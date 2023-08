Vocero de Seguridad no ha tenido tiempo para ver la alerta de EU de viajeros a Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El titular de la Vocería de Seguridad en Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, aseguró hoy en rueda de prensa que no ha tenido tiempo de revisar la alerta de viajes que actualizó Estados Unidos, en la que pide a sus ciudadanos evitar ir a seis estados de México, entre ellos Tamaulipas.

“Sinceramente no he tenido tiempo de ver esa alerta, la veo”, respondió el funcionario estatal a una pregunta directa que le hicieron, al final de una rueda de prensa que tuvo una duración de 21 minutos.

Al actualizar su alerta de viajes, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos evitar ir a Tamaulipas, Colima, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y Michoacán.

De lo que si habló el vocero de Seguridad fue que, Tamaulipas se encuentra en el lugar número 12, entre las 12 entidades con menor incidencia delictiva.

“La media nacional son 137 delitos, nosotros tenemos 91.1, un delito más que Durango, que es el que está en el lugar número 11 y 5 ó 6 de Sonora”, expresó Cuéllar Montoya.

Añadió que Tamaulipas es el segundo estado con mejores resultados de los estados con la frontera norte con los Estados Unidos, “únicamente nos supera Sonora, es decir, tenemos mejores resultados que Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California”.

En el delito homicidio doloso, afirmó el vocero de Seguridad, la entidad se ubica en el lugar número 9, “es decir, en el top ten a nivel nacional con menos tasa y por debajo de la media nacional”.

“REYNOSA NO ES UN POLVORÍN”…

Al preguntarle de los acontecimientos violentos que se han registrado en Reynosa, Cuéllar sugirió ser muy precisos: “¿Reynosa polvorín? no es así, tenemos muchos problemas, tuvimos el infortunio de ser vandalizadas nuestras cámaras, les acabo de comentar, se está haciendo lo que nos toca hacer como autoridad, denunciar y las autoridades correspondientes dan los resultados”.

Mencionó que hubo problemas por la mañana de este miércoles, “pero es en una zona que está muy focalizada, no es en todo Reynosa y no es en todo Tamaulipas, es injusto señalar así y es contra nosotros mismos, porque nosotros de esa forma contribuimos con la percepción y yo creo que no es sano para nuestro estado que contribuyamos con quienes nos, a veces por información afectan esta percepción”.