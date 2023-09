Miles de maestros se manifiestan en la plaza Juárez

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Los videos de los elementos de la Guardia Estatal entrando al palacio de Gobierno del Estado comenzaron a circular muy temprano en las redes sociales.

Eran las 7:30 horas cuando ingresaron y generaron expectación entre la burocracia. A las 10:00 horas le dieron salida a los empleados estatales.

Y en la plaza Juárez comenzaron a colocarse toldos y sillas de todos tamaños y colores.

Era los maestros que respondían con su presencia al llamado que hizo el domingo el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Ya se cumplía una semana del inicio del conflicto magisterial más grande de los últimos años y ahora una guardia se quedó frente a la SET y el resto tenían un objetivo: Mostrar músculo en la plaza del 15.

Los contingentes de maestras y maestros llegaron con marcado entusiasmo y las consignas ya conocidas.

Aquello cada vez cobraba más forma de un tianguis o una verbena. Hasta carne asada cocinaban en la explanada cercana a la calle 16.

Antes del mediodía llegó el líder sindical, Arnulfo Rodríguez, para entonces el ambiente ya lo amenizaban algunos grupos musicales.

“Nosotros no somos criminales, somos maestros… Esto duele mucho, porque nosotros no venimos a pelear”, fueron sus primeras palabras; luego aseguró que solo es el portavoz de los maestros, y no querían ninguna relación con las autoridades de la SET.

Con el paso del día el calor apretó más fuerte, pero también llegaron más profesores, que según las estimaciones ya superaban las 5 mil personas.

Por la noche, los maestros realizaron un festival artístico con bailes típicos, con el Grupo de Danza de Maestros Jubilados.