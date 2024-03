“Me va a corresponder ser la primera mujer presidenta de México”: Claudia Sheinbaum

AGENCIAS

CDMX.- Con los 100 objetivos de gobiernos leídos, Sheinbaum ha cerrado su discurso destacando la figura de López Obrador y ha sacado a relucir su condición de mujer.

“Me va a corresponder ser la primera mujer presidenta de México. Tengo claro que no llego yo, llegamos todas, con nuestras ancestras y nuestras hijas, tengo claro que me va a corresponder luchar también por las mujeres de México”, ha dicho.

“Tengo claro que nos tocará, juntos y juntas guardar el legado de un hombre que ha cambiado para bien, la historia de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga”, ha agregado.

En el acto, la candidata ha estado acompañada de candidatos a gobernadores y al Congreso, además de otros personajes reconocidos, como al escritora Elena Poniatowska.

Para cerrar, lanzó una triple promesa: “Vengo a comprometerme con ustedes y a decirle al pueblo de México en esta plaza maravillosa, que protesto no mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo”.