Marco Antonio Vázquez Villanueva

Fórmula antigandallas…

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, participó este martes en una reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, expuso los proyectos que a Tamaulipas interesan, particularmente los referentes al tema del agua, pero también tocó la seguridad pública, infraestructura carretera, desarrollo portuario, temas de agricultura, entre muchos otros.

Fue una reunión con mandatarios estatales, regional, pues además estuvieron los ejecutivos de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y la gobernadora electa de Veracruz, a todos se les escuchó por parte de la Presidenta y resalta la promesa de que comenzará su mandato, el primero de octubre, impulsando un proyecto de cada Entidad, de Tamaulipas se dará prioridad al agua.

Por supuesto, eso fue lo formal, lo que se informó en una conferencia con la prensa, importante si se lo quiere ver por el lado de que tendremos respaldo, que habrá una presidenta pendiente de Tamaulipas, que nuevamente comienza tomando en cuenta a esta Entidad en sus eventos significativos como es una reunión con mandatarios estatales, pero también es trascendente por lo otro, el mensaje entre líneas que se debe leer por los desesperados, por quienes pretenden agandallar el poder cuando no han llegado sus tiempos, es más, que quizá ni lleguen sí continúan con esa actitud de pretender hacerle creer al pueblo que tienen más cercanía con el futuro.

Claudia Sheinbaum, con dicho evento, dejó claro que su relación primera en las Entidades será con los gobernadores y gobernadoras, que les dará trato de sus primeros enlaces, en términos coloquiales, que ya pueden dejar de soñar todos aquellos que andan prometiendo cargos en el gobierno federal a sus allegados nomás porque se les dio la oportunidad de llegar al Senado, a la Diputados federales o a otros encargos.

También se puede ir entendiendo con ese evento que la figura de los que este sexenio fueron llamados “superdelegados” será importante, pero nunca al nivel de la administración lopezobradorista, la presidenta electa es muy inteligente, sabe que políticamente hace seis años se requería de esta estrategia porque la mayoría de los Estados eran gobernados por opositores y se debían frenar los apetitos de casi todos ellos, evitar el agandalle o el uso político de los programas federales, es decir, que ni tricolores, naranjas o azules principalmente, se adueñaran de los dineros del pueblo para perpetuar a sus partidos en el poder, continuar con sus cacicazgos y saqueos, por eso existieron los superdelegados que manejaban, incluso, más presupuestos que los gobiernos locales.

Exacto, a partir del próximo sexenio los gobernadores, con sus honrosas excepciones, podrán proponer y vetar a quienes ocuparán los cargos de delegados de dependencias federales en las Entidades de tal forma que se puedan evitar los conflictos y que no predomine el interés particular en el uso de los recursos, es decir, que no se utilice para la promoción personal de aspirantes a las mismas gubernaturas en el menor de los daños, porque lo que siempre se observó es que eran aspirantes a nuevos multimillonarios, a saqueadores.

Claudia con la nueva estrategia tendrá todo el control político de la mano de los mandatarios estatales, sobre todo de quienes desde el primer momento se la jugaron con su candidatura y Américo puede presumir, en ese aspecto, que fue el primero en hacerlo.

Vaya pues, la presidenta conoce que los gobernadores ya no podrán aspirar a sus mismos cargos, que le son leales, además que si bien algunos traen proyectos para su propia sucesión también conocen que para ello la deben convencer primero a ella, más aún, tan solo para proponer, debe ser una persona que le sea afín y de su agrado, eso nomás como requisito primario, porque la palabra final siempre se tomará en palacio nacional.

En resumen, el acto de ayer fue un mensaje claro a los nuevos encumbrados de la política, nadie por encima de la presidenta, nadie con poder en los Estados además de los mandatarios, podría decirse que con la reunión de la presidenta electa y los gobernadores, Américo Villarreal de Tamaulipas entre ellos, ya se mostró la fórmula antigandallas de la que se hará uso el siguiente sexenio…

REPUNTA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN TAMAULIPAS… Como resultado de la política económica del gobernador Américo Villarreal para crear las mejores condiciones a la inversión y el desarrollo, en julio de 2024, las empresas establecidas en el estado generaron 2,796 empleos formales.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar dio a conocer que con esta cifra, en los primeros siete meses del año, Tamaulipas se ubicó entre los 10 estados del país que más oportunidades laborales crearon.

“La Agenda de promoción económica y la atención a la industria establecida, así como el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad, ha generado confianza para que los sectores productivos crezcan, generen empleos de calidad y con ello bienestar para las familias tamaulipecas” indicó.

De acuerdo con las cifras de Instituto Mexicano del Seguro Social, los sectores terciario (comercio y servicios) y secundario (industria) siguen siendo los principales generadores de nuevos empleos como resultado de la fortaleza del mercado interno y de nuevas inversiones.

Destacó que en este año, la entidad se ha destacado por ser uno de los 10 estados con los mejores salarios según las cifras del IMSS, en tanto que el INEGI ubicó a Tamaulipas en el 5° lugar de las remuneraciones pagadas en la industria maquiladora de exportación.

Al día de hoy, existen más 97 proyectos confirmados para las regiones productivas del estado que representan inversiones de 18 mil 739 millones de dólares en inversión y una generación potencial estimada de 24,682 empleos en los próximos años.

OFRECE UAT CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN A EGRESADOS DE INGENIEROS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prepara a los futuros ingenieros con certificaciones y conocimientos avanzados, mejorando así sus competencias y competitividad en el ámbito laboral.

En ese contexto, se ofrecen cursos de especialización dirigidos a estudiantes de la carrera de Ingeniería Química de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, cuyos programas son avalados por empresas e instituciones de carácter internacional.

Uno de los cursos más destacados es el de Certificación Six Sigma Green Belt, un programa esencial para los ingenieros, el cual garantiza que los estudiantes adquieran habilidades en la optimización de procesos industriales, minimización de costos de producción y reducción de ciclos de trabajo.

El Dr. Rubén Santiago Adame, coordinador de la carrera de Ingeniero Químico en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, enfatiza que la UAT se esfuerza en que sus alumnos obtengan esta certificación asegurando que estén mejor posicionados en el mercado laboral.

Entre otros cursos, se imparte el de Excel Avanzado, que refuerza el conocimiento sobre operaciones industriales y la elaboración de reportes; el de SolidWorks, enfocado en el diseño de procesos y sistemas en imágenes 3D para la industria química, y el de Programación en Python, orientado a la simulación de procesos y experimentos químicos.

Además de recibir esta capacitación, los estudiantes también han compartido sus experiencias con los programas especializados ofrecidos.

Así, por ejemplo, Jazmín Moreno destacó la importancia de contar con valiosas herramientas para el aprendizaje, que van desde funciones básicas hasta herramientas avanzadas como el uso del software Minitab en Six Sigma, que ayuda a optimizar procesos industriales.

Por su parte, el alumno Cristian Alejandro Flores Acosta subrayó que el curso de SolidWorks CSWA le ha proporcionado habilidades para el diseño y desarrollo de equipos en la industria química, preparándolo para enfrentar los retos del mercado laboral.

Con estos programas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con la excelencia académica y la preparación de sus estudiantes para enfrentar los retos del mercado laboral.

