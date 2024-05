Sheyla Palacios será la candidata a la alcaldía de El Mante; afinan el anuncio oficial

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- La señora Sheyla Palacios, esposa de Noé Ramos Ferretiz, candidato a la alcaldía de Ciudad Mante, que fue asesinado con arma blanca el pasado 19 de abril, será la candidata por la coalición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”.

Diversas fuentes del Partido Acción Nacional (PAN) confirmaron que el anuncio oficial será el próximo martes 7 de Mayo por la mañana.

En una reunión con la estructura del PAN, la señora Sheyla aceptó ser la candidata y continuar el legado de su esposo.

Las hijas del matrimonio la alentaron a tomar la decisión.

El anuncio oficial se realizará previo a la gira de proselitismo que realizará la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, que está programada del 9 al 11 de Mayo por varios municipios de Tamaulipas.

Precisamente se tiene contemplado un evento masivo de Gálvez el 10 de Mayo en Ciudad Mante.

Aunque no hay un anuncio oficial, en los últimos días la señora Sheyla Palacios ha publicado en su cuenta algunos mensajes emotivos como los siguientes: “Hoy me doy cuenta que todo el tiempo me preparaste y sacaste siempre mi mejor versión, siempre me llevaste a los límites de lo que podía hacer, porque quien convivió cerca de él sabe que era imparable e incansable, siempre tenía que resolver mil cosas en 5 min que me subía contigo a la camioneta jejejej , siempre me ponía checar quien llegaba y quien faltaba no había un momento en que estando cerca de él no tuviera que estar trabajando y recuerdo que le decía yaaaa me explotas laboralmente jejee pero ese es Noé Ramos mi esposo una persona trabajadora y no te voy a defraudar sé que siempre confiaste en mí y va por ti, mi amor poco a poco”, compartió hace 5 días.

Y su última publicación la hizo este domingo, dedicada a todos los niños: “Gracias !! Va por todos ustedes los más queridos de mi esposo y también míos, que siempre compartimos el mismo sueño, de ver niños felices, estudiando y guiándolos por el mejor camino para que lleguen al éxito, agarrados de la mano de sus padres y nosotros dándoles las oportunidades y espacios para su desarrollo”.