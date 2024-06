Marco Antonio Vázquez Villanueva

El negocio de casi cinco mil millones de pesos…

En medio de una danza de números que ni los Diputados entendieron, este martes 11 de junio el Congreso de Tamaulipas canceló un contrato por el orden de los 67 millones de pesos mensuales que se pagaban a la empresa Tres-10 qué, según ellos, era lo necesario para dar mantenimiento al programa de videovigilancia en el Estado o eso acordaron con la administración estatal en la época del prófugo Cabeza, con el agregado de que en esas extralimitaciones que cometieron los del pasado habían comprometido dicho recurso por tres años más después de su salida, es decir, obligaban a Américo a seguir manteniendo dicho convenio y pagar.

La iniciativa para cancelar dicho convenio la promovió la Diputada Magaly Déandar (apúntela como prospecto a presidir la próxima legislatura al ser la más votada, proporcionalmente en un distrito, con el 70 por ciento de los sufragios y llevar récord como la legisladora que recibe la confianza en temas delicados) y fue probada con 21 votos a favor y 11 en contra, por supuesto, ya sabe que fueron los cabecistas-panistas los que se oponían a quitarle el negocio a su exjefe.

Le decía, de lo que sucedió en el Congreso poco se entendió, unos dijeron que el ahorro sería de poco más de 400 millones de pesos, otros que fueron 4 mil millones los comprometidos por Cabeza a su empresa favorita en ese tema la Tres-10, la única que contrato y, al final, haciendo cuentas por lo que dijo un legislador, la realidad es que el negocio turbio, el saqueo quizá, fue de casi cinco mil millones de pesos, 4 mil 824 millones en seis años para ser exactos.

Del caso hay temas que merecen una explicación a fondo para los tamaulipecos y después que se haga justicia para el pueblo, porque nadie puede negar que fue un crimen usar dinero para seguridad pública en una sola empresa que prestaba servicios tan caros como si en realidad funcionará a la perfección, en ese sentido habrá que hacer pagar a los funcionarios que se extralimitaron en ese convenio, saber como pueden justificar que una sola empresa se llevará tanto dinero, dar a conocer a quien pertenece, analizar como pudieron extralimitarse para tratar de seguir saqueando presupuestos aún después de perder el poder, porque tenían ingresos de 67 millones de pesos mensuales aún luego de ser echados por la ciudadanía, precisamente, por esta clase de actos, por la forma de utilizar los presupuestos que siempre parecieron más una robadera que acciones de beneficio para el pueblo.

El negocio de los casi cinco mil millones de pesos se tiene que aclarar, llevar hasta las últimas consecuencias, si bien es cierto ya se canceló el contrato no debe ser lo último porque no es justo que el mal uso de los recursos se vaya a quedar en la impunidad, menos que se hayan extralimitado y pretendieran seguir en los negocios turbios aún después de irse, porque además, y para concluir, ese dinero bien pudo ser utilizado para darnos mejor seguridad y no dejarnos tan expuestos como ocurrió.

AMLO Y CLAUDIA EN TAMAULIPAS… lo que ocurrirá el próximo sábado en Tamaulipas será sin precedentes, un presidente en funciones y la presidenta electa analizando la agenda del Estado para darle continuidad a los proyectos, de acuerdo con los enterados será en Nuevo Laredo la cumbre de Andrés Manuel y Claudia, el gobernador con todo su gabinete presentes y se trata de construir un segundo piso a la Cuarta Transformación, es decir, no romper con todo lo que huela a pasado como se hacía tradicionalmente sino construir con las bases heredadas por AMLO.

Por supuesto, igual será una palomita para el gobernador Américo Villarreal que haya sido elegido Tamaulipas como uno de los primeros Estados donde se realizará este tipo de actos, habla de un reconocimiento a su liderazgo, a los votos que logró para la presidenta, sobre todo, a su tino al haber apostado por Claudia antes de la gran mayoría de sus colegas.

El agua, las aduanas, puentes, infraestructura hidráulica, temas de seguridad, educación, salud, desarrollo rural y hasta turismo y desarrollo económico serán tratado con los que vienen, con el futuro…

DEVUELVEN AL PUEBLO LO ROBADO A TRAVÉS DE TIANGUIS ORGANIZADO POR GOBIERNO Y DIF ESTATAL… El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Estatal, doctora María de Villarreal, pusieron en marcha el Tianguis del Bienestar para Devolver al Pueblo lo Robado, una acción coordinada con el Gobierno Federal que beneficiará a 48,474 familias de 17 municipios del estado.

Teniendo como sede la Casa Club para el Adulto Activo de este municipio, y tras ser recibido por el alcalde Lorenzo Morales Amaro, el gobernador y su esposa entregaron apoyos y artículos como calzado, ropa, despensas, enseres domésticos y herramientas, todos nuevos y de buena calidad, en beneficio de las familias de esta localidad.

El mandatario tamaulipeco explicó que fue la doctora María de Villarreal quien gestionó directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador la autorización para llevar a cabo este tianguis, que por primera vez se realiza en un estado del norte del país.

“Nos da mucho gusto ver cómo podemos traer este beneficio a nuestra población, en un modelo de gobierno humanista que ve y vela por el bienestar de las personas”, dijo.

“Muchísimas gracias a todos los organizadores y al esfuerzo conjunto de todos los que están aquí presentes, para traducir esta oportunidad y este beneficio hacia nuestra población”, agregó.

Por su parte, la presidenta del DIF Estatal también agradeció al presidente López Obrador por haber enviado este tianguis a Tamaulipas, así como las gestiones de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Le agradecemos mucho al señor presidente de habernos enviado este gran tianguis, que como siempre sabemos que el presidente de México, siempre está muy atento a la población de Tamaulipas, que nos quiere mucho y es correspondido”, expresó.

En su intervención, Sergio Gutiérrez Nava, comisionado de Acción Tianguis del Bienestar, explicó que este programa es una instrucción presidencial para hacer llegar los bienes que estaban decomisados y darles un mejor destino en beneficio del pueblo de México.

Agregó que participan el Sistema de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este tianguis continuará hasta el 4 de julio beneficiando a 48,474 familias de los municipios rurales de Padilla, Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Nicolás, San Carlos, Cruillas, Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana, Bustamante, Ocampo, Llera, Casas y González.

ALARMA POR FALTA DE AGUA EN VICTORIA, HARÁN LABORES PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR ABASTO… El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez visitó este miércoles la obra de toma de la presa Vicente Guerrero para, junto con personal de la Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, supervisar la situación de bajo nivel de almacenamiento del embalse.

A pie y en lancha, recorrieron el tramo que conecta el canal de llamado a la obra de toma, donde, como medida preventiva ante la escacés de lluvias, se proyecta instalar un sistema de bombeo flotante que garantice un tirante de agua adecuado en el punto de succión de las bombas y bajar los niveles de turbidez del agua.

En los últimos meses, con apoyo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Gobierno Municipal y la COMAPA Victoria han realizado acciones preventivas y de mantenimiento para garantizar el servicio de agua potable a Ciudad Victoria con el desazolve de 3.2 km en el canal de llamada de la obra de toma.

En el recorrido de supervisión de trabajos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez estuvo acompañado del Ing. Jaime Gudiño Zárate, Director General del organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA y el gerente general de COMAPA Victoria, Ing. Eliseo García Leal, y personal técnico de los organismos comprometidos para que la Capital del Estado tenga un suministro de agua seguro y eficiente.

