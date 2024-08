Cumple IMSS Tamaulipas su 73 aniversario

Redacción Infonorte

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas cumple hoy 1 de agosto, 73 años de haber iniciado sus actividades de protección social a la población derechohabiente del estado.

Al respecto, el titular del órgano de operación administrativa desconcertada del IMSS en Tamaulipas, doctor Federico Héctor Marín Martínez, recordó que el 1 de agosto de 1951 en la ciudad de Nuevo Laredo por decreto del entonces presidente de la República, licenciado Miguel Alemán Valdés, se inició con el servicio de afiliación y vigencia como primer hecho histórico dando estabilidad social, salud y protección de las familias Tamaulipecas.

Explicó que este arranque de afiliación de trabajadores impulsó que un año después, el 26 de julio de 1952, se iniciaran en esta misma ciudad, los servicios médicos del IMSS, con la consulta externa que se impartía en un edificio construido para albergar a las garitas de un puente internacional, mientras que los servicios hospitalarios fueron subrogados al Sanatorio Isabel.

En esta misma ciudad de Nuevo Laredo, en el año de 1961, la consulta externa se cambió al Hotel Montegar, dado que el edificio fue demolido para construir en ese lugar y en predios aledaños, un gran complejo hospitalario de tres hectáreas, nombrado Clínica Hospital No. 11, que fue inaugurada por el presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, el 1 de octubre de 1964.

En el año 1980, esta Clínica Hospital No. 11, fue totalmente remodelada, agregándose nuevas edificaciones y pasando a la categoría de lo que hasta hoy es el Hospital General de Zona No. 11 de Nuevo Laredo.

El titular del IMSS destacó que, a través del tiempo, el Instituto en Tamaulipas se ha fortalecido, “hoy en día contamos con 57 unidades médicas, de las cuales 48 son Unidades de Medicina Familiar y nueve Hospitales; de éstos nueve, dos son Hospitales Generales Regionales, cinco son Hospitales Generales de Zona y dos son Hospitales Generales de Subzona, que brindan servicio a más de dos millones de derechohabientes del estado de Tamaulipas y norte de Veracruz”.

Acentuó que gracias a la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación de Infraestructura impulsado por el director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, actualmente 44 unidades médicas se encuentran en trabajos de remodelación lo que implica una inversión histórica de obra y equipamiento de más de 420 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, mencionó, se cuenta con seis Subdelegaciones administrativas, cinco Guarderías ordinarias, dos Centros de Seguridad Social (CSS), dos Centros de Extensión de Bienestar IMSS Solidaridad (CEBIS), dos Teatros, una Tienda IMSS – SNTSS y un Crematorio – Velatorio.

En este sentido, el doctor Marín Martínez apuntó que, en un día típico, el IMSS en Tamaulipas otorga 14 mil consultas de medicina familiar, mil 839 consultas de especialidad, 681 consultas dentales, mil 79 atenciones en urgencias, 164 egresos hospitalarios, 97 intervenciones quirúrgicas, 26 partos, 36 mil análisis clínicos, mil 990 estudios de radiodiagnóstico y 246 estudios de ecosonografía.

Además diariamente se realizan 302 estudios de tomografía axial computada, 11 estudios de resonancia magnética, 150 sesiones de inhaloterapia, 195 sesiones de hemodiálisis, 7 estudios de electromiografía, mil 184 sesiones de medicina física, 330 estudios de electrocardiografía y 12 estudios de electroencefalografía.

En cuanto al fortalecimiento del equipamiento médico, el titular del IMSS en la entidad destacó que en enero del 2024 se adquirió un Angiógrafo para la sala de hemodinamia del HGR No. 6 de Ciudad Madero, beneficiando así a más de 557 mil derechohabientes, el cual por su alta tecnología permite diagnosticar y tratar de manera más oportuna enfermedades cardiovasculares congénitas o adquiridas.

Y en este mismo nosocomio, en octubre del 2023 se puso en operación un Tomógrafo nuevo, que vino a mejorar significativamente el servicio de imagenología, al ofrecer nuevos estándares de calidad en las imágenes y con ello incrementar el apoyo diagnóstico a las diversas especialidades del hospital.

De igual forma, ponderó la adquisición de cuatro equipos de mastografía de tecnología de punta que permiten no solo hacer las mastografías sino también biopsias y avanzar en el combate al Cáncer de Mama. Están ubicados en el HGZ No. 11, de Nuevo Laredo; HGZ No. 13, de Matamoros; HGZ No. 15, de Reynosa y el HGZMF No. 1 de Victoria.

Finalmente, el representante del IMSS expuso que es un orgullo ser parte de los 73 años de historia de este gran instituto en Tamaulipas; “los más de 16 mil trabajadores y trabajadoras que laboramos aquí, más todos los que han aportado a través de la historia sus conocimientos y trabajo, estamos muy felices y llenos de orgullo de servir a esta gran institución, hoy por hoy impulsando las iniciativas de nuestro director general, el maestro Zoé Robledo, siempre rumbo al porvenir, cada vez más solidario, más seguro y más social.”, finalizó.