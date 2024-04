No voy a caer en provocaciones: AMLO responde a Salinas Pliego “¡Zafo!”

AGENCIAS

Luego que el empresario Ricardo Salinas Pliego lo señalara de que “le sacó la vuelta” y quien pidió que le ofrezca una disculpa pública tras rechazar su propuesta de entrevistarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se enganchará en ese tema y no caerá en provocaciones.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que lleva tiempo luchando y que es “corredor de obstáculos”.

“No voy a engancharme en eso. No, no, no. ¡Zafo! como dicen los jóvenes, Es muy claro, tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico, tenemos dos proyectos distintos, y contrapuestos de nación, de manera de pensar y de ser distintas, que eso es lo más normal. Siempre lo hemos dicho aquí.

“Que le saqué la vuelta, sí, sí, porque no voy a caer ninguna provocación de nada. Llevo tiempo luchando y brincando obstáculos, soy corredor de obstáculos, y me ponen uno lo brinco. Y ya por eso, me voy a jubilar, y siempre he evadido el acoso, siempre, no todo es nada personal”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal destacó que el asunto con Ricardo Salinas Pliego, sobre el pago de sus deudas con el fisco, tiene que ver con el presupuesto público, y que él es “guardián de los dineros del pueblo”.

En este sentido, llamó a las autoridades judiciales, magistrados y ministros del Poder Judicial a que resuelva los 17 juicios “y ya después hablamos”.

“Yo soy guardián de los dineros del pueblo, entonces vamos primero a ver que ese asunto se resuelva y aprovecho para hacer un llamado a las autoridades judiciales, a los magistrados, ministros del Poder Judicial, para que resuelvan esos juicios, son 17 juicios y ya después hablamos”, dijo.