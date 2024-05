Marco Antonio Vázquez Villanueva

Colosio, ya pa´qué…

El llamado de Luis Donaldo Colosio Riojas al segundo y tercer lugar de la contienda por la presidencia de la República para que busquen acuerdos y vayan en un solo sentido lo que da más posibilidades de vencer a Morena llegó demasiado tarde, ninguno dará su brazo a torcer porque sus intereses son distintos a la propuesta que escuchan.

En ese sentido queda claro que seguirá la guerra electoral como hasta hoy, y hay que recordar lo que dicen los expertos, en una guerra nunca hay un triunfador ya que una vez que empieza a correr la sangre siempre habrá rencores y las más de las veces sed de venganza de los caídos, ansias de hacer daño al enemigo, tómelo metafóricamente.

Eso pasa en México, hay rencor, somos un país en guerra constante, las más de las veces la gente está en plenos actos de supervivencia, en buscar que comer, como mandar a sus hijos a la escuela, como curar a sus seres queridos.

A todos esos problemas económicos, de desempleo, de inflación, de crisis, hay que agregarle lo poco o nada que hacen los hombres del poder para aliviar nuestra situación, los hechos lo dicen todo, los empresarios ni siquiera tienen el valor para exigir al gobierno una mejora en los problemas de seguridad, los políticos prefieren estar peleando con los miembros de otros partidos, y la autoridad está muy aplicada en su guerra contra la delincuencia, aunque todavía sin pacificar al país.

¿Qué se necesita para ganar?, en principio pantalones, tener mujeres y hombres dispuestos a sacrificar todo, se requiere entrega e inteligencia de los generales, de los que mandan, es decir, el gobierno debe ir a una guerra contra la delincuencia haciendo una buena planeación y no teniendo como única estrategia la suerte, no jugando a los encontronazos con grupos enemigos, o esperando un pitazo mediante una llamada anónima para resolver un delito, eso por brindar un ejemplo.

Otra buena estrategia sería que los empresarios en lugar de acobardarse llamen a la autoridad a que cumpla, que utilicen su dinero para hacer que este país tenga una mayor facilidad para llegar a la democracia y lance al basurero a los políticos que nos han fallado, eso daría más resultados que irse a vivir al extranjero o pagar sumas estratosféricas por rescates de secuestros o como cuotas para vivir en paz, peor el asunto, para financiar campañas con el único fin de seguir saqueando los presupuestos.

Desde luego, la mejor estrategia sería alcanzar la democracia, que los partidos políticos aprendan a dar cuentas al ciudadano, aprendan a elegir a sus candidatos de tal forma que sean personas decentes, personas que no tengan temor de caer en una guerra sucia, luego de ello ir a contiendas más equitativas donde el ciudadano escoja a los mejores no a los menos peores como hoy ocurre.

Y por supuesto, la gente debe ir pensando más en su voto, en elegir a gobernantes que valgan la pena y no vulgares ladrones, raterillos disfrazados de gente decente que no hacen otra cosa que llevar a su cartera hasta el último centavo que le pongan a su alcance, también debemos pensar en trabajar más, por supuesto, en producir riqueza, de esa manera se pueden superar las cosas.

Urge dejar lejos del pensamiento las balaceras, los enfrentamientos y lo caro de la vida.

En fin, eso es lo que se necesita, invertirle a este país, darle alegrías, y se puede empezar tomando los buenos ejemplos, el del político del Movimiento Ciudadano, Colosio, es uno de ellos, porque habla de alejarse de intereses personales, sacrificarlos por el bien del país, obvio, quizá no sea bueno pensar en regresar al PRI o al PAN al gobierno, pero indudablemente es de destacar el llamado a los políticos de dejar de pensar en su cartera para entrarle a los problemas de la nación, a la guerra con mejores posibilidades de ganar, lamentablemente su llamado es demasiado tarde, sobre todo porque él mismo se acobardó y no le entró a la contienda por la candidatura a la presidencia, entonces, como dicen acá por mi terruño, respecto a su llamado a unos días de que se tendrá que ir a votar, pues ya pa´qué…

AFIRMA GATTÁS QUE LO HAN RECIBIDO 20 MIL FAMILIAS… El candidato de Morena a presidente municipal de Victoria, Lalo Gattás, se reunió este lunes con medios de comunicación para informar de las acciones y propuestas de campaña que ha llevado en los más de 265 km recorridos por colonias y área rural de Victoria

Detalló que al día 28 de proselitismo, ha visitado más de 20,770 familias para escuchar necesidades y peticiones, y con apoyo del candidato suplente Gerardo Illoldi y su amigo Jorge “Tico” García llegar a otras 145 colonias y ejidos de la Capital del Estado.

En su informe, reiteró que dentro de sus propuestas está continuar apoyando al equipo de Comapa Victoria, en la continuidad de la construcción de la segunda línea del acueducto con el cambio de tuberías de agua potable y alcantarillado.

Anunció que propondrá al próximo Cabildo la creación del departamento de SEDUMA para fortalecer acciones de promoción y difusión de las campañas sobre el correcto uso del agua.

“Seguiremos ofreciendo, y mejorando la calidad de los servicios públicos, por medio del remplazo y mantenimiento de áreas verdes, así como la recolección de plásticos” señaló.

En el rubro de Servicios Públicos, dijo que seguirá con el programa de remplazo de luminarias, rescate y mantenimiento en áreas verdes de las colonias, comprometiéndose que en su administración se dará el mantenimiento a los camiones y quipos adquiridos, para que se lleven a caba las acciones mencionadas.

En Obra pública, destacó que con el Fondo de Capitalidad se llevarán a cabo más obras de pavimentación y bacheo en calles primarias y secundarias de colonias populares, así como con la gestión, para brindar apoyo en las colonias más necesitadas, con el fondo de aportaciones para infraestructura social, donde seguirá fortaleciendo la obra pública de estas zonas.

Gattás recordó que, con el apoyo del Gobernador Américo Villareal, se lograron adquirir 12 camiones, 12 pipas para la distribución de agua potable, tinacos para las familias que padecen de la escasez de agua que presenta gran parte del país.

ABRE UAT ESPACIOS A LA DEMOCRACIA… El rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado inauguró en esta capital el evento Diálogos con Universitarios, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con la finalidad de ofrecer a sus estudiantes un espacio para escuchar directamente las propuestas de las candidatas y candidatos a un puesto de elección popular y expresarles, mediante este formato, sus planteamientos e inquietudes.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Excelencia de la UAT, con la presencia del vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. Sergio Iván Ruiz Castellot; así como del consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Lic. Juan José Guadalupe Ramos Charre.

“A través de los diálogos universitarios ofrecemos un espacio para el análisis y la reflexión. Estos encuentros no solo permiten a nuestros estudiantes escuchar directamente a sus futuros representantes, sino también expresar sus propias voces y preocupaciones”, indicó el rector en su mensaje.

Dámaso Anaya dijo que para la UAT es importante generar espacios que ofrecen a los jóvenes la oportunidad de entablar un diálogo directo con las candidaturas, en este caso, de quienes aspiran a una senaduría y a la diputación federal.

Sostuvo que los jóvenes no solo representan el futuro, sino que son una parte vital del presente de nuestro estado y nuestro país. Por ello —recalcó—, la UAT busca ampliar y profundizar la educación cívica y la participación activa en los procesos democráticos.

Por último, el rector subrayó que la UAT reafirma su compromiso con las instituciones electorales del estado, y que se trabaja para construir un futuro democrático donde los jóvenes no solo participen, sino que lideren los esfuerzos por el bienestar de su comunidad y el desarrollo integral de Tamaulipas.

Por su parte, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Sergio Iván Ruiz Castellot, agradeció a la UAT por abrir estos ejercicios de diálogo, de participación y exposición de ideas para que los jóvenes tengan la oportunidad de escuchar las propuestas y se motiven a participar en el proceso democrático.

Asimismo, el consejero presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre, reconoció la iniciativa de la UAT para organizar este importante ejercicio, que, dijo, sirve para que las juventudes universitarias se informen, participen, se apropien de los conocimientos y desarrollen las habilidades que les permitan interactuar en un cuerpo social organizado.

Para este primer evento de los Diálogos con Universitarios se convocó la participación de todas las candidaturas al Senado en la entidad.

En ese contexto, asistieron las candidatas al Senado, Olga Patricia Sosa Ruiz, Andrea García García y Cendy Robles Méndez, quienes expusieron sus propuestas y atendieron los cuestionamientos de los jóvenes, en una sesión transmitida por videoconferencia a las distintas sedes de la UAT en la entidad.

También participaron, en la modalidad a distancia, el Dr. Roberto Moreno Espinosa, presidente de la Academia de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro; el Dr. Juan Pablo Aguirre Quezada, del Instituto Belisario Domínguez; y la Dra. Sofia Salgado Remigio, del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM.

