Claudia Sheinbaum asegura desde el Zócalo: “¡No les voy a defraudar!”

AGENCIAS

Durante su cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, la candidata presidencial por la coalición Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, aseguró que el 2 de junio “una vez más vamos a hacer historia” y prometió que no va defraudar a quienes le han mostrado su apoyo.

“Desde aquí lo decimos con fuerza y emoción: ¡Del Zócalo a la victoria! (…) gracias, gracias y gracias por tanto”, añadió que 3 millones de personas se reunieron en asambleas en los 32 estados del país, y han recorrido 110 mil kilómetros.

“El amor que he recibido me compromete aún más, y les digo que no les voy a defraudar”, aseguró la candidata presidencial.

Sheinbaum añadió que después de 36 años se terminó el modelo del neoliberalismo, ya que se demostró que es errónea su visión de que todo es mercancía, y que el pueblo de México no quiere regresar al pasado donde hubo fraudes, compra de votos, y guerra.

En ese sentido, Sheinbaum destacó que, ahora México ha cambiado en estos seis años con el “humanismo mexicano dando justicia social al que menos tiene”.

“Somos de los países tasa de desempleo, aumento el salario mínimo y medio, y contamos con proyectos estretgicos, ¿Funciona la transformación? México es respetado en el mundo, (…) la cuarta transformación ha levantado el ánimo nacional, nos ha devuelto el orgullo de ser mexicanos y mexicanos y tenemos la certeza además de ser una potencia cultural y se dirige a ser una potencia del cuidado animal y de la protección del medio ambiente”.