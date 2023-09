Marco A. Vázquez

A veces solo hay que echarle huevos…

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, sorprendió a todos, se presentó al plantón de los maestros, ya en su propio terreno les dijo a todos los que quisieron escucharlo que son la prioridad de este gobierno, que el objetivo es resolver todos los problemas que tengan, que está tendida la mano para el diálogo, lo expresó de frente al propio dirigente sindical, Arnulfo Rodríguez Treviño que no salía de su asombro y hasta quiso culpar a las bases de la cerrazón de no negociar hasta que se vaya Lucía Aimé, la Secretaria de Educación, así como si su liderazgo fuera de papel, de nada.

Lo más triste fue la exhibida que se dieron los profes, mientras el gobernador llegaba, y luego cuando partía después del ofrecimiento de dialogo tras asegurarle a todos los maestros que no tienen nada que temer, que sus demandas se van a resolver conforme las vayan poniendo en la mesa, los mentores parecían desquiciados gritando a lo que quien manda en Tamaulipas un “Fuera Lucía” al que solo se respondía simulando abrazos, atendiendo a maestras y maestros que se le acercaban para las selfies y peticiones personales.

Y no, los maestros no quieren dialogar confirmando que puede ser real que el paro magisterial es político más que con deseos de resolver los problemas de los agremiados al SNTE, pero ahora hay un ingrediente adicional que descalifica a los maestros en su postura, el gobernador Américo Villarreal Anaya, como lo demandó el dirigente sindical, fue directamente a hablar con todos, a exponerles los ofrecimientos, a solicitarles que regresen a las aulas por el bien de la niñez y de Tamaulipas mientras la otra parte no ha cedido nada, la soberbia y la sinrazón domina al gremio de los maestros.

Así, a una semana que inicio el paro magisterial solo hay una certeza sobre el mismo, el origen real, el de los problemas sobre maestros que no han recibido pagos o beneficios en bases ya se transformó en conflicto político y hasta parece lo están atizando fuerzas del mal del pasado para desestabilizar al actual gobierno.

Lo siguiente es entender que nadie gana en el mismo, que los maestros y niños serán los que paguen los platos rotos, me explico:

Los maestros van a perder porque se van a desprestigiar, el pueblo solo los ve bailando, emborrachándose, destrozándoles la vida con el cierre de calles y encaprichados, en esas circunstancias están malgastando su calidad de personas razonables al negarse al dialogo con el argumento de que el gobierno no cede y no corre a la Secretaria de Educación, hasta pareciera que los usan porque los reclamos de pagos atrasados, de seguridad laboral, de nuevas reglas y nuevos apoyos al magisterio pasaron a segundo lugar o quizá hasta se convirtieron en algo sin importancia para privilegiar un pleito que no ganarán, ya que ni soñando van a lograr la destitución de Lucía Aimé.

También pierden los niños, se van a atrasar más de lo que ya están y regresando se encontrarán con otro conflicto, el de profesores que todavía no saben qué hacer con los nuevos libros y el modelo de la escuela mexicana y los estudiantes también están aprendiendo que el berrinche es una salida a sus problemas, eso en lo educativo, todavía tendríamos que agregar los riesgos de quedarse solos en casa o sin tareas lo que les da mucho tiempo para andar en la calle cuando no los vigilen o hacer cosas indebidas ya que es imposible acompañarlos todo momento.

Qué debe seguir, pues en realidad lo prudente es que los maestros regresen a las aulas, como segundo paso exhibir los problemas que tienen y la sociedad apoyarlos para que se los resuelvan de inmediato, de parte del gobierno tienen que iniciar un proceso permanente de entendimiento con los profesores, atender uno a uno, caso por caso de ser necesario.

Vaya, el dialogo es la salida a todos los problemas, negociar resuelve, deja a ambas partes contentas o por lo menos en condiciones de seguir avanzando en corto, mediano o largo plazo.

Conste, se reconocen muchos atrasos en la atención al magisterio, muchos problemas de los que mencionan son reales, pero eligieron mal la vía de solución y se han equivocado en politizar el conflicto en lugar de buscar arreglarlo, con un agregado, con el paro magisterial perdemos todos.

Conclusión, la visita del Gobernador Américo Villarreal al plantón fue una buena señal, con todo y que se arriesgó en exceso a los gritos, a la descalificación, y que quizá no avanzó mucho, pero ganó ante el pueblo que lo eligió ya que se dan cuenta que no se equivocaron cuando le observó firme y dispuesto al resolver.

Esto me recuerda cuando una abuelita le enseñaba a preparar un flan, de esos que saben muy sabrosos, a una de sus nietas, la joven se quejaba amargamente que no se esponjaba, que no se mantenía en buena textura, que ni siquiera tomaba brillo, en resumen, que nunca le salía bien a lo que la anciana con sabiduría le recetó, “a veces solo hay que ponerle muchos huevos”, y sí, tal vez esa anécdota se la sabe el gober que sin mucho problema fue y enfrentó a la multitud de maestros con todos los riesgos que eso implicaba, ahora a ver con que argumento siguen en su paro los maestros…

OFRECE UAT NUEVA ESPECIALIZACIÓN A ENFERMERAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abierta la convocatoria para cursar la Especialidad en Enfermería en Cuidados de Heridas, Estomas y Accesos Vasculares, que impartirá la Facultad de Enfermería Victoria (FEV).

La convocatoria establece las siguientes fechas: el registro de aspirantes y recepción de documentos tiene como fecha límite el 13 de octubre de 2023; el 11 de noviembre está programada la aplicación del examen Ceneval EXANI III; el examen de admisión, el 28 de noviembre; y del 4 al 10 de diciembre la aplicación del examen TOEFL.

Posteriormente, del 11 al 15 de diciembre, la entrevista con el comité de admisión; la publicación de resultados será el 8 de enero de 2024; y el período de inscripción, del 8 al 12 de enero de 2024. Entre los requisitos se encuentran: solicitud de ingreso al posgrado; presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III; presentar el examen TOEFL en el Centro Universitario de Idiomas Victoria (antes denominado CELLAP), obteniendo un puntaje de 380 puntos; tener la entrevista con el comité académico del programa; y presentar el examen de conocimientos.

El programa tiene el propósito de formar especialistas con un alto sentido ético y humanista, que promuevan la investigación y actúen con rigor científico en el cuidado de heridas, estomas y accesos vasculares originados por procesos fisiopatológicos, implementando métodos de alta calidad para la promoción, prevención y curación del individuo, familia y comunidad.

Dirigido a egresados de la Licenciatura en Enfermería, el programa se impartirá de manera presencial, contemplando, entre otros temas, procesos fisiopatológicos, manejo integral de heridas, estomatoterapia, clínica de accesos vasculares, práctica de enfermería hospitalaria, terapia intravenosa, consultoría en enfermería y práctica de enfermería comunitaria.

Para mayores informes, consultar la convocatoria en el sitio de Facebook de la Facultad de Enfermería Victoria UAT; o bien comunicarse a los teléfonos 834 1033 438 y 834 318 1800, extensión 1485; así como mediante WhatsApp, al número 551 004 4068.

