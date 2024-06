Marco Antonio Vázquez Villanueva

La libertad de votar…

Solo un crayón o pluma serán testigos del sentido de su voto, el domingo usted será libre de expresar su voluntad, de hacer la apuesta que considere correcta para garantizar un buen futuro a sus hijos, a sus nietos, porque ha de saber, esa es la apuesta.

Que le quede claro, no existe forma de monitorear el sentido de su voto, todavía más, incluso si alguien pretende obligarle a sufragar en algún sentido, exigirle fotos o algo parecido, usted puede hacer la elección, tomar las fotos y posterior a ello tachar el recuadro que usted quiera con una leyenda donde exprese su voluntad, donde diga cual es el sentido de su sufragio.

Es claro que esto último no pasa casi nunca, son parte de las leyendas urbanas, entonces tampoco se crea de las amenazas ni de locuras o presuntos ataques que aparecen en las redes sociales, le debe quedar claro que casi todas son solo para hacer campaña a favor de un candidato, se lo digo porque incluso verá usted fotos o a personajes acusando violencia en su contra y serán falsas, llevarán la intención de hacer ruido para dañar a sus enemigos, de engañarnos.

Obvio, habrá otras situaciones reales, pero créalo, la mayoría tendrá un origen que a usted no le afecta, compromisos no cumplidos, por ejemplo.

Este escrito tiene la intención de dejarle claro que el voto será libre y secreto, va a contar, y en la medida que participe la ciudadanía será más clara la voluntad sobre quienes deseamos que nos gobiernen.

A estas alturas tenemos también la seguridad que a nadie le conviene un desastre en la elección, por ello todos hacen su chamba, lo mismo el INE que el IETAM, es más, hoy mismo, para hablar de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal anunció la participación de más de 4,500 elementos, 500 vehículos y ocho aeronaves para garantizar a las y los tamaulipecos la confianza y certidumbre de que pueden salir a sufragar libremente y en paz el domingo 2 de junio.

Conclusión, nada ni nadie podrá cambiar la voluntad del pueblo, hay condiciones para que la ciudadanía participe porque desde el jueves se incrementaron los rondines de vigilancia en todo el Estado.

Se lo digo porque se pusieron en marcha Centros de Mando Regional para el Monitoreo del Proceso Electoral en todas las regiones del Estado, se trata de coordinación interinstitucional de corporaciones y dependencias federales, pero a las ordenes de las autoridades electorales, eso dará más confianza al ciudadano.

Pero esa vigilancia es poco para la otra, la que ejercen los representantes de los partidos políticos, los observadores, medios de comunicación y cada uno ciudadanos interesados, los ojos del pueblo garantizan, más que la policía, que cada voto va a contar, que la voluntad del pueblo va a respetarse.

Vaya pues, bienvenida la participación de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Guardia Estatal, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, autoridades del IETAM, INE y Ayuntamientos, los operativos de vigilancia para antes, durante y después de la jornada electoral, todo lo que se pueda desplegar en fuerza operativa del Estado, incluso vigilancia aérea, es bueno, pero de mayor peso es la participación ciudadana.

Lo anterior dicho tiene solo un objetivo, que no se espante, usted verá mayor presencia de la policía, más circulación preventiva y disuasiva en las calles, municipios y distritos, entonces solo sienta tranquilidad, todo es con el fin de crear un ambiente de confianza y seguridad en la ciudadanía para que voten libremente.

Se trata pues de que usted tenga la garantía de que tendrá la libertad de votar, le insisto, desde que acabaron las campañas ya nada cuenta, la decisión es personal y solo su conciencia sabrá para donde movió su crayón…

ESTUDIANTE DE LA UAT INVESTIGA POSIBILIDAD DE SANEAR SUELOS CON PLANTAS NATIVAS… Daneli Olivares Segura, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), trabaja en un proyecto de investigación que tiene como propuesta colaborar en procesos de saneamiento de suelo contaminado en la laguna La Escondida, ubicada en la zona urbana de Reynosa.

El proyecto denominado “Remoción de elementos potencialmente tóxicos con plantas nativas e invasoras en la recuperación del suelo de la laguna La Escondida en Reynosa, Tamaulipas”, se presentó en el decimoquinto Seminario de Investigación del Posgrado del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT.

Daneli es estudiante de la Maestría en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales que imparte la UAT, y su tesis, se enfoca en la germinación de semillas de especies nativas e invasoras presentes en el sitio de la laguna.

La tesista comentó que el objetivo es comparar la capacidad de remoción de elementos potencialmente tóxicos entre especies nativas e invasoras de la familia Fabaceae (leguminosas) como medio para la recuperación del suelo de la laguna.

Precisó que se pretende evaluar el índice de germinación de las plantas nativas e invasoras en extracto acuoso del suelo contaminado bajo condiciones in vitro.

Refirió que la laguna fue declarada área natural protegida en 1997, pero que actualmente, debido a que se encuentra en una zona urbana, ha sufrido el deterioro ambiental causado por las descargas de aguas residuales e industriales, por la acumulación de residuos sólidos y por la deforestación.

Su propuesta de investigación para la descontaminación del sitio —añadió— es aprovechar los recursos naturales que existen en la zona mediante la fitorremediación, es decir, la descontaminación utilizando vegetales.

En ese contexto, explicó que plantas como el mezquite dulce, la retama o palo verde, y el guaje o dormilón están identificadas como especies fitorremediadoras de contaminantes de los elementos potencialmente tóxicos que incluso en bajas concentraciones pueden ser dañinos para los organismos, como el arsénico, el plomo o el mercurio, sustancias que se han reportado en la laguna desde 2006.

Dijo que algunas de esas especies se han adaptado a las condiciones de contaminación para alcanzar su desarrollo y llegan a ser resistentes a los elementos potencialmente tóxicos.

Comentó que parte del estudio ha consistido en hacer una colecta de esas especies en la laguna y también el muestreo de suelo; posteriormente se hizo un análisis fisicoquímico en laboratorio.

Detalló que los resultados mostraron que las cantidades de arsénico, cadmio y plomo superan los límites permitidos por la EPA (la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) y que, a partir de esto, se evaluará si la concentración que se encontró puede generar efectos nocivos en las especies, como sería la inhibición del crecimiento de la raíz o geminación de las semillas.

Concluyó que, en otra etapa del proyecto, se obtuvo la germinación de semillas de esas especies en el laboratorio, con la finalidad de establecer un invernadero para experimentar con esas plantas en la remediación del suelo de la laguna.

