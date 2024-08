Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nos exhiben las olimpiadas…

Algo muy cercano al ridículo hizo México en las olimpiadas de Paris 2024, ni una sola medalla de oro, tres de plata y apenas dos de bronce, muy poco el logro si se compara con el número de atletas que entraron a la competencia y es peor si se observan los presupuestos que se destinan al área.

Y hay algo más, se debe asentar que la mayoría de los triunfos de los deportistas son logros personales más que de cualquier gobierno, al contrario, es claro que el sistema político, la administración pública, ha sido un obstáculo o por lo menos influye para que el talento en las diferentes disciplinas no se desarrolle, por darle un ejemplo, en la mayoría de las escuelas primarias la materia de educación física no existe, en casos extraordinarios a lo más que llegan es a poner a los niños a dar vueltas a una cancha, cuando hay recursos, a patear un balón o echar unas canastas.

Las deficiencias siguen en las secundarias, los muchachos apenas aprenden parte de reglamentos deportivos y ahí termina, con ello queda claro que todos los deportistas se desarrollan por cuenta propia, quien triunfa lo hace más por gusto, talento y gasto personal o de la familia, que por apoyo o un encausamiento a sus habilidades a tiempo, tarea que por supuesto le debería corresponder a los gobiernos.

Ándele, para allá iba, a que los sistemas educativo, de salud y el responsable del desarrollo humano no están cumpliendo con su función en forma adecuada, no se preocupan por orientar a los niños, no se interesan en lo mínimo en conocer las habilidades de cada uno de ellos y encausarlas de tal forma que cuando terminen su periodo de instrucción se conviertan en personas felices, capaces de desempeñar como los mejores un oficio, deporte o profesión que les permita vivir dignamente y además les garantice una alta calidad de vida a ellos y sus familias.

Vaya pues, es hora de que el sistema educativo, apoyado por otras áreas, pueda detectar a tiempo las cualidades de cada niño o niña de tal forma que estudie la carrera que le permita ser feliz o aprenda el oficio o deporte que le ha de tener contento y con dinero, es obvio que si se puede, las teorías psicologías así lo sentencian, decenas de ejemplos tenemos en otros países que van muy avanzados al respecto mientras que en México lo que abunda son los profesionistas frustrados, sin empleo en el perfil que obtuvieron, sin oportunidades, y eso, reconociendo aciertos y desaciertos de los gobiernos, que en los últimos años hemos ido cambiando para bien.

Quizá sea mucho presupuesto que se requiere para detectar el talento de cada uno de los niños, pero se debe observar el objetivo, la felicidad, el lograr que todos los mexicanos estén contentos y a veces parece que ese es el meollo del asunto, el grave problema, los gobiernos intuyen que la capacidad y la alegría no reditúan votos sino libertades y protestas ante lo mal hecho, lo que no le conviene, pero, créalo, nuestros niños ya merecen tener mejores expectativas.

Concretando, no existe duda que la educación, la escuela, es el único microbús al progreso, a la igualdad, lo que nos puede llevar a eliminar nuestros problemas de violencia y muerte, con un sistema educativo adecuado quizá dejemos de ser la raza de bronce o a veces de plata, por lo menos en Las Olimpiadas y empezaríamos a producir campeones, así que, son tiempos de discutir el regreso a clases, proponer que los encargados del área comiencen a diseñar un proyecto educativo diferente, que realmente funcione y que sea el camino a la felicidad de todos los mexicanos, porque ha sido ese el obstáculo, los gobiernos modernos, los que ya han sido hijo de la democracia, hasta hoy ni por error se les ocurrió, ni se les ocurrirá, ni siquiera observando tanta desigualdad y tan pocas oportunidad para algunos, establecer un programa escolar cuya finalidad sea la felicidad del individuo, y no, no esperemos que todos terminen siendo doctores o científicos, pero si que la mayoría en su edad adulta desempeñen el trabajo, deporte, o profesión que sea el idóneo a sus cualidades, los haga felices y por consecuencia pueda alejarlos de la violencia, de los delincuentes, es decir, que el trabajo de las autoridades ayude a crear sociedades amables, afables, les dicen hoy.

Son tiempos de análisis, descubrir por qué siendo un país con más de 130 millones de habitantes ni siquiera obtuvimos una medalla de oro como lo hicieron algunas islas con apenas unos miles, ni para que compararse con Australia, ahí si es para morir de pena pues ellos con apenas 26 millones de habitantes, la quinta parte de los que tiene México, obtuvo 18 medallas de oro más las de plata y bronce, y se lo menciono nomás para que vea en las condiciones en las que andamos, la urgencia de cambiar muchas cosas, de que la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra futura presidenta, pueda ofrecer soluciones al respecto o por lo menos comience a sentar las bases para ello porque también tenemos claro una cosa, este sería un proyecto a muy largo plazo por lo que ya no es sano seguir como vamos, nomás lo ciegos no lo ven, nomás los testarudos no reconocen que las olimpiadas nos exhiben…

ANUNCIA ADRIANA LOZANO DESCUENTOS TODO EL AÑO PARA ADULTOS MAYORES… La secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, explicó que durante lo que resta del presente año continuarán los descuentos para adultos mayores en las Oficinas Fiscales del estado.

“Para nuestros amigos que son jubilados, pensionados o afiliados al Inapam, tenemos el 50 por ciento de descuento en los trámites de licencia de conducir, pago de derechos vehiculares y trámites de compra-venta de vehículos; así que los invitamos a visitar su Oficina Fiscal más cercana para que aprovechen estos beneficios”, detalló la funcionaria estatal.

Del mismo modo, precisó que se ha instruido al personal que labora en dichas dependencias a dar un trato amable y prioritario a personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas; lo anterior en congruencia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.

BUSCA UAT “PADRES” PARA HÉROES CANINOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas pone en marcha la convocatoria “Familia UAT. Adopta un héroe canino”, para dar en adopción a perros que han sido retirados de corporaciones de seguridad y auxilio, con la finalidad de que encuentren un hogar y una familia que les brinde su cuidado y atención.

La iniciativa forma parte de los lineamientos del rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, en el sentido de estrechar los lazos universitarios con la sociedad mediante acciones humanistas que contribuyan a hacer conciencia en temas sensibles, como en este caso el bienestar animal.

La convocatoria estará disponible del 12 al 18 de agosto, con la invitación a los interesados en participar para que se registren en el siguiente link https://forms.office.com/r/Xjkvk4pFbX y, para mayores informes o asesoría, comunicarse a través de las redes sociales tanto de la UAT como de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ-UAT), así como al teléfono conmutador 834 318 1800, extensión 2508, de la Secretaría Técnica del plantel.

Se trata de siete perros que están en adopción, y que por muchos años sirvieron en diferentes corporaciones, como Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizando tareas de búsqueda y rescate en condiciones de desastre, terremotos, fenómenos meteorológicos y otras circunstancias.

El propósito es buscar un hogar para cada uno de los héroes caninos y procurar su bienestar, razón por la cual el Comité de Bioética y Bienestar Animal de la FMVZ-UAT será la instancia encargada de evaluar y elegir las opciones idóneas para la adopción de los canes.

Dicho comité es un cuerpo colegiado de especialistas en distintas áreas de medicina veterinaria y zootecnia que revisa todos los proyectos con la intención de que cualquier experimento, tesis o estudio que involucre animales se haga conforme a las normas oficiales y de que no exista maltrato animal.

Las solicitudes de adopción serán evaluadas para calificar a las opciones que muestren mejores condiciones de vida para los perros. Entre los requisitos, los interesados deberán ofrecer una atención integral en aspectos como salud, alimentación, higiene y espacios adecuados para su actividad y esparcimiento.

Una vez entregados, se dará seguimiento a la adopción de los ejemplares para asegurar que estén viviendo en las condiciones que se exigen y que serán especificadas en una carta compromiso.

Entrenados para la localización de personas y tareas de seguridad, los perros han cumplido su etapa de servicio, y ahora, bajo el resguardo de la FMVZ, se les adaptaron instalaciones y se les ha atendido su estado de salud por medio del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la UAT.

La entrega para su adopción a quienes serán sus nuevos dueños se llevará a cabo en Ciudad Victoria en una ceremonia pública, donde se entregará el certificado médico, procedencia y trayectoria de servicio de cada uno de los héroes caninos.

