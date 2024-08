Análisis Político

Antonio Frausto

¿Corrupción en el ITCA?

Si bien, la mayoría de los pocos cambios de secretarios o secretarias que se han hecho en el gabinete estatal, han obedecido a renuncias para buscar posiciones políticas o cargos con mayor visibilidad cómo en el caso del ahora rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado.

La salida de Brenda Denisse De la Cruz López, como directora general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ha sido por ineficiencia, al no haber cumplido con la encomienda de acercar la cultura y las artes a la población en general, pero sobre todo por las múltiples acusaciones de corrupción en su contra, algo que por supuesto es uno de los peores pecados para la Cuarta Transformación.

Durante meses la ex funcionaria fue señalada de incrustar en la burocracia cultural a gente cercana, que sólo se dedicaba a cobrar sin trabajar, también de otorgarles altas compensaciones a varios subordinados para que una vez que las recibieran quitárselas, como una especie de pago por darles la oportunidad de trabajar en el gobierno.

Sin embargo, el quedarse con las compensaciones fue algo menor, pues al parecer se habla de un presunto desvío de 160 millones de pesos que la Junta Directiva del ITCA, integrada por funcionarios de diversas secretarías le autorizó a Brenda Denisse para diversos programas de forma anual, pero que nunca se reflejaron en el trabajo de la institución cultural ni de los centros culturales bajo su cargo y que la Auditoría Superior del Estado está observando.

Dinero que no se sabe dónde se utilizó, pues pese a que diversos coordinadores de áreas presentaban proyectos para hacer exposiciones, traer talleres para capacitar a los artista locales o realizar festivales musicales o de cine, no recibieron apoyo argumentando que no había presupuesto suficiente para ello.

Sin duda que un muy posible desvío de recursos ya es motivo suficiente para remover a un funcionario de su cargo, pero si a eso le sumamos que el ITCA nunca presentó algún proyecto realmente de impacto para que los sectores más vulnerables tuvieran acceso a las expresiones culturales y artísticas, cuando son precisamente ellos una prioridad para el gobernador. Entonces el trabajo hecho fue fatal.

Lo más sobresaliente que se recuerda fue la realización del festival cultural, retomando lo que una vez fue el Festival Internacional Tamaulipas (FIT), pero regresando al nombre de Festival Internacional de la Costa del Seno México que comenzó hace décadas justo en el gobierno del Ingeniero Américo Villarreal Guerra.

Festival que tampoco se puede afirmar que fue un mérito sólo de ella y su equipo, pues pese a los 37 millones de pesos que le autorizaron para su realización, contó con todo el apoyo del mandatario estatal y aun así hubo críticas y señalamientos principalmente de los artistas tamaulipecos que se quejaron de temas de logísticas y falta de pagos por parte del ITCA, entre otras cosas.

De entrada el cambio en el gabinete es positivo, primero para que se investigue y si es cierto que los 160 millones observados del presupuesto cultural se desviaron para fines personales se castigue como marca la Ley.

Segundo, para que quien ahora se encuentre como encargada de despacho Aracely Sosa Álvarez, arregle el desorden heredado por Brenda Denisse y realmente se pongan en trabaja en realmente lo importante, en llevar la cultura y las artes a los tamaulipecos y generar las oportunidades de desarrollo para los artistas y creadores culturales estatales.

VA TAMAULIPAS POR PROYECTOS PRIORITARIOS

Cómo histórica se puede catalogar la reunión que el mandatario estatal Américo Villarreal Anaya sostuvo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para presentarle los proyectos prioritarios en el ámbito hídrico y carretero para los tamaulipecos, que buscan garantizar el desarrollo de la entidad en los próximos años.

El gobernador junto con sus homólogos de la región noreste del país se reunieron en la capital del país con la presidenta virtual electa y su futuro gabinete, donde expusieron sus proyectos de infraestructura prioritarios para los siguientes años.

Sheinbaum Pardo destacó la relevancia de estos encuentros para conocer las prioridades en obra pública de cada entidad y se comprometió a que por lo menos se ejecutará un proyecto por cada estado en el 2025, es decir, que se le destinarán recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es claro que el tema del agua es uno de los principales problemas para Tamaulipas, por lo que la construcción de la segunda línea del acueducto de la Presa Vicente Guerrero a Victoria podría ser el proyecto elegido.

También se analiza la magna obra que sería traer agua del río Pánuco para garantizar el vital líquido a la región fronteriza y la zona metropolitana de Monterrey. Aunque este último sería un proyecto regional involucrando también a los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.

Ambas propuestas resultarían sumamente benéficas para Tamaulipas, ya que son fundamentales para continuar el crecimiento y desarrollo de la región noreste de México.

El apostarle a la obra pública por parte del próximo gobierno federal da un mensaje importante, primero porque se detonarán la generación de empleos y la compra a proveedores de la región, pero también porque se envía un mensaje para la llegada de inversiones privadas que complementarían la obra pública, de que ahora se enfocarán en crear infraestructura prioritaria en todo el país y no sólo en el sureste como se hizo en el actual sexenio.

SE PREPARAN PARA INICIO ESCOLAR

A pocas semanas del inicio del ciclo escolar 2024 – 2025 los diversos niveles de gobierno trabajan en diversas acciones para un arranque exitoso y que las y los estudiantes tamaulipecos tengan las mejores oportunidades para su desarrollo.

Una de ellas, es la Universidad Autónoma de Tamaulipas que reafirma su compromiso con la equidad e inclusión educativa al ampliar su oferta de programas de becas, cuya convocatoria está abierta.

La UAT ofrece la Beca de Nuevo Ingreso 2024-3, para estudiantes egresados de educación media superior con un promedio mínimo de 9.5, quienes están exentos del pago de inscripción y la Beca para estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los interesados en conocer más detalles sobre los programas de becas en la página de la UAT (www.uat.edu.mx).

Mientras que el Gobierno de Victoria que encabeza Lalo Gattás, a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal impartirá cursos de capacitación en primeros auxilios a maestras, maestros y personal de apoyo de nivel preescolar y básico.

En coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas se capacitará a los docentes en temas del Programa Interno de Protección Civil como: el control y combate de incendios, evacuación de planteles, control de heridas y hemorragias. Enhorabuena para todas aquellas instancias que trabajan en beneficio del sector educativo en Tamaulipas.

