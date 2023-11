Por Carlos López Arriaga

Triple banderazo de salida

Cd. Victoria, Tam.- Fiesta patria, conmemoración 113 de la gesta revolucionaria, inicio de unas precampañas ya resueltas y planchadas en las tres opciones partidistas. La más reciente, la del MC, finalmente (y contra la más sana lógica) recayó en el gallo de Nuevo León SAMUEL GARCÍA.

Que se suma a las ya definidas de CLAUDIA SHEINBAUM y XÓCHITL GÁLVEZ. Serán tres las opciones para la entrante justa presidencial del 2024, aunque oficialmente apenas entremos al procedimiento inicial donde los aspirantes de cada partido competirían por la nominación.

No habrá tal competencia o (mejor dicho) ya pasó, se formuló en la víspera entre algunas opciones, se contendió y resolvió. Hecho está, con nombres y apellidos.

Lo que viene ahora es de mero trámite. Un proceso muy parecido a la simulación donde los personajes estarán diciéndole al electorado que andan de gira para buscar ser electos candidatos, aunque no tengan competidores.

Las otras opciones fueron desechadas. Observe usted el abuso del vocablo “pre”. Es un prefijo que también contiene dichas tres letras y hace referencia a un tiempo anterior. Como prehistoria, antes de la historia.

Tal cual. Antes de las precampañas (que en efecto inician este 20 de noviembre) hubo una etapa prematura, previa, precoz, donde con eficacia quedó resuelto todo.

Por eso, en las charlas de elevador, pasillo y oficina, la gente no se refiere a CLAUDIA y XÓCHITL como las probables aspirantes que hoy estarían concursando por la nominación formal.

Para la mirada implacable del observador popular, las dos son candidatas y todo indica que SAMUEL también. Los tres enigmas quedaron resueltos cuando la lucha formal ni siquiera había empezado.

SIN MISTERIOS

Se adelantó todo, lo hizo MORENA, por el mismo camino se fueron los frentistas (PAN, PRI, PRD) y después Movimiento Ciudadano.

Recorrerán el país y, para fines prácticos, están en campaña. Todo ello en este México bárbaro donde las decisiones “de facto” (los hechos) se imponen a las “de iure” (leyes).

No son las leyes las que marcan el sendero. Sirven solo para cohonestar, otorgar soporte argumental y alguna suerte de marco jurídico al lenguaje crudo de las decisiones cupulares. Ni modo, es el país que tenemos.

Acaso una posterior reforma electoral pudiera hacer un esfuerzo para reconciliar la ley con la práctica. Buscando que la segunda no le gane a la primera, para que fueran aparejadas, como ocurre en las democracias desarrolladas.

¿Precampañas, dice usted?… Son campañas desde hace rato, con lujo (incluso) de oferta programática. Ya nos andan diciendo qué quieren hacer si el voto les favorece, cuando (teóricamente) debieran aguardar hasta la puja constitucional del año próximo.

Dicho en palabras de la doctora SHEINBAUM: “le dimos dos vueltas al país y seguiremos recorriéndolo para llevar a todos los rincones los principios de nuestro movimiento.” (https://tinyurl.com/ykbos8oe).

Y la señora GÁLVEZ: “Apostarle a las energías limpias es apostarle a nuestro futuro y al de nuestros hijos.” “Es tiempo de reducir las emisiones de carbón. Este es el camino a seguir.” (https://tinyurl.com/yrycyyh6).

La realidad le lleva un tranco considerable a la letra escrita. La prisa por competir, mire usted, como los boxeadores que aún no suben al ring y desde la ceremonia de pesaje enseñan el músculo. O los caballos que desde el arrancadero agitan sus cascos y muestran sus bríos. Siendo realistas, el 2024 ya empezó.

GEOGRAFÍAS A MODO

Y veremos más porque en los días sucesivos seguirán adelantando bosquejos de su oferta política, cómo piensan gobernar si el voto les favorece, externando filias y fobias. Temas a combatir, temas a procurar.

¿Y en dónde empieza cada uno?… Para el afán especulativo, los expertos (presuntos o reales) se quiebran la cabeza buscando significados ocultos y hurgando en los simbolismos de cada localidad elegida para los respectivos inicios de este lunes.

CLAUDIA en Boca del Río, Veracruz, territorio morenista a cuyo gobernador, CUITLAHUAC GARCÍA, lo ven dentro del próximo gabinete federal y la candidata a sucederlo, ROCÍO NAHLE, es figura sobresaliente del obradorismo, cercana al Presidente.

XÓCHITL empieza en Ciudad Juárez, Chihuahua, parcela política del PAN, donde MARU CAMPOS, gobierna desde el 8 de septiembre de 2021. La tierra de PANCHO BARRIO, primer mandatario azul de dicho estado.

Y SAMUEL en la capital reynera, donde es gobernador con licencia, en un evento cuya sola convocatoria en la #RedX parece confirmar lo dicho aquí, párrafos arriba: “Nos vemos el lunes a las 4 pm. ¡Ánimo!”, añadiendo luego, en calidad de firma: “Aspirante a precandidato a presidente.” (https://tinyurl.com/ynhsuu5s)

De nuevo, ojo al triple salto conceptual, donde dice que (1) aspira a (2) una precandidatura para buscar (3) la presidencia. Acaso por la prisa, se comió un paso previo entre la segunda y la tercera metas. La candidatura.

En fin, los cuartos de guerra intensificarán su lucha tras la presencia mediática. Buscarán los mejores encabezados, la preminencia de sus videos, gritos y frases estentóreas.

Y anhelarán, desde luego, la mejor valoración de los observadores especializados. ¿Quién luce mejor?, ¿cuánta gente reunió cada uno?, ¿a cuál le aplaudieron, a cual le chiflaron más?… La diversión apenas empieza.

