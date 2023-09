Maestros de Tamaulipas mueven plantón, para el Grito de Independencia; “somos respetuosos”: Arnulfo

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para que la gente disfrute las Fiestas Patrias y la ceremonia del Grito de Independencia, los miles de maestros dejaron libre la plaza Juárez, para trasladar su protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), informó el líder de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño.

“El 15 de septiembre en todo el país se celebra el día de la independencia de México, entonces aquí la idea es que no queremos entorpecer la actividad que haga el Estado porque pues nosotros los maestros tenemos que dar un ejemplo a los alumnos”, explicó Rodríguez, en entrevista a su llegada al lugar del plantón.

Dijo que platicará con los profesores que participan en la manifestación, para ponerse de acuerdo con todos.

El pasado martes 12 de septiembre, más de 5 mil profesores de la Sección 30 del SNTE llegaron de toda la entidad a instalarse en un plantón permanente en la Plaza Juárez, que se ubica frente a palacio de Gobierno del Estado.

El conflicto sindical comenzó la madrugada del 5 de septiembre, cuando cientos de maestros de la Sección 30 del SNTE tomaron las instalaciones de la SET, en Ciudad Victoria y oficinas regionales en otros municipios, con la exigencia de una serie de demandas, como regularizar los techos financieros a más de 19 mil trabajadores y la renuncia de la secretaria, Lucía Aimé Castillo Pastor.

Sobre la inminente movilización al otro sitio, Rodríguez Treviño insistió en el motivo principal, “porque el día de mañana es un día patrio, no queremos que nos den más leña, nosotros somos gente que recuerda lo que significa el día de mañana para México”.

-¿Son respetuosos los maestros?

“Siempre hemos sido y lo lamentable es que no ha habido pláticas con las autoridades, pero nosotros si queremos a Tamaulipas, hemos sido los maestros, no estos dos años sino todos los años de la vida”, respondió.

-Profesor, ¿no es un signo de debilidad o que podría malinterpretarse de esa manera?

“No, esto no se acaba. Esto no termina hasta que se termine Una cosa que tú seas extremista y otra cosa que seas un hombre adentro, y nosotros estamos jugando adentro con los mexicanos y con los de Tamaulipas”.

Arnulfo Rodríguez dijo que está contento con el apoyo que recibió la Comisión de la Sección 30 que viajó a la Ciudad de México para informar a detalle de la situación al Comité Nacional.

“Me he sentido muy contento porque desde el día de ayer y ahora me están hablando autoridades de México, los que mandan ya se dieron cuenta que es justa nuestra demanda. La respuesta es que la problemática está en Tamaulipas, no tienen ellos la obligación de resolverla”.

Anticipó que se instalará una comisión de trabajo con funcionarios de la SEP nacional, y de la SET estatal, el gobierno del Estado y la Sección 30, para ir dando respuesta a los asuntos que están congelados.

¿Cree que hay consenso para la decisión de trasladarse a la SET?

“Claro, nosotros, como profesores somos tamaulipecos, bien nacidos o sea, nosotros somos unos seres que sabemos de respetar y valorar; y si alguien sabe lo que es la patria, lo que es México, somos los maestros o sea, no, no, no cambia ningún horizonte. Si nos vamos aquí a la plaza del 8 o si nos vamos aquí a contarle a nuestros viejos, no, no, lo que no va a cambiar nunca hasta que nos contesten definitivamente los planteamientos que estamos haciendo una petición que es muy clara, no mía, es de todos los maestros de Tamaulipas”.