Xóchitl confía en que ganará la Presidencia

AGENCIAS

Xóchitl Gálvez cerró campaña ante cerca de 20 mil simpatizantes reunidos en la Arena Monterrey, proveniente de varias regiones del país, a quienes pidió salir a votar con alegría el próximo domingo, con la certeza de que el cambió está muy cerca. “Estamos a unas horas de la gran hazaña, no tengan duda”, enfatizó.

La abanderada de la coalición opositora dijo que en Palacio Nacional están muertos de miedo, porque saben que van a perder la elección.

“En Palacio Nacional están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos. Ya nos cansamos de sus mentiras. Ya nos cansamos de tanta muerte. Ya nos cansamos de tanta y tanta injusticia”, recalcó.

“No tengan ninguna duda. Vamos a ganar. Vamos a ganar para dar. No para quitar. Vamos a ganar para compartir. No para arrebatar. Vamos a ganar para servir. Ganar para servirnos. Vamos a ganar para escuchar. Nunca para insultar. Vamos a ganar para respetar. No para humillar. Pero, sobre todo, vamos a ganar para unir a este país. Para unir a nuestra vida. Se va a acabar el odio. Se va a acabar la división”, prometió.

En un recinto lleno hasta el tope, la política hidalguense acudió al sentimiento religioso del pueblo mexicano y aseguro que Dios está con la oposición en México.

“Tengan la certeza. Dios está con nosotros. ¡Tengan fe! Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, sostuvo.

En este estado, gobernador por Movimiento Ciudadano, Gálvez Ruiz arremetió contra ese partido.

“Los gobiernos naranjas prefieren ganar likes que dar resultados. Prefieren presumir sus tenis fosfo en lugar de ponerse en los zapatos de la gente. Lo nuevo salió más rancio que una naranja podrida”, criticó.

Xóchitl Gálvez afirmo que en su eventual Gobierno no habrá mayor prioridad “que la seguridad de ustedes, de sus familias, de sus hijas, de sus hijos, esa será la prioridad”.