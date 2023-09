Rompe líder del SNTE diálogo con autoridades; dice que solo espera la llamada del gobernador de Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.-En pleno plantón de maestros, el líder de la sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, afirmó que ya no continuaron las negociaciones con diversos funcionarios estatales y que solo esperan dialogar con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Ya no quisimos tener ninguna reunión, más con el que manda en Tamaulipas. La plática va a ser con nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya”, expresó Rodríguez frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).

En respuesta a las declaraciones oficiales que surgieron en las redes sociales, el líder de la Sección 30 dijo que, “ya lo que escucharon en la mañana, y otra y otra, ya, va al cesto de la basura, vamos a platicar como amigos con el gobernador, decirle, ayúdeme a ayudarlo. Yo siempre he sido tamaulipeco”.

Aseguró que no es la primera vez que dialoga con los gobernadores, “con muchos de ellos he dialogado y al último me dicen, tenías razón mi profe, ¡Señorones! Yo estoy aprendiendo, pero siempre dije yo, primero son los maestros y al último terminamos en excelentes relaciones. Yo pienso que con el Gobernador Américo va a haber un cambio radical, pero hay que platicar con él, vamos a esperar”, reiteró.

Cuando Arnulfo Rodríguez les sugirió a los maestros irse a descansar, “aquí nos quedamos nosotros”, de forma espontánea surgieron los gritos de apoyo:

¡No nos vamos! ¡No nos vamos!

¡No estás solo! ¡No estás solo!

Con ese respaldo que recibió, Rodríguez también modificó su discurso hacia un plano más espiritual, agradeciendo a Dios, “él me va a ayudar a resolver la problemática, tranquilos, hay que obedecer a Dios como lo hizo Moisés”.

Y agarró vuelo recordando a su manera las escrituras:

“Después de que lo liberó Moisés, lo pusieron a prueba y le fallaron a Dios. Se fueron a la lucha y perdían, decían los israelitas ¿dónde está tu Dios? Y Moisés nunca perdió la fe, subió al cerro a hablar con Dios ¿porqué me has abandonado Dios mío y contestó Dios, ¿y quién te autorizó si no te he dado permiso que luches? Cuando quieras una razón dime con quién vas a luchar, yo te voy a ayudar”.

Y después retornó a la motivación mundana, para continuar la espera de dialogar con Américo Villarreal: “Where moment please, como dicen los gringos, hay relax, ahorita ponemos música, hay temas muy bonitos para bailar”.