Reportan fraudes cibernéticos, lucran con la tragedia de la iglesia en Ciudad Madero

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Madero.- A las advertencias de intentos de fraudes cibernéticos de personas que pretenden lucrar con la tragedia de la iglesia de la Santa Cruz, en Ciudad Madero, se unió el reporte a la opinión pública de familiares de la última víctima mortal, porque hubo quienes comenzaron a pedir dinero en Facebook para los gastos funerarios.

La primera situación que se registró fue denunciada públicamente por la página oficial de la Parroquia de la Santa Cruz de Cd. Madero, con la siguiente advertencia en Facebook:

“Aviso oficial. No tenemos ninguna cuenta de apoyo para depositar. Estaremos publicando las cuentas más adelante pero por el momento no estamos pidiendo apoyo a ninguna cuenta. Favor de no depositar. Ayúdanos a difundir”.

Este reporte fue compartido 11 mil veces entre los cibernautas y después, por la misma vía, se difundió una página falsa de la Parroquia, la cual incluso tenía el mismo logo y horarios de las misas.

“¡Página falsa! Favor de no depositar hasta que se dé el aviso oficial. Ayuden a difundir”, se insistió al público.

La página falsa ponía una cuenta bancaria y agradecían todo el apoyo recibido de Tampico, Madero y Altamira.

En el caso más reciente, la familia de la última persona que falleció por la tragedia, Leticia Juana María García Bravo, denunció de manera pública que personas estaban pidiendo dinero para sus gastos funerarios.

Josué Rodríguez y Mayra Bravo informaron que en estos hechos está involucrada una mujer de nombre Josefina, quien estuvo aprovechando a los medios de comunicación y las redes sociales para pedir dinero.

Todos los familiares están indignados por este fraude que hace dicha persona, “no se vale, no hay respeto a nuestro gran dolor”, expresaron.

Por esta situación presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.