Por Carlos López Arriaga

Entre Morena y la sección 30

Cd. Victoria, Tam.- Al menos en su aspecto formal, los seguidores de la doctora CLAUDIA SHEINBAUM aseguran haber ganado este miércoles la contienda interna por la candidatura presidencial de MORENA.

Aunque no ha sido tan fácil como se creyó en la víspera. Con el añadido (más temido que previsto) de una inconformidad sustantiva en el grupo de MARCELO EBRARD.

Al momento de escribir estas líneas, los representantes de MARCELO habían abandonado el conteo y el propio excanciller hizo pública su petición formal de una “reposición del procedimiento”, ante lo que llamó “inconsistencias”.

Al respecto matizó su denuncia con una declaración que buscó calmar los ánimos cuando dijo “no estamos hablando de fraude”, sino “de incidencias”.

Para agregar:

-“Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a la que habíamos previsto, por eso se tardó tanto todo el proceso”, pues “de 2 mil 360 cuestionarios, 310 con inconsistencias, dicen que representa 14 por ciento.”

Igual se quejó de que la fuerza pública impidió el paso a sus representantes, no obstante contar con acreditación y gafetes para estar presentes en los conteos del World Trade Center. Y comentó:

-“Aunque ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presente en el conteo con el uso de la fuerza pública contra MALÚ MÍCHER, XIMENA ESCOBEDO, el diputado MANUEL REYES y otros compañeros.”

LA ENCRUCIJADA

En el inter se dio a conocer un comunicado con la firma de 22 gobernadores otorgando apoyo y un voto de confianza al proceso, entre ellos, el tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL.

La presencia de ALFONSO DURAZO, mandatario sonorense, se interpretó como un respaldo logístico en materia de seguridad a la autoridad de MARIO DELGADO.

No obstante, MORENA parece internarse en un territorio desconocido, jamás experimentado en sus nueve años de historia, desde el 2014, cuando le fue otorgado su registro formal como partido político.

La institucionalidad de EBRARD que ha resistido toda suerte de pruebas, hoy podría estar sufriendo el desafío mayor, el más duro en su larga trayectoria de izquierda.

El hombre se ha mantenido firme dentro de MORENA, haciendo votos de su amistad de tres décadas con ANDRÉS MANUEL y su lealtad a los principios de la cuarta transformación.

Pero su gente este miércoles gritaba “fraude” y también una vieja cantaleta del 2006: “Voto por voto, casilla por casilla.”

Al respecto vienen horas muy intensas para la vida y el destino de dicho partido. Es claro que van a impugnar y cabría preguntar si esto equivale a una ruptura calculada al estilo de EBRARD o (al menos) a una “toma de distancia” respecto a la cúpula morenista, es decir, DELGADO, DURAZO, la propia CLAUDIA y el presidente LÓPEZ OBRADOR.

¿ARNULFO GORDILLO?

Y bueno, cuando ocurren cosas como la parálisis del sector educativo que hoy afecta a Tamaulipas, no poca gente culpa a los sindicatos. En este caso, a la sección 30 magisterial.

En una valoración más justa, los culpables no son, en sentido estricto, los sindicatos. Tampoco la organización gremial, sino la desmedida ambición de sus líderes. En este caso, el profesor ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO.

Líder estatal muy alejado de la actual dirigencia nacional que preside el maestro ALFONSO CEPEDA SALAS. Más bien se diría que ARNULFO responde al estilo, la lógica y los intereses del viejo sindicalismo cavernícola de la señora ELBA ESTHER GORDILLO. Tiene todo su modus operandi.

Ciertamente, la inconformidad tiene un trasfondo real, como son los adeudos salariales al magisterio. Por igual, mete ruido el reajuste de nóminas que hoy busca corregir el desorden administrativo dejado en la SET por el gobierno anterior y cuyo número de aviadores creció en forma exponencial.

La dificultad para el análisis periodístico estriba en separar con bisturí cada capa de esta problemática al mismo tiempo múltiple y sobrepuesta, para así valorar por separado cada tema, porque son broncas que obedecen a situaciones distintas, aunque hoy se observen revueltas.

Las justas demandas de los trabajadores (adeudos pendientes), se yuxtaponen a la ambición real de sus líderes y al amasijo infernal de problemas heredados por CABEZA DE VACA.

Ello, en una secretaría cuyo extitular panista MARIO GÓMEZ MONROY ha sido vinculado a proceso por el presunto desvío de 8 millones. Cantidad que se antoja ínfima en el contexto del inmenso saqueo perpetrado por los cabezones.

RIO REVUELTO

En este marco estalla el paro de ARNULFO (ojo) no necesariamente en bien de los trabajadores sino también como maniobra que ambiciona cargos y posiciones políticas para él y su pandilla.

Tampoco es raro que ocurra en la víspera de una megaelección nacional. En el caso tamaulipeco habrá alcaldías, cabildos, escaños senatoriales, curules locales y federales, todo en disputa.

Aunque, mire usted, son jugadas ya muy vistas. Así era ELBA ESTHER cuando vendía sus caros favores a VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN.

La señora GORDILLO llegó a poner gente en ambas cámaras, subsecretarías y direcciones, amén de los titulares en dependencias como la Lotería Nacional y el ISSSTE. De estos antecedentes habría que partir si queremos entender la actual revuelta en la sección 30.

Aunque, mire usted, la memoria también ayuda. La embestida que esta semana desató ARNULFO RODRÍGUEZ contra LUCÍA AIMÉ CASTILLO, titular de la SET, tiene un fracaso en su pasado, ya abortó antes y esto hay que recordárselo a los maestros.

Es decir, en la década anterior, cuando el mismo personaje intento derribar al entonces secretario DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ y topó con piedra, ante la negativa tajante del gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ.

Nada nuevo muestra ARNULFO. Lo distinto ahora es que sus embestidas estén haciendo sinergia con asignaturas pendientes en materia de pagos y vicios heredados por el desastre panista.

