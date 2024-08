Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un mal negocio…

Años atrás la denuncia de los partidos opositores a los gobiernos municipales solicitaban vigilar cada Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la acusación común era que de ahí se financiaban campañas, la llamaron la caja chica de los alcaldes.

Pero esa versión era del pasado, bastante miope, siempre se quedaron cortos con dicha afirmación, con pruebas en la mano hoy sabemos que en realidad las llamadas Comapa´s son una caja grandota que convirtió en multimillonarios a quienes fueron gerentes y a quienes los protegieron, los Alcaldes, claro, siempre con sus honrosas excepciones.

Lo más triste fue que no importó nunca los partidos que llegaran al poder en los municipios, se iban unos, llegaban otros y como si nada pasará, es más, se protegieron y fueron muy pocas las denuncias del saqueo, casi ninguna procedió y sus exgerentes andan tan felices por la vida que solo alentaron más el robo de los que ocuparon posteriormente sus cargos, porque conocieron o sospechaban que el dinero les iba a alcanzar siempre para comprar complicidades e impunidad.

Mire, para terminar el sexenio de Egidio Torre en el Congreso del Estado corrió la versión de un desfalcó a las comisiones de agua cercano a los mil millones de pesos, al terminar el sexenio de Cabeza de Vaca la cifra del saqueo, presunto desfalcó o dinero que no se encuentra en esas dependencias fue mucho mayor, tan solo en la Comapa de Victoria se buscaban 450 millones de pesos que debieron cubrirse a la CFE.

Todo lo anterior viene a colación porque cada día se ve más firme la intención de que el Gobierno del Estado absorba la administración de dichos organismos, acto que hasta diputados opositores como Alejandra Cárdenas ven con buenos ojos, “Si se requiere que se hagan cosas y se hagan bien”, dijo cuando se le cuestionó.

Y sin embargo igual hay oposición a la propuesta, hay mucho dinero de por medio y se lo contábamos al principio, por eso se hacen escándalos y se pelea con tanta ferocidad las Comapa´s por algunos titulares en los municipios.

En contra de esa postura, otros Ayuntamientos hasta la alientan, lo hacen ante la carga que les han significado (estaban o siguen quebradas), hasta hacen changuitos para que el Estado haga realidad el dicho de que esos organismos pasen a la administración estatal.

Y la verdad es que en las Comapa´s a lo largo de todas sus historias han hecho lo necesario como para pensar que si es una necesidad darle reversa a las reformas que pretendían los municipios más fuertes, para que se justifique que el Estado las administre.

En Reynosa, por ejemplo, durante el trienio de José Elías Flores, se dijo que su hermano Luis metía mano en la gerencia de la Comapa, que defraudaba con obras fantasmas, que se llevó cientos de millones de pesos, que el dinero de esa dependencia se utilizó para financiar campañas políticas y golpeteos contra los enemigos, el siguiente trienio, y todos los posteriores las denuncias fueron las mismas, familiares o socios de los alcaldes saqueando la Comapa de ese municipio, de la misma forma, hasta hay denuncias vigentes contra exgerentes, y le hablo de estos últimos años, para que no piense tan lejos.

Revisará usted otros municipios y pasaba lo mismo, en Victoria hasta el Congreso se prestó (dos o tres trienios atrás, cuestión de revisar datos) para aprobar la condonación de una presunta deuda de usuarios por el orden de los seis mil millones, si mal no recordamos, según se dijo en aquella iniciativa, “ya era impagable”, la verdad sobre ese dinero no se supo, ni se sabrá, la única impresión que quedó es de que todos callaron por complicidad.

Las Comapa´s deberían tener mucho dinero, todos los días llegan recursos, dinero en efectivo y si, en todos los municipios son un desastre, muchas hasta manejan números rojos con el argumento de que resulta muy caro llevar agua hasta las llaves de las casas, vaya, otros hasta aumentaban sus tarifas nomás para seguir saqueando al pueblo e intentar saciar sus apetitos de dinero mal habido.

También hay muchos casos de condonación de deudas a ricos, a operadores políticos, problema que pareciera menor pero no lo es tanto.

Nos gustaría, por ejemplo, que pronto saliera el gerente de la Comapa de Reynosa a hablar del tema o el de Matamoros que tampoco crea que se hicieron las cosas tan bien, ni para qué hablarle del organismo de agua de Victoria o de lo que ha sucedido en la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira, sobre todo el sexenio anterior.

En muchos de esos municipios hasta se utilizaron los organismos para darle la gerencia al amigo con el único objetivo de placearlos para hacerlos Diputados o alcaldes, para que se autofinanciaran sus proyectos y los que le indicara el jefe.

Lo peligroso, al final, es que el saqueo puso en riesgo el suministro de agua en muchos municipios, se sufrió por meses, lo vivimos en Victoria en las temporadas de sequía, luego en épocas de lluvia nos inundábamos de aguas negras, lo mismo ocurrió en todas partes.

Por eso es que está más que justificada la propuesta de pasar las Comapa´s a la administración estatal, han sido un mal negocio, incluso un negocio que apesta porque no solo daña a la administración pública, también nos golpeó fuerte a los del pueblo, tal vez hoy las cosas se hagan diferente, pero en esos casos lo ideal es analizar caso por caso de los gerentes y quien esté dando resultados se le mantenga en su cargo y listo…

SE ABREN INSCRIPCIONES EN LA UAT… Con el regreso a la actividad administrativa en todas sus instituciones académicas y oficinas de la Rectoría, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió el periodo de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar de otoño 2024.

Conforme lo estipula el calendario escolar-administrativo oficial de la máxima casa de estudios del estado, este trámite estará abierto del 5 al 16 de agosto mediante el sistema de inscripciones en línea.

Las clases empezarán el 19 de agosto, marcando el comienzo oficial del periodo escolar 2024-3, también denominado “de otoño”, que comprende de agosto a diciembre.

Los resultados del proceso de admisión se darán a conocer a partir del 9 de agosto de 2024, con la publicación de las listas de estudiantes aceptados para nuevo ingreso, las cuales serán difundidas en las páginas y sitios oficiales de la UAT y de sus facultades y unidades académicas.

La UAT invita a cada aspirante a mantenerse en contacto con la facultad, unidad académica o escuela de su interés para obtener la información necesaria durante el proceso de inscripción, resolver sus dudas y atender los anuncios proporcionados por los planteles universitarios a través de sus respectivos sitios web y redes sociales.

En otras fechas importantes, el calendario de la UAT establece también el 14 de agosto como límite para la solicitud de trámites de beca, el 15 de agosto para la corrección de actas y el 16 de agosto como límite para la captura de solicitudes de revalidación y convalidación de estudios, así como el último día para la realización de pagos correspondientes.

El periodo para altas y bajas de materias se efectuará del 19 al 23 de agosto, ofreciendo al estudiantado la oportunidad de ajustar sus horarios según sus necesidades académicas.

CAPACITAN A ELEMENTOS DE LA GUARDIA ESTATAL… Resultado de una cooperación internacional entre la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) inició el Diplomado de Análisis y Procesamiento del Lugar de los Hechos.

Esta capacitación está dirigida a 29 integrantes de la Guardia Estatal y está a cargo de los intendentes de la Policía Nacional de Colombia, César Augusto Barrera León y Juan Meneses Chacón.

Durante dos semanas, los elementos de la Guardia Estatal abordarán temas relacionados con el marco legal desde su ámbito constitucional, pasando por su ámbito legal y procedimental: manejo y recolección de elementos materiales probatorios; evidencia física; indicios; inspección técnica cadáver; fotografía forense y bosquejos tipográficos.

“La policía colombiana fue invitada a Ciudad Victoria, para llevar a cabo una capacitación en análisis y procesamiento en el lugar de los hechos donde se va a orientar la misma frente al marco legal y los procedimientos establecidos frente a procesar un lugar donde presuntamente ha ocurrido una conducta delictiva o un hecho punible”, manifestó el intendente Meneses Chacón.}

Esta capacitación internacional es un reflejo del compromiso de profesionalización permanente de la Guardia Estatal implementada por el titular de la SSPT, Sergio Hernando Chávez García bajo instrucciones del gobernador, Américo Villarreal Anaya, cuya meta es contar con fuerzas de seguridad capacitadas para lograr la transformación en este ámbito.

AYUNTAMIENTO DE VICTORIA CAPACITA A MAESTROS… A fin de fortalecer la cultura de la prevención y brindar conocimientos básicos ante posibles emergencias en el entorno escolar, la Coordinación de Protección Civil Municipal impartirá cursos de capacitación en primeros auxilios a maestros y personal de apoyo de nivel preescolar y básico.

Juan José Perales Jaramillo, titular de la corporación, informó que previo al arranque del ciclo escolar 2024-2025 se trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas para instruir la guía en temas de Programa Interno de Protección Civil, control y combate de incendios, evacuación de planteles, control de heridas y hemorragias.

“Ahora que los maestros reiniciaron actividad en las escuelas se retoma la capacitación con ellos, por ser los primeros en accionar a una emergencia, es muy importante que cuenten con el mínimo de conocimiento ante cualquier accidente o contingencia” dijo al agregar que la capacitación estará dirigida a maestros que formalicen la solicitud.

Respecto a la verificación de instalaciones e infraestructura educativa, Perales Jaramillo comentó que se tiene un avance del 45 por ciento de instituciones inspeccionadas de un total de 430 escuelas de educación básica del municipio de Victoria.

