONALDO COLOSIO y el tapatío PABLO LEMUS.

Igual pesan las opiniones de sus líderes parlamentarios, el jefe de la bancada senatorial CLEMENTE CASTAÑEDA y su equivalente en la cámara baja JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ.

La bolita se sigue moviendo entre quienes piensan que (1) el MC debe lanzar candidato propio, (2) esperan un rompimiento de MARCELO para adoptarlo como candidato, o bien (3) simpatizan con la idea de apoyar a XOCHITL.

Pero mientras son peras o manzanas, el desgaste es brutal y hasta cabe preguntar qué le pasará al MC luego del 2024. No sabemos si seguirá siendo viable como tercera opción, se parta en pedazos o acaso entre en un proceso de anemia irreversible como ocurrió con el PRD.

