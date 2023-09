Marco Antonio Vázquez Villanueva

Del cognac a los tamales…

Hasta el viernes el pueblo de Tamaulipas había tenido de gobernadores a pequeños emperadores que en las fiestas hacían una enorme distinción entre el pueblo y sus secuaces o amigos, como los quiera usted llamar que al paso de los años no veo gran diferencia.

Son estilos desde luego, y acá en esta tierra bendita los hemos tenido de todos, desde aquellos gobernantes que con botellas de cognac, whisky y tequila, aderezados con puros traídos de La Habana, celebraron el llamado Grito de Independencia poniéndose hasta las chanclas en los patios de palacio de gobierno hasta aquel al que le gustaba bailar y prefería a las jovencitas presentes para zapatear en la plaza.

Generalmente al pueblo la noche del 15 de septiembre lo llevaban a gastar su dinero con promesa de que podría divertirse con el grupo o cantante de moda aunque la mayoría de las veces ni a eso llegaron, traían grupitos chafas nomás.

Obvio que con todo eso la noche mexicana del 15 de septiembre siempre fue bastante concurrida, al pueblo le gusta la fiesta, divertirse y del 2006 a la fecha parecía que esas han sido de las contadas las ocasiones en las que se ha podido.

Algunas, también hay que reconocerlo, fueron fiestas mexicanas, lo posterior a la ceremonia oficial de El Grito, que el pueblo agradeció porque pudo disfrutar a cantantes o grupos que de otra manera solo habría visto en fotos o por la televisión.

También hubo años en que se puso todo el empeño en la pirotecnia, en los espectáculos de luces y sonidos manejados magistralmente y que dejaron la sensación a los presentes de que por fin habían disfrutado de un show de primera, pero, le insisto, han sido contadas esas ocasiones.

De las ceremonias protocolarias poco se puede decir, prácticamente es un ritual similar con la diferencia de que a algunos se les ha olvidado el nombre de los héroes, otros los han mezclado y no han faltado los que han sido traicionados por los nervios y la voz les ha jugado una mala pasada con gritos arruinados por voces temblorinas o con carraspera.

Pero, le decía, hemos tenido de todos los estilos de ejercer el poder, Egidio Torre Cantú, por ejemplo, en su último grito de independencia después de la ceremonia protocolaria, se fue con la clase gobernante, sus amigos, y decidió encerrarse en la llamada Casa de Gobierno a degustar finos platillos con la voz de fondo, y en vivo, de Francisco Céspedes, lo hizo en lo que fue su última y sui generis noche mexicana.

Obvio que Francisco Céspedes es uno de los mejores cantantes, sin temor a equivocarnos es de clase mundial, y quizá por eso la cúpula del gobierno, con Egidio al frente, creyó que solo ellos podían merecerlo, que sería pecado presentarlo con el pueblo en la plaza.

Tomás y Geño en hacían casi lo mismo, Gloria Trevi, era la consentida, pero otros no menos famosos también les cantaron.

Cabeza de Vaca era diferente, su comportamiento fue de gringo, aunque eso sí, fue había mercadólogo y le ofreció al pueblo un concierto de Francisco Céspedes, la presentación fue en la plaza Juárez y acompañado del texano David Olivares, lo que no cambio fue la tradición de hacer una noche mexicana solo para ellos, cerraban puertas de palacio o la casa de gobierno, dependiendo donde se pusieran de acuerdo para vaciar las finas botellas de vinos.

Y la decía, ese comportamiento fue hasta el viernes, el primer grito de independencia como gobernador de Américo Villarreal Anaya que fue diferente, con Pedro Fernández de espectáculo principal, la pirotecnia, pero esta vez no hubo fiesta de ricos y pobres, todos cupieron en palacio que por primera vez abrió sus puertas para regalar la cena, acto supervisado y encabezado por el mandatario y su esposa, para atender a todos los que quisieran entrar al mismo.

En resumen, ocurrió todo lo que debe merecer cualquier capital de un Estado que se diga pujante, avanzada y con ganas de mostrarse al mundo un humanismo que no se vio en otra parte del país.

La ceremonia fue de lo más popular al grado que el gobierno brindó seguridad, alimentos, espectáculo de primera y un trato humano que nunca se había recibido en la fiesta tradicional de esta fecha, una fecha que hasta este viernes tenía un baile popular en la plaza y otra donde los ricos disfrutaban a los cantantes de moda, exacto, pasamos de la suntuosidad de cognac a los tamales y antojitos mexicanos…

SE SUMA UAT A ODS… En el marco de las políticas institucionales que impulsa el rector Guillermo Mendoza Cavazos, y que reafirman el compromiso de los universitarios con la protección del medio ambiente, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participará con un amplio programa de actividades en la Semana de Acción Global por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una iniciativa promovida a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca fortalecer las acciones que respaldan la Agenda 2030.

La Semana de Acción Global se llevará a cabo en todo el mundo del 15 al 25 de septiembre de 2023, y tiene como objetivo conmemorar el aniversario de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS.

En ese contexto, y al ser parte de los Aliados Oficiales Nacionales y Regionales de la Semana Global de #AcciónXODS para América Latina y el Caribe, la UAT se une por segundo año consecutivo a esta iniciativa mediante el programa My World México.

La Dirección de Sustentabilidad de la UAT, dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta casa de estudios, coordinará una serie de acciones en el Campus Victoria que reflejan el firme compromiso institucional con la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.

Algunos de los temas a tratar son “2030 no negociable”, “Prosperidad planetaria”, “Rescatar la vida”, “Igualdad ahora”, “Innovación para la alimentación”, “Biodiversidad esencial”, “Objetivos globales”, “Salud oceánica”, “Consumir educando”, “Acelerando al 2030” y “Unidos para actuar”.

El programa de actividades en la UAT comenzará el lunes 18 de septiembre con la impartición del taller sobre la Huella Hídrica y de Carbono; el martes se centrará en los desafíos relacionados con el cambio climático a través de la realización de un taller especializado; continuará el miércoles con el Movimiento 3R, involucrando una campaña de recolección de materiales como PET, tapas, pilas, papel y cartuchos de tinta y tóner, además de una relajante clase de yoga para toda la comunidad.

El jueves 21 de septiembre se convertirá en un día de acción con la Caminata UAT por la Paz, que empezará en el Gimnasio Multidisciplinario; el viernes 22 se ofrecerá un Tour UAT, diseñado para proporcionar una perspectiva más amplia sobre las iniciativas sostenibles de la Universidad.

Finalmente, el lunes 25 se organizarán los Diálogos Universitarios, como parte integral de esta enriquecedora semana de compromiso y concienciación.

Para más información, comunicarse con la Dirección de Sustentabilidad, ubicada en el tercer piso del edificio de Gestión del Conocimiento en el Centro Universitario Victoria; también pueden escribir al correo uatsustentable@uat.edu.mx o llamar al teléfono 834 318 1800, extensión 2993.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com