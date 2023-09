Respeta Américo derechos y prestaciones de maestros; los llama al diálogo

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un mensaje dirigido a las maestras y maestros de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya expresó todo su respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación y conminó al diálogo para conocer a fondo todos sus planteamientos y encontrar juntos las mejores opciones de solución.

“Ustedes saben, que desde el primer día de mi gobierno lo dije y lo he subrayado: que sin educación no hay transformación y que las y los maestros son la columna vertebral de este objetivo; pero además lo he sostenido, que para consolidar la excelencia educativa, debemos tener resueltas las necesidades laborales y salariales de los trabajadores de la educación; tarea que hemos hecho desde el inicio de mi gobierno, aún cuando las limitaciones presupuestales han sido apremiantes”, expresó.

El gobernador indicó que ha dado instrucciones al secretario general de Gobierno, a la secretaria de Educación, y al titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, para que conformen una mesa de diálogo con las autoridades sindicales y conocer sus peticiones, para buscar de manera conjunta una respuesta a dichas solicitudes.

“Los invito a que continuemos con el diálogo, que como lo hemos expresado, seamos una sociedad colaborativa y veamos siempre por preservar la mejor educación para nuestros alumnos que serán el tejido de nuestra nueva sociedad”, agregó.

“Hoy tenemos la oportunidad de refrendar la buena relación y entendimiento que llevamos, en favor de la educación y de los trabajadores del sector”.

En su mensaje, Villarreal Anaya recordó que desde el primer día de la actual administración estatal se han atendido demandas de las y los maestros de Tamaulipas dando respuesta a las gestiones sindicales de coberturas y al programa PAAE (Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación) y en los procesos de regulación se han atendido a más de 9 mil docentes en cambios de su centro de trabajo, así como las solicitudes del impacto de relación de alumno-grupo donde solo 17 de las 218 secundarias tienen grupos de más de 40 alumnos, siempre con solicitud y aceptación de los directivos.

Agregó que se han entregado bonos a personal homologado no transferido, activos y jubilados y se realizó el pago retroactivo del incremento salarial de 2023; bono a personal jubilado de nivel básico y se entregaron estímulos por 40 y 30 años al personal docente.

Además, en el presente año, dijo, se han destinado más de 228 millones para el programa de “La Escuela es Nuestra”, beneficiando a 897 planteles del estado, entre otros apoyos que se han entregado de forma puntual.

